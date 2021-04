Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5133a08d-bb17-40eb-91a8-aa5d32ce94bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baba halálához az országos tiszti főorvos szerint a Meningococcus okozta vérmérgezés vezetett. Magyarországon továbbra is alkalmazzák az AstraZeneca oltását. Ez volt az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","shortLead":"A baba halálához az országos tiszti főorvos szerint a Meningococcus okozta vérmérgezés vezetett. Magyarországon...","id":"20210408_muller_cecilia_operativ_torzs_csecsemo_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5133a08d-bb17-40eb-91a8-aa5d32ce94bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab22c19f-5097-4d2f-a92b-4a57b2bf4734","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_muller_cecilia_operativ_torzs_csecsemo_koronavirus","timestamp":"2021. április. 08. 13:50","title":"Müller Cecília: Elhunyt egy nyolc hónapos koronavírusos csecsemő, de nem a fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felsőoktatási intézmények tervezésére specializálódott, világszerte ismert Kohn Pederson Fox építésziroda tervezheti a Közép-európai Egyetem (CEU) új bécsi campusát. Az épületegyüttest 2025-ben adhatják át. ","shortLead":"A felsőoktatási intézmények tervezésére specializálódott, világszerte ismert Kohn Pederson Fox építésziroda tervezheti...","id":"20210408_ceu_becs_campus_latvanytervek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034c3bc-b768-4886-9723-57669b0832f4","keywords":null,"link":"/elet/20210408_ceu_becs_campus_latvanytervek","timestamp":"2021. április. 08. 16:01","title":"Megmutatták, hogy fog kinézni a CEU új bécsi campusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy dokumentum szerint a Szlovákiába érkezett orosz vakcinák nem olyanok, mint amilyeneket az Európai Gyógyszerellenőrzési Hivatalhoz küldtek ellenőrzésre az oroszok.","shortLead":"Egy dokumentum szerint a Szlovákiába érkezett orosz vakcinák nem olyanok, mint amilyeneket az Európai...","id":"20210408_Szlovakia_adat_Szputnyik_V","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8477afba-0600-4028-9e05-625be22fb12a","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_Szlovakia_adat_Szputnyik_V","timestamp":"2021. április. 08. 17:24","title":"Szlovákia nem kapott elég adatot a Szputnyik V-ről, Magyarország titoktartásra hivatkozva nem segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef9caa5-2902-465c-8578-b1bd69a2e34f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Saját pályáján versenyez a tehertrolival az akkumulátoros kamion Németországban. ","shortLead":"Saját pályáján versenyez a tehertrolival az akkumulátoros kamion Németországban. ","id":"202114_kamion_akkuval_vezetek_nelkuli_vezetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ef9caa5-2902-465c-8578-b1bd69a2e34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410ead22-0b6e-4b42-8f2e-1afb33dcac7a","keywords":null,"link":"/360/202114_kamion_akkuval_vezetek_nelkuli_vezetes","timestamp":"2021. április. 08. 16:00","title":"Már 200 km-t megy egy töltéssel a Daimler e-kamionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37846a64-93b7-4a37-9c0a-9b7efc4a9827","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezért a kompaktért több pénzt kérnek el, mint amennyibe egy új BMW M3 vagy Porsche 718 Cayman GTS 4.0 kerül.","shortLead":"Ezért a kompaktért több pénzt kérnek el, mint amennyibe egy új BMW M3 vagy Porsche 718 Cayman GTS 4.0 kerül.","id":"20210408_meregdraga_lett_a_450_loeros_mercedes_aosztaly_brabus_b45","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37846a64-93b7-4a37-9c0a-9b7efc4a9827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b1fd38-6dfa-488a-a770-488014fbda84","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_meregdraga_lett_a_450_loeros_mercedes_aosztaly_brabus_b45","timestamp":"2021. április. 08. 14:38","title":"Méregdrága lett a 450 lóerős Mercedes A-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857e6090-d427-43ad-94b1-bc3f18c8329e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Zürichi Egyetem és az Agroscope kutatóintézet országszerte vizsgálja a talaj minőségét több ezer önkéntes közreműködésével.","shortLead":"A Zürichi Egyetem és az Agroscope kutatóintézet országszerte vizsgálja a talaj minőségét több ezer önkéntes...","id":"20210408_talaj_minosege_kiserlet_svajc_alsonadrag_elasasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=857e6090-d427-43ad-94b1-bc3f18c8329e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1980e1f-8b73-4b32-927d-44c693cfd052","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_talaj_minosege_kiserlet_svajc_alsonadrag_elasasa","timestamp":"2021. április. 08. 16:03","title":"Több ezer alsónadrágot ásnak el a svájci kertekben, és ez a tudományt szolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba371bd-341b-43d3-a130-b6c4a991438c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vírus kiszámíthatatlan, és a Covid-járvány közepette ez most az Ebola kórokozójáról is kiderült. ","shortLead":"A vírus kiszámíthatatlan, és a Covid-járvány közepette ez most az Ebola kórokozójáról is kiderült. ","id":"202114_ebolameglepetes_alvo_ugynok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba371bd-341b-43d3-a130-b6c4a991438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337116f7-a73f-478f-a07b-be5671ed0a1f","keywords":null,"link":"/360/202114_ebolameglepetes_alvo_ugynok","timestamp":"2021. április. 09. 10:00","title":"Alvó ügynök: ébredezik az Ebola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07cc3cc-89c2-4a44-8034-0a5f6565b9fa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A négy éven át tartó német megszállás alatt Coco Chanel a párizsi Ritzben lakott, ahol a német felső vezetők köreiben forgott, részt vett a partijaikon, bár undorral nézte őket – erről is szól a Párizs királynője című könyv.","shortLead":"A négy éven át tartó német megszállás alatt Coco Chanel a párizsi Ritzben lakott, ahol a német felső vezetők köreiben...","id":"20210409_Naci_kollaborans_volte_Coco_Chanel__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b07cc3cc-89c2-4a44-8034-0a5f6565b9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6def4f2-14a9-45b4-a654-a225f938cb01","keywords":null,"link":"/360/20210409_Naci_kollaborans_volte_Coco_Chanel__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","timestamp":"2021. április. 09. 14:00","title":"Náci kollaboráns volt-e Coco Chanel? – ebből a könyvből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]