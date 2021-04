Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Fontos szerep hárult az okostelefonokra a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, a készülékhez ugyanis olyan rendszereket fejlesztettek, amelyek segítettek megóvni a felhasználókat azoktól, akik potenciálisan fertőzöttek lehetnek. A tudósok azonban azt szeretnék, ha a jövőben még nagyobb mértékben támaszkodhatnánk az eszközünkre.

Az Engadget beszámolója szerint az amerikai General Electric kutatói nemrég nyertek az Amerikai Nemzeti Egészségvédelmi Intézettől egy olyan szenzor kifejlesztésére, ami az okostelefonba beágyazva volna képes észlelni a koroanvírus jelenlétét a környezetünkben.

A szakemberek azt állítják, az általuk megálmodott technológia ugyanúgy képes lenne kimutatni a koronavírust, mint a laboratóriumokban használt robosztus gépek. Ha ez valóban így van, akkor az komoly védelmet jelenthetne a felhasználók számára.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a technológia alapján nem most kezdtek el dolgozni: a kutatók nagyjából tíz évvel ezelőtt láttak neki a szenzor megvalósításának, ám most állítják, azt úgy is be tudják állítani, hogy a rendszer megkülönböztesse a vírus részecskéit más anyagoktól. Ehhez nem kell mást tenni, mint kiképezni a rendszert a kórokozó detektálására.

A tervek szerint a következő két évben a csapat tökéletesíti a fejlesztést, hogy azt be lehessen építeni az androidos eszközökbe és az iPhone-okba. Más kérdés, hogy egyelőre nincs rá garancia, hogy ez valóban meg is történik, ám azt könnyű belátni, milyen hasznos lehet egy ilyen egység. A felhasználó ugyanis még azelőtt ellenőrizhetné, hogy például egy ATM billentyűzetén jelen van-e a vírus, hogy hozzáérne a gombokhoz.

