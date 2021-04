Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e315d41-5bed-4d9c-b714-aa9fda74b731","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"José Sócrates ártatlannak vallja magát, az eljárást pedig politikailag motiváltnak tartja.","shortLead":"José Sócrates ártatlannak vallja magát, az eljárást pedig politikailag motiváltnak tartja.","id":"20210410_Penzmosas_es_okirathamisitas_miatt_indul_per_a_korabbi_portugal_kormanyfo_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e315d41-5bed-4d9c-b714-aa9fda74b731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c4eca0-e75a-495b-83ff-c21e51546bff","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Penzmosas_es_okirathamisitas_miatt_indul_per_a_korabbi_portugal_kormanyfo_ellen","timestamp":"2021. április. 10. 20:06","title":"Pénzmosás és okirathamisítás miatt indul per a korábbi portugál kormányfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség teljes útlezárás mellett megkezdte a baleset helyszínelését.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség teljes útlezárás mellett megkezdte a baleset helyszínelését.\r

\r

","id":"20210410_Halalos_baleset_tortent_a_49es_fouton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fd0cdb-3824-4643-88e6-81f939f68c9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Halalos_baleset_tortent_a_49es_fouton","timestamp":"2021. április. 10. 18:09","title":"Halálos baleset történt a 49-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az nem derült ki, lefutották-e a teljes szigetkört. ","shortLead":"Az nem derült ki, lefutották-e a teljes szigetkört. ","id":"20210412_Budapesten_van_Oscar_Isaac_es_Ethan_Hawke_ki_is_ugrottak_a_Margitszigetre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57f105c-ad5b-416f-9de3-314e3eb558c6","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Budapesten_van_Oscar_Isaac_es_Ethan_Hawke_ki_is_ugrottak_a_Margitszigetre","timestamp":"2021. április. 12. 11:44","title":"Budapesten van Oscar Isaac és Ethan Hawke, ki is ugrottak a Margitszigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b847ce-3ac5-4758-9d0e-417ff5f08950","c_author":"","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó egyik legkomolyabb vezetési élménnyel kecsegtető modellje most minden korábbinál erősebb lett.","shortLead":"A bajor gyártó egyik legkomolyabb vezetési élménnyel kecsegtető modellje most minden korábbinál erősebb lett.","id":"20210412_740_loeros_lett_a_kis_bmw_m2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87b847ce-3ac5-4758-9d0e-417ff5f08950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9f812e-5fea-44af-a156-20285c0f59f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_740_loeros_lett_a_kis_bmw_m2","timestamp":"2021. április. 12. 07:59","title":"740 lóerős lett a kis BMW M2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3c5ddb-fa29-43a9-8774-b7a9e9140c6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Olaszországban két, Spanyolországban három gyilkosság elkövetésével vádolt szerbiai magyar férfi mindent megtett annak elkerülésére, hogy elszállítsák cellájából a hétfői tárgyalás helyszínére.","shortLead":"Az Olaszországban két, Spanyolországban három gyilkosság elkövetésével vádolt szerbiai magyar férfi mindent megtett...","id":"20210411_Feher_Norbert_ot_embert_megsebesitett_a_spanyolorszagi_bortoneben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb3c5ddb-fa29-43a9-8774-b7a9e9140c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effae8ac-55fd-4c93-8c0e-1567975d92b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_Feher_Norbert_ot_embert_megsebesitett_a_spanyolorszagi_bortoneben","timestamp":"2021. április. 11. 19:51","title":"Fehér Norbert rátámadt a spanyol börtönőrökre, öt embert küldött kórházba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oroszi Beatrix szerint ha fokozatosan és lassan nyitunk, akkor nagy valószínűséggel nem lesz negyedik hullám.","shortLead":"Oroszi Beatrix szerint ha fokozatosan és lassan nyitunk, akkor nagy valószínűséggel nem lesz negyedik hullám.","id":"20210412_oroszi_beatrix_epidemologus_koronavirus_harmadik_hullam_tanarok_oltas_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0edf0bfe-0893-44a6-b0a4-002076b4b8cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_oroszi_beatrix_epidemologus_koronavirus_harmadik_hullam_tanarok_oltas_arcmaszk","timestamp":"2021. április. 12. 08:38","title":"A kormánynak tanácsokat adó epidemiológus szerint a tanároknak maszkban kellene tanítaniuk, amíg nem telik el két hét a második oltásuk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f925c5a-d41c-4de8-bb3a-c8fde389fbe9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Új területen próbálja ki magát Flier Nikolett, a kormányfő feleségének földjeivel is foglalkozó felcsúti Flier János lánya. ","shortLead":"Új területen próbálja ki magát Flier Nikolett, a kormányfő feleségének földjeivel is foglalkozó felcsúti Flier János...","id":"202114_jade_diamond_dragako_felcsutrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f925c5a-d41c-4de8-bb3a-c8fde389fbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6d7907-fbcd-45ef-afcb-fcae0800fec7","keywords":null,"link":"/360/202114_jade_diamond_dragako_felcsutrol","timestamp":"2021. április. 12. 10:00","title":"A szépségiparba is betör a kormányközeli felcsúti család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7f9713-bd67-4973-8fd7-b006ceccecd2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Chloe Zhao filmje elvitte a fődíjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni gáláján. Vanessa Kirby elől is elvitte Frances McDormand a legjobb női főszereplő díját.



","shortLead":"Chloe Zhao filmje elvitte a fődíjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni...","id":"20210412_Tarolt_A_nomadok_foldje_a_BAFTAn_Vanessa_Kirby_nem_nyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff7f9713-bd67-4973-8fd7-b006ceccecd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b051af-32e3-4a32-a248-b10dd0ce79ed","keywords":null,"link":"/kultura/20210412_Tarolt_A_nomadok_foldje_a_BAFTAn_Vanessa_Kirby_nem_nyert","timestamp":"2021. április. 12. 08:40","title":"Tarolt A nomádok földje a BAFTA-díjkiosztón, Vanessa Kirby nem nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]