[{"available":true,"c_guid":"edbcf831-4a3c-4c45-a401-27d65bd7a9ac","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal választási ciklusoktól függetlenül is Orbán Viktor ellenőrzése alatt maradhat az ország gazdaságának tekintélyes része.","shortLead":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal...","id":"202114__ujabb_megszallas__kritikus_infrastruktura__nem_csak_meszaros__ovek_azorok_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edbcf831-4a3c-4c45-a401-27d65bd7a9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5278f038-38eb-47d9-a43c-53c2ec2ad73c","keywords":null,"link":"/360/202114__ujabb_megszallas__kritikus_infrastruktura__nem_csak_meszaros__ovek_azorok_le","timestamp":"2021. április. 08. 07:00","title":"A vezetékesek után a vezeték nélküli hálózatok is Fidesz-közelben kötnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93582de-ed7c-497f-ab22-7488fca64d66","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt leállt a várható életkor állandó növekedése Európában. A kivétel Dánia és Finnország – jelentette az Eurostat.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt leállt a várható életkor állandó növekedése Európában. A kivétel Dánia és Finnország –...","id":"20210408_Csokken_a_varhato_elettartam_a_pandemia_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c93582de-ed7c-497f-ab22-7488fca64d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef52940-679b-4e6d-8b51-1519caa41d54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_Csokken_a_varhato_elettartam_a_pandemia_miatt","timestamp":"2021. április. 08. 17:22","title":"Csökken a várható élettartam a pandémia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abdc6a6-bdd0-4a3a-a10c-83e6418ca07c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A feleségek szépségversenyének tavalyi győztese nem tűrte el, hogy az idei Mrs. World Srí Lanka-i fordulójának most megválasztott győztese megkapja az őt megillető koronát. Letartóztatás lett az ügy vége. ","shortLead":"A feleségek szépségversenyének tavalyi győztese nem tűrte el, hogy az idei Mrs. World Srí Lanka-i fordulójának most...","id":"20210408_Botranyba_fulladt_egy_szepsegkiralynovalasztas_miutan_a_nyertesrol_kiderult_hogy_kulon_el_a_ferjetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9abdc6a6-bdd0-4a3a-a10c-83e6418ca07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816d7dca-08e6-458e-a0ea-f6f139cfbb63","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Botranyba_fulladt_egy_szepsegkiralynovalasztas_miutan_a_nyertesrol_kiderult_hogy_kulon_el_a_ferjetol","timestamp":"2021. április. 08. 16:25","title":"Botrányba fulladt egy szépségkirálynő-választás, miután a nyertesről kiderült, hogy külön él a férjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Visszatért az ipari termelés a járvány előtti utolsó hónap szintje fölé.","shortLead":"Visszatért az ipari termelés a járvány előtti utolsó hónap szintje fölé.","id":"20210408_ipar_termeles_ksh_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f541cac-7a6c-45bd-9979-82cbbd4fc689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_ipar_termeles_ksh_statisztika","timestamp":"2021. április. 08. 09:00","title":"Úgy is nagyot nőtt a magyar ipar teljesítménye, hogy a járműiparé visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbbbfe9-1978-4180-b7f8-9d020f553c24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két áldozat szervezetében is találtak alkoholt, de nem ezen múlt a baleset. Esélyük sem volt kitérni az ő sávjukban szemből érkező kocsi elől. Lezárult a kettős dusnoki motoros tragédia vizsgálata.","shortLead":"A két áldozat szervezetében is találtak alkoholt, de nem ezen múlt a baleset. Esélyük sem volt kitérni az ő sávjukban...","id":"20210409_dusnaok_motoros_halalos_kozlekedesi_baleset_lezarult_a_vizsgalat_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dbbbfe9-1978-4180-b7f8-9d020f553c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af50eea5-3d66-4361-9f74-605f42620423","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_dusnaok_motoros_halalos_kozlekedesi_baleset_lezarult_a_vizsgalat_rendorseg","timestamp":"2021. április. 09. 07:53","title":"Ittas volt a sofőr, aki miatt két motoros halt meg Dusnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2020-ban az uniós országok körében Magyarországon nőtt legnagyobbat a járvánnyal kapcsolatos felhasználású termékek importja. Oxigénterápiás eszközből Magyarország lakosonként 118 euró értékben importált, ez messze a legnagyobb összeg az EU-ban.","shortLead":"2020-ban az uniós országok körében Magyarországon nőtt legnagyobbat a járvánnyal kapcsolatos felhasználású termékek...","id":"20210408_kulkereskedelem_eurostat_covid_lelegeztetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c6bef6-1b63-4c1c-8679-7f7e8498561c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_kulkereskedelem_eurostat_covid_lelegeztetogep","timestamp":"2021. április. 08. 06:20","title":"Magyarország toronymagasan Európa-bajnok lélegeztetőgép-importban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce33eefc-07a8-4749-a090-e8647d8648ab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy egyiptomi régészeti misszió bejelentette csütörtökön, hogy megtalálta a 3000 éves \"elveszett aranyvárost\", amelyet a homok temetett maga alá az ókori emlékekben gazdag Luxorban.","shortLead":"Egy egyiptomi régészeti misszió bejelentette csütörtökön, hogy megtalálta a 3000 éves \"elveszett aranyvárost\", amelyet...","id":"20210409_egyiptom_elveszett_aranyvaros_luxor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce33eefc-07a8-4749-a090-e8647d8648ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aadb32-0b85-4d23-8666-cae317c88b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_egyiptom_elveszett_aranyvaros_luxor","timestamp":"2021. április. 09. 07:03","title":"Megtalálták a 3000 éves elveszett aranyvárost Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8daace2e-7979-4af1-af4f-b937107d94c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Artura alig több mint 8 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 200-as tempóra. ","shortLead":"Az Artura alig több mint 8 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 200-as tempóra. ","id":"20210409_szupergyors_az_elso_zold_rendszamos_mclaren_artura_sportkocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8daace2e-7979-4af1-af4f-b937107d94c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490084e5-e1c8-44fb-9d94-11b0f815781a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_szupergyors_az_elso_zold_rendszamos_mclaren_artura_sportkocsi","timestamp":"2021. április. 09. 11:21","title":"Szupergyors az első zöld rendszámos McLaren sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]