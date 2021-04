Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c257984-d7ff-41ff-a996-49d62754b419","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elértük a 2,5 millió beoltottat, így hiába volt sosem látott magasságban a napi elhunytak száma, kinyithatnak a boltok és fogadhatják a vendégeiket a szolgáltatások. Elindult ugyanakkor egy eddig nem látott rendszer is: korlátozzák a boltba belépők számát.","shortLead":"Elértük a 2,5 millió beoltottat, így hiába volt sosem látott magasságban a napi elhunytak száma, kinyithatnak a boltok...","id":"20210407_boltnyitas_koronavirus_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c257984-d7ff-41ff-a996-49d62754b419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de30d80b-66d4-4d51-acba-8a2d2908a8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_boltnyitas_koronavirus_percrol_percre","timestamp":"2021. április. 07. 11:15","title":"Így nyitnak a boltok országszerte - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d5df45-670d-4bfb-8fa2-5ed3560fe60d","c_author":"Molnár Péter","category":"360","description":"A magyar nemzetet és a nemzeti hagyományt nem a szólás- és a sajtószabadság védelme, hanem a szabadság leépítése sérti, írja szerzőnk. ","shortLead":"A magyar nemzetet és a nemzeti hagyományt nem a szólás- és a sajtószabadság védelme, hanem a szabadság leépítése sérti...","id":"20210407_Molnar_Peter_Ezert_konzervativ_mindenki_aki_a_NERt_ellenzi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65d5df45-670d-4bfb-8fa2-5ed3560fe60d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e005017b-f032-4d00-8435-0694d1ff6796","keywords":null,"link":"/360/20210407_Molnar_Peter_Ezert_konzervativ_mindenki_aki_a_NERt_ellenzi","timestamp":"2021. április. 07. 13:05","title":"Molnár Péter: Ezért konzervatív mindenki, aki a NER-t ellenzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd4b00d-8252-4c0e-9db0-19fb816b8354","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1955-ös Porsche 550 Spyder valószínűleg 35 éven keresztül állt elrejtve.","shortLead":"Az 1955-ös Porsche 550 Spyder valószínűleg 35 éven keresztül állt elrejtve.","id":"20210407_Egymillio_dollart_ero_klasszikus_Porschet_talaltak_egy_kontenerben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abd4b00d-8252-4c0e-9db0-19fb816b8354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021fe0d2-685f-4a3e-9d5a-5b07bebb5e3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Egymillio_dollart_ero_klasszikus_Porschet_talaltak_egy_kontenerben","timestamp":"2021. április. 07. 14:45","title":"Egymillió dollárt érő klasszikus Porschét találtak egy konténerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szennyvízben továbbra is a brit vírusvariáns dominál az NNK adatai szerint.","shortLead":"A szennyvízben továbbra is a brit vírusvariáns dominál az NNK adatai szerint.","id":"20210407_koronavirus_szennyviz_nnk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0a144c-d807-4435-bda4-2da37d284d1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_koronavirus_szennyviz_nnk","timestamp":"2021. április. 07. 07:43","title":"Enyhén, de csökkent a koronavírus koncentrációja a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306cc639-275c-4ec0-b1f8-7a17971e68dd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ország három prefektúrájában rendkívüli állapotot hirdettek a járvány negyedik hullámától tartva.","shortLead":"Az ország három prefektúrájában rendkívüli állapotot hirdettek a járvány negyedik hullámától tartva.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_fertozes_tokio_olimpia_oszaka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=306cc639-275c-4ec0-b1f8-7a17971e68dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5320ee4-0479-4f81-858a-de43ea111d52","keywords":null,"link":"/sport/20210407_koronavirus_jarvany_fertozes_tokio_olimpia_oszaka","timestamp":"2021. április. 07. 12:15","title":"Súlyos a helyzet Oszakában, nem megy arra az olimpiai láng","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5400119c-21a9-4a87-8727-76f7979e04cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A még debütálásra váró eszközön egy külső ventilátor is van, míg a kameráknak középtájt jutott hely.","shortLead":"A még debütálásra váró eszközön egy külső ventilátor is van, míg a kameráknak középtájt jutott hely.","id":"20210407_lenovo_legion_phone_2_pro_gamer_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5400119c-21a9-4a87-8727-76f7979e04cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e24696-c1a4-4a64-9040-392d332ca547","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_lenovo_legion_phone_2_pro_gamer_telefon","timestamp":"2021. április. 07. 13:11","title":"Az utóbbi idők legfurcsább mobilját adhatja ki a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623d1c16-a7f8-4592-bfa8-f1e5a7a2d12e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hó viszont nem fog sokáig megmaradni, nappal ugyanis 11 fok is lehet, a hétvégére pedig visszatér a tavasz.","shortLead":"A hó viszont nem fog sokáig megmaradni, nappal ugyanis 11 fok is lehet, a hétvégére pedig visszatér a tavasz.","id":"20210408_Egesz_nap_varhatok_hozaporok_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=623d1c16-a7f8-4592-bfa8-f1e5a7a2d12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3093c3-e22d-4f66-9069-136e36d56147","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_Egesz_nap_varhatok_hozaporok_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 08. 08:02","title":"Havazik Budapesten, egész nap várhatók további záporok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862cb69d-5726-4e65-ab25-166ac1dd19df","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Több száz lakos tiltakozott a Nagymaroson tervezett kosárcsarnok miatt. A kormány zászlajára tűzött, vélt genderháborúba beleálló polgármester folyamatban lévő ügyre hivatkozva nem nyilatkozik, és a helyi újságban is letiltatott cikkeket.","shortLead":"Több száz lakos tiltakozott a Nagymaroson tervezett kosárcsarnok miatt. A kormány zászlajára tűzött, vélt...","id":"20210408_Sportcsarnok_keszul_a_Dunakanyarban__ha_kell_ha_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=862cb69d-5726-4e65-ab25-166ac1dd19df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458fbaa7-e5f9-42c2-8a1f-1cb980b73b26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_Sportcsarnok_keszul_a_Dunakanyarban__ha_kell_ha_nem","timestamp":"2021. április. 08. 14:10","title":"Sportcsarnok készül a Dunakanyarban – ha kell, ha nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]