[{"available":true,"c_guid":"9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az orosz főügyészség „nemkívánatos” kategóriába sorolta az Európa Tanács (ET) Politikai Tanulmányok Iskoláinak Szövetségét, ezért a strasbourgi székhelyű testület az ügyben illetékes orosz kerületi bírósághoz fordult panasszal.\r

\r

","shortLead":"Az orosz főügyészség „nemkívánatos” kategóriába sorolta az Európa Tanács (ET) Politikai Tanulmányok Iskoláinak...","id":"20210412_Az_oroszok_torvenyen_kivul_helyeztek_egy_europai_szervezetet_ahol_ok_is_tagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a45ea5a-7f1f-4b45-93f3-7d64fd81688a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210412_Az_oroszok_torvenyen_kivul_helyeztek_egy_europai_szervezetet_ahol_ok_is_tagok","timestamp":"2021. április. 12. 18:43","title":"Az oroszok törvényen kívül helyeztek egy európai szervezetet, ahol ők is tagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestre viszont megéri majd utazni, ha megfelelő rendezvények és kulturális programok lesznek. A TÁRKI végzett kutatást a magyarok utazási kedvéről.","shortLead":"Budapestre viszont megéri majd utazni, ha megfelelő rendezvények és kulturális programok lesznek. A TÁRKI végzett...","id":"20210412_A_tavalyinal_is_dragabb_lesz_iden_nyaron_a_Balaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f5a68-f714-43c3-bdfb-a5f1d7561255","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_A_tavalyinal_is_dragabb_lesz_iden_nyaron_a_Balaton","timestamp":"2021. április. 12. 06:15","title":"A tavalyinál is drágább lesz idén nyáron a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jászai Gellért szerint a 4IG a holdingosodás irányába indul el, és három pillére lesz: IT, távközlés és távközlési infrastruktúra, valamint az űripar és védelmi iparág.","shortLead":"Jászai Gellért szerint a 4IG a holdingosodás irányába indul el, és három pillére lesz: IT, távközlés és távközlési...","id":"20210412_A_DIGI_megvasarlasa_utan_tovabb_terjeszkedne_a_4IG","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d6eac1-20f1-4e8c-b372-be995e3ee8a1","keywords":null,"link":"/kkv/20210412_A_DIGI_megvasarlasa_utan_tovabb_terjeszkedne_a_4IG","timestamp":"2021. április. 12. 18:05","title":"A DIGI megvásárlása után tovább terjeszkedne a 4IG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az edinburgh-i herceg saját képei részben magángyűjtők kollekcióját, részben a királyi művészeti gyűjteményt gazdagítják. ","shortLead":"Az edinburgh-i herceg saját képei részben magángyűjtők kollekcióját, részben a királyi művészeti gyűjteményt...","id":"20210412_Fulop_herceg_sok_sajat_festmenyt_is_hatrahagyott_az_utokorra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921eec0b-c364-402c-a010-698a029693c6","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Fulop_herceg_sok_sajat_festmenyt_is_hatrahagyott_az_utokorra","timestamp":"2021. április. 12. 10:19","title":"Fülöp herceg jó néhány saját festményt is hátrahagyott az utókorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csecsemők is kórházban vannak már koronavírus miatt, a harmadik hullám a gyerekeket sem kíméli – erről is beszélt a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója.","shortLead":"Csecsemők is kórházban vannak már koronavírus miatt, a harmadik hullám a gyerekeket sem kíméli – erről is beszélt...","id":"20210412_koronavirus_gyerekek_covid_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672ac8d7-da5d-4597-8f61-138ac61e5816","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_koronavirus_gyerekek_covid_korhaz","timestamp":"2021. április. 12. 11:23","title":"Mit tegyen a szülő, ha azt gyanítja, hogy koronavírusos a gyereke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szövetségi intézményekben szüneteltetik az oltást az egydózisú vakcinával, mert hat nőnél is vérrögképződés lépett fel.","shortLead":"A szövetségi intézményekben szüneteltetik az oltást az egydózisú vakcinával, mert hat nőnél is vérrögképződés lépett...","id":"20210413_felfuggesztes_oltas_johnson_and_johnson_vakcina_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c8b483-ddee-47dc-8e62-a946c1b064c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_felfuggesztes_oltas_johnson_and_johnson_vakcina_amerika","timestamp":"2021. április. 13. 14:23","title":"Felfüggesztik a Johnson & Johnson vakcinával oltást az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225c8127-586d-4b4f-9ebb-1784b11f5396","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó már javában teszteli a kupé fogyókúrára fogott sportosabb változatát.","shortLead":"A bajor gyártó már javában teszteli a kupé fogyókúrára fogott sportosabb változatát.","id":"20210413_kemfoton_az_izgalmasnak_igerkezo_uj_bmw_m4_csl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=225c8127-586d-4b4f-9ebb-1784b11f5396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17f3482-427e-4a08-b9ab-8e8fe7a72ecc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_kemfoton_az_izgalmasnak_igerkezo_uj_bmw_m4_csl","timestamp":"2021. április. 13. 11:21","title":"Kémfotón az izgalmasnak ígérkező új BMW M4 CSL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Februárban közel 47 milliárd forintot folyósítottak a hitelintézetek az állami kamattámogatással elérhető babaváró hitelből, ami a januári eredményhez képest jelentős növekedés, az indulás óta pedig már 1172 milliárd forint került ebben a formában a fiatal házaspárokhoz. A bővülést a bankok is támogatják különböző jóváírási akciókkal, a hitelre vonatkozó referenciaérték pedig emelkedésnek indult. A Bank360.hu elemzői összefoglalták a támogatott kölcsönnel kapcsolatos aktuális információkat.","shortLead":"Februárban közel 47 milliárd forintot folyósítottak a hitelintézetek az állami kamattámogatással elérhető babaváró...","id":"20210412_babavaro_februar_folyositas_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40c773c-ae1f-464c-8107-13db8e13a47e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_babavaro_februar_folyositas_bank360","timestamp":"2021. április. 12. 15:55","title":"Megy a harc a bankok között a babavárós ügyfelekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]