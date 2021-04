Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke szerint tudomásul kell venni, ha egy munkahelyen dolgozó embereknek eltérő véleményük van dolgokról.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke szerint tudomásul kell venni, ha egy munkahelyen dolgozó embereknek eltérő...","id":"20210412_Csanyi_Sandor_gulacsi_peter_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5015a588-e101-41be-b8b0-32e726bb4b9c","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Csanyi_Sandor_gulacsi_peter_valogatott","timestamp":"2021. április. 12. 17:47","title":"Csányi Sándor: Nagyon remélem, hogy a Gulácsi Pétert ért méltatlan támadások nem folytatódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695e0741-354f-45ec-9cdf-b6c294f8351c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány közepén mind a boltbezárás előtt, mind pedig az újranyitáskor hatalmas sorok alakultak ki a bútoráruházak előtt. Ennek vetne most véget a cég.","shortLead":"A járvány közepén mind a boltbezárás előtt, mind pedig az újranyitáskor hatalmas sorok alakultak ki a bútoráruházak...","id":"20210413_Egyszeru_trukkel_szuntetne_meg_az_IKEA_a_boltjai_elott_a_sorban_allast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=695e0741-354f-45ec-9cdf-b6c294f8351c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99b78a4-f28c-417e-ab70-4f02720ad9b4","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Egyszeru_trukkel_szuntetne_meg_az_IKEA_a_boltjai_elott_a_sorban_allast","timestamp":"2021. április. 13. 10:52","title":"Egyszerű trükkel szüntetné meg az IKEA a boltjai előtt a sorban állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szükségállapot bevezetése óta már több mint 700 ember halt meg Mianmarban.","shortLead":"A szükségállapot bevezetése óta már több mint 700 ember halt meg Mianmarban.","id":"20210412_Holtest_csalad_Mianmar_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0db127-bf84-41be-b60b-5fc39f1dacfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_Holtest_csalad_Mianmar_hadsereg","timestamp":"2021. április. 12. 11:21","title":"Pénzt kér a megölt tüntetők családjától a holttestek visszaszolgáltatásáért a mianmari hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Óriásit hibáztunk. Én ezt senkinek nem kívánom” - mondta a család egyik tagja.","shortLead":"„Óriásit hibáztunk. Én ezt senkinek nem kívánom” - mondta a család egyik tagja.","id":"20210411_Tizen_unnepeltek_egy_meg_egy_szulinapot_mindenki_beteg_lett_es_ketten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bbdd99-0255-4fa9-968d-e0352457c48b","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_Tizen_unnepeltek_egy_meg_egy_szulinapot_mindenki_beteg_lett_es_ketten_meghaltak","timestamp":"2021. április. 11. 21:54","title":"Tízen ünnepeltek meg egy születésnapot, mindenki elkapta a koronavírust és ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","shortLead":"Az operatív törzs kiadta a legfrissebb adatokat.","id":"20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb88698-4cb4-4aab-9941-8a190e89a96c","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_jarvany_koronavirus_elhunyt_aldozat","timestamp":"2021. április. 13. 08:46","title":"272 újabb áldozata van a járványnak, 1209-en vannak lélegezgetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan Egyetemmel, csak a keletről érkező tudással szemben próbál meg politikai bizalmatlanságot kelteni.","shortLead":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan...","id":"20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fcafd4-b20c-432c-b8ba-b29a6b584366","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","timestamp":"2021. április. 12. 20:38","title":"Szijjártó: Nem veszélyes, ha a Kínai Népköztársaság egyeteme folytat diplomáciai képzést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április 15-én éjfélig lehet kérni az adóbevallási tervezet postázását.","shortLead":"Április 15-én éjfélig lehet kérni az adóbevallási tervezet postázását.","id":"20210413_nav_szja_sms_bevallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d94859a-13b3-475e-b3a4-04a622357adf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_nav_szja_sms_bevallas","timestamp":"2021. április. 13. 09:50","title":"Még két napig lehet elküldeni az szja-s sms-eket a NAV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69fbd90-a273-4dbf-a2f8-459a06478d34","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Szerencsés századba születtünk, hiszen sok nő manapság a változókorban már nem az öregedést látja, hanem az új lehetőségeket. Sokuknak nincs is idejük rá, hogy az életkoruk felett búslakodjanak: még iskolás korú gyerekeket nevelnek, új párkapcsolatba lépnek, vagy éppen most kezdenek új karrierbe. Hogy mi változott? A nők felismerték, hogy ma már sokkal fontosabb, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben, mintsem az, hogy milyen születési évszám áll a személyi igazolványunkban. ","shortLead":"Szerencsés századba születtünk, hiszen sok nő manapság a változókorban már nem az öregedést látja, hanem az új...","id":"remifeminplus_20210412_A_mai_otvenesek_mar_masok_de_mi_valtozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f69fbd90-a273-4dbf-a2f8-459a06478d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4f3e18-0b36-4635-aa0e-c0a83c801c65","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20210412_A_mai_otvenesek_mar_masok_de_mi_valtozott","timestamp":"2021. április. 12. 07:30","title":"A mai ötvenesek már mások: de mi változott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"}]