Annak ellenére, hogy hivatalosan is felhagy a mobilgyártással, a már piacon lévő „prémium” eszközeit a jövőben is frissíti – jelentette be az LG.

A dél-koreai vállalat éveken át komoly szereplője volt a telefonos piacnak, ám a kínai eszközök előretörésével elvesztette lendületét, egyre kisebb bevételhez jutott a mobilos szegmensből, az utóbbi időben pedig már csak a veszteséget halmozta. Ezért a minap úgy döntött: július végére felhagy a telefonforgalmazással és -gyártással.

A változtatás természetesen a piacon lévő eszközöket és tulajdonosaikat is érinti, akik aggódva figyelhették, hogy a gyártó vajon a jövőben is biztosítja-e a nélkülözhetetlen szoftverfrissítéseket a megvásárolt készülékekhez.

A válasz, mint most kiderült, igen, a cég nem feledkezik el róluk.

Az LG hivatalos közleménye szerint a jövőben még legalább három, nagyobb Android-kiadást is eljuttat a 2019-ben kiadott eszközeire. Ebbe a kategóriába tartoznak a G- és a V-sorozat telefonjai, a Velvet, illetve a Wing típusú készülékek. A tavaly megjelent telefonok esetében – ilyen az LG Stylo és a K-sorozat modelljei – legalább két nagyobb frissítésre lehet számítani.

