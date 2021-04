Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy online tanóráról készült előadás a Szegedi Nemzeti Színházban Töréspont címmel, Tölgyfa Gergely rendezésében.\r

\r

","shortLead":"Egy online tanóráról készült előadás a Szegedi Nemzeti Színházban Töréspont címmel, Tölgyfa Gergely rendezésében.\r

\r

","id":"20210406_Online_tanorarol_keszult_eloadas_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8c80fd-e842-4d71-8d51-03f7fc4ef34f","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Online_tanorarol_keszult_eloadas_Szegeden","timestamp":"2021. április. 06. 08:54","title":"Mennyi dráma fér egy online tanórába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy újabb uniós pénzügyi terv kötött ki a német alkotmánybíróságon.","shortLead":"Egy újabb uniós pénzügyi terv kötött ki a német alkotmánybíróságon.","id":"20210406_A_nemeteken_bukhat_el_a_750_milliard_euros_unios_mentocsomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c3ec04-03ba-4bb4-b654-382277818efb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210406_A_nemeteken_bukhat_el_a_750_milliard_euros_unios_mentocsomag","timestamp":"2021. április. 06. 17:28","title":"A németeken bukhat el a 750 milliárd eurós uniós mentőcsomag?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f75262-0cff-469c-be21-dde7a6aa0ec2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség eljárást indított az állítások miatt.","shortLead":"Az ügyészség eljárást indított az állítások miatt.","id":"20210405_Viccnek_szanta_a_forras_azt_a_vadat_hogy_miniszterek_vesznek_reszt_titkos_luxusvacsorakon_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16f75262-0cff-469c-be21-dde7a6aa0ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c18748c-ea45-49d6-aeb4-8fd265d2bcfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Viccnek_szanta_a_forras_azt_a_vadat_hogy_miniszterek_vesznek_reszt_titkos_luxusvacsorakon_Parizsban","timestamp":"2021. április. 05. 13:28","title":"Viccnek szánta a forrás azt, hogy miniszterek vesznek részt titkos luxusvacsorákon Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar sajtó helyzetéről, Mészáros Lőrinc gazdagodásáról, Orbán Viktor megtakarításairól, és arról is beszélt Deutsch Tamás a Telexnek, hogy mit szólna, ha az MTK egy focistája kiállna a szivárványcsaládok mellett.","shortLead":"A magyar sajtó helyzetéről, Mészáros Lőrinc gazdagodásáról, Orbán Viktor megtakarításairól, és arról is beszélt Deutsch...","id":"20210406_Deutsch_Tamas_Orban_vagyon_meszaros_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b40a98f-532c-41fb-aa8a-8ff1950a8210","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_Deutsch_Tamas_Orban_vagyon_meszaros_media","timestamp":"2021. április. 06. 08:04","title":"Deutsch Tamás: Orbán jövedelmének felhasználása teljesen normálisan követhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91edcea-dd3c-431a-9196-a607cbce2ffd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak az alkotáshoz, a nagy dolgok véghezviteléhez, de magához az élethez is kell, hogy önmagunkba zárva lehessünk, hogy ott szabadságra lelhessünk. De vajon nem csapjuk-e be önmagunkat önmagunkkal odabent? ","shortLead":"Nemcsak az alkotáshoz, a nagy dolgok véghezviteléhez, de magához az élethez is kell, hogy önmagunkba zárva lehessünk...","id":"20210404_Dragoman_Gyorgy_Az_onmagunk_kore_rajzolt_kor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91edcea-dd3c-431a-9196-a607cbce2ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2ef4aa-d50c-4b3e-9077-f57afc35cb12","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210404_Dragoman_Gyorgy_Az_onmagunk_kore_rajzolt_kor","timestamp":"2021. április. 04. 20:15","title":"Dragomán György: Az önmagunk köré rajzolt kör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a58876a-4999-4b7d-ba17-c89c0e9049d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még az élelmiszerboltokban és a gyógyszertárakban is csökkent a forgalom márciusban.","shortLead":"Még az élelmiszerboltokban és a gyógyszertárakban is csökkent a forgalom márciusban.","id":"20210405_Ket_szamjegyu_a_visszaeses_a_boltoknal_a_lezarasok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a58876a-4999-4b7d-ba17-c89c0e9049d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02df2768-4575-430f-9540-26103ec843e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210405_Ket_szamjegyu_a_visszaeses_a_boltoknal_a_lezarasok_miatt","timestamp":"2021. április. 05. 09:52","title":"Két számjegyű a visszaesés a boltoknál a lezárások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39f5aca-4421-4152-a03f-b1a74ea67e05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elébe mennek a kormány vádjainak, és viszontvádakkal élnek.","shortLead":"Elébe mennek a kormány vádjainak, és viszontvádakkal élnek.","id":"20210405_Kozos_videoban_all_ki_az_oltas_mellett_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e39f5aca-4421-4152-a03f-b1a74ea67e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf908e5-2e28-4103-b356-4cccb3b81481","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Kozos_videoban_all_ki_az_oltas_mellett_az_ellenzek","timestamp":"2021. április. 05. 12:01","title":"Közös videóban áll ki az oltás mellett az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter illusztris társaságba került ezzel: ugyanebben az intézményben kapott díszprofesszori címet Hillary Clinton és II. János Pál pápa is.","shortLead":"A külügyminiszter illusztris társaságba került ezzel: ugyanebben az intézményben kapott díszprofesszori címet Hillary...","id":"20210406_szijjarto_peter_diszprofesszor_kazahsztan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42669111-fe0f-4467-83d5-885af3c578d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_szijjarto_peter_diszprofesszor_kazahsztan","timestamp":"2021. április. 06. 15:02","title":"Szijjártó Péter díszprofesszor lett Kazahsztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]