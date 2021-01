Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c79ea755-2b3f-4837-83c2-426a4e6b2034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre inkább távolodnak a 2012-ben megfogalmazott felsőoktatási stratégiai céljaitól a magyar intézmények.","shortLead":"Egyre inkább távolodnak a 2012-ben megfogalmazott felsőoktatási stratégiai céljaitól a magyar intézmények.","id":"20210127_felsooktatas_rangsor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c79ea755-2b3f-4837-83c2-426a4e6b2034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d1458e-76aa-47f9-b78a-3335edd03fae","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_felsooktatas_rangsor","timestamp":"2021. január. 27. 10:22","title":"Hiába a modellváltás, a legjobb 200 közelébe sem kerülnek a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba71160-f65c-466b-8523-0f2db37f6e26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csapdába esett rovarok egy teljesen ismeretlen fajhoz tartoznak. ","shortLead":"A csapdába esett rovarok egy teljesen ismeretlen fajhoz tartoznak. ","id":"20210127_borostyan_borostyanko_darazs_darazsfaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba71160-f65c-466b-8523-0f2db37f6e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f53fac-d631-4cfb-b2ce-2447876abcd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_borostyan_borostyanko_darazs_darazsfaj","timestamp":"2021. január. 27. 11:33","title":"Tökéletes állapotban megmaradt darazsakat találtak egy 100 millió éves borostyánkőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Budipest nem csak a nyilvános vécéket, hanem azokat a vendéglátóipari egységeket is mutatja, ahol fogyasztástól függetlenül lehet használni a mosdót.","shortLead":"A Budipest nem csak a nyilvános vécéket, hanem azokat a vendéglátóipari egységeket is mutatja, ahol fogyasztástól...","id":"20210127_Ingyenes_kozvecekereso_app_budipest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b59fde-8950-4109-9358-ec650bac250d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_Ingyenes_kozvecekereso_app_budipest","timestamp":"2021. január. 27. 15:13","title":"Ingyenes közvécékereső appot készített egy zuglói középiskolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68826b0a-3a64-4b3f-802f-2689827766cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közszféra dolgozóinak problémáit alig hallgatják meg, a béremelési javaslat pedig szinte semmire nem elég – így kommentálta négy szakszervezet a tervet.","shortLead":"A közszféra dolgozóinak problémáit alig hallgatják meg, a béremelési javaslat pedig szinte semmire nem elég –...","id":"20210126_minimalber_szakszervezet_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68826b0a-3a64-4b3f-802f-2689827766cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf65540-3a74-456f-a666-2ffb3c40389e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_minimalber_szakszervezet_fizetes","timestamp":"2021. január. 26. 15:45","title":"Megalázó a minimálbér-emelési javaslat a közszféra négy szakszervezete szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elfogatóparancsot adott ki a VII. kerületi támadás egyik gyanúsítottja ellen, társait pár napon belül elfogták.","shortLead":"A rendőrség elfogatóparancsot adott ki a VII. kerületi támadás egyik gyanúsítottja ellen, társait pár napon belül...","id":"20210127_Rablas_Rozsak_tere_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fb57c6-73b8-4db7-811d-93492d551ff2","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_Rablas_Rozsak_tere_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 27. 11:29","title":"Három férfi kirabolt egy nőt a Rózsák terén, egyiküket fotó alapján keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5753eda7-7dab-4c4f-adc8-1e38dfbb28fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rossz minőségű levegő mellett a gének, az öregség és a dohányzás is kockázati tényezők az AMD esetében.","shortLead":"A rossz minőségű levegő mellett a gének, az öregség és a dohányzás is kockázati tényezők az AMD esetében.","id":"20210126_Legszennyezes_gyogyithatatlan_latasromlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5753eda7-7dab-4c4f-adc8-1e38dfbb28fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5662520d-c6a7-4803-bad2-0ab6a91f1c11","keywords":null,"link":"/zhvg/20210126_Legszennyezes_gyogyithatatlan_latasromlas","timestamp":"2021. január. 26. 20:59","title":"Fokozhatja a légszennyezés a gyógyíthatatlan látásromlás kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vendéglátósok felélték minden tartalékukat, a bérkompenzációból pedig szinte semmi nem érkezett meg - mondta Gerendai Károly, aki arról is beszélt, hogy a saját éttermei is kimerítették a tartalékaikat.","shortLead":"A vendéglátósok felélték minden tartalékukat, a bérkompenzációból pedig szinte semmi nem érkezett meg - mondta Gerendai...","id":"20210126_Gerendai_Karoly_ettermei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59109fc8-0953-4758-a34e-91d3e165db46","keywords":null,"link":"/kkv/20210126_Gerendai_Karoly_ettermei","timestamp":"2021. január. 26. 21:57","title":"Hitelből finanszírozzák a veszteséget Gerendai Károly éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6487c50b-4619-4a4e-b997-bade5e2eff06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő este újra összecsaptak a kijárási tilalom ellen tüntetők és a rendőrök Hollandia több városában. A hatóság legalább hetven embert őrizetbe vett.","shortLead":"Hétfő este újra összecsaptak a kijárási tilalom ellen tüntetők és a rendőrök Hollandia több városában. A hatóság...","id":"20210126_hollandia_tuntetes_demonstracio_eroszak_kijarasi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6487c50b-4619-4a4e-b997-bade5e2eff06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84dcb7e6-e605-4638-8b86-b21fa4fca3b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_hollandia_tuntetes_demonstracio_eroszak_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. január. 26. 12:05","title":"Könnygázzal és vízágyúval oszlatták az erőszakos tüntetőket Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]