[{"available":true,"c_guid":"7489c15c-8f7b-42a5-867d-706d5d250077","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lövei Csaba 58 éves volt.","shortLead":"Lövei Csaba 58 éves volt.","id":"20210412_Lovei_Csaba_Nyiregyhaza_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7489c15c-8f7b-42a5-867d-706d5d250077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8652e89-8406-4abf-9955-0a11a4392701","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Lovei_Csaba_Nyiregyhaza_elhunyt","timestamp":"2021. április. 12. 13:31","title":"Koronavírus-fertőzésben elhunyt a Párbeszéd nyíregyházi képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa55fd-4c70-429e-9560-ac3190b0fcc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU soros elnökeként hozhatja elő Franciaország a költségvetési szabályok felülvizsgálatát. A válságok és az ezeket követő állami támogatások dogmatikussá tették a Maastrichtban felvázolt Európát, a Covid-válság pedig még inkább egyértelművé tette a szabályzat és a valóság közti eltérését – írja a Le Monde.","shortLead":"Az EU soros elnökeként hozhatja elő Franciaország a költségvetési szabályok felülvizsgálatát. A válságok és az ezeket...","id":"20210413_koltsegvetesi_hiany_deficitszabaly_EU_franciaorszag_soros_eu_elnokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79fa55fd-4c70-429e-9560-ac3190b0fcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ac2c22-4b7d-4cb7-945e-9bbf851918f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_koltsegvetesi_hiany_deficitszabaly_EU_franciaorszag_soros_eu_elnokseg","timestamp":"2021. április. 13. 17:00","title":"A francia EU-elnökség megváltoztatná a 3 százalékos deficitszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","shortLead":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","id":"20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af4fab-143b-4c63-a831-b6d6d06440b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","timestamp":"2021. április. 13. 18:49","title":"A Bakonyban már szakad a hó, több busz és autó is elakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a konzoljait rengetegen veszik, és a játékok is igen népszerűek, a telefonok területén továbbra is komoly lemaradásban van a Sony. Ez változhat.","shortLead":"Bár a konzoljait rengetegen veszik, és a játékok is igen népszerűek, a telefonok területén továbbra is komoly...","id":"20210414_sony_playstation_jatekok_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c1c02a-4be5-442e-bdba-1f64a8caebe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_sony_playstation_jatekok_mobil","timestamp":"2021. április. 14. 08:03","title":"Mobilra is jöhetnek a legnépszerűbb PlayStation-játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9246f0-9e04-4363-beb4-55f3de25a1d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egyetlen, virtuális epizód erejéig, de George Clooney is beszállt. ","shortLead":"Csak egyetlen, virtuális epizód erejéig, de George Clooney is beszállt. ","id":"20210414_Veszhelyzet_sorozat_epizod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c9246f0-9e04-4363-beb4-55f3de25a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3652ee8e-35ed-483a-a4b3-652a9b475b32","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Veszhelyzet_sorozat_epizod","timestamp":"2021. április. 14. 10:36","title":"Újra összeállnak a Vészhelyzet sztárjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91344e25-3642-47dc-a570-f7cb9655c9f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Foo Fighters frontembere szerint az \"Eazy Sleazy\" lesz a nyár slágere.","shortLead":"A Foo Fighters frontembere szerint az \"Eazy Sleazy\" lesz a nyár slágere.","id":"20210413_Mick_Jagger_Dave_Grohl_himnusz_koronavirusjarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91344e25-3642-47dc-a570-f7cb9655c9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10366c27-1462-4c5f-9c8c-e1b418e5f7a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210413_Mick_Jagger_Dave_Grohl_himnusz_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. április. 13. 21:01","title":"Mick Jagger és Dave Grohl himnuszt írtak a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"De egyik AstraZenecával oltott páciens sem halt meg.","shortLead":"De egyik AstraZenecával oltott páciens sem halt meg.","id":"20210413_astrazeneca_verrog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57ef244-94f7-4a91-b1f5-621b71ee8c77","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_astrazeneca_verrog","timestamp":"2021. április. 13. 07:18","title":"Ausztráliában 700 ezer oltás után két vérrögösödéses esetet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb1ca7-3385-42b0-aa05-d4a8a375f853","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szülőhelye, Monaco zászlajának piros-fehér színe jól mutat versenycsíkozásként a Ferrari 488 Pista Spideren. ","shortLead":"Szülőhelye, Monaco zászlajának piros-fehér színe jól mutat versenycsíkozásként a Ferrari 488 Pista Spideren. ","id":"20210412_Csodas_uj_Ferrarija_van_Charles_Leclercnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afb1ca7-3385-42b0-aa05-d4a8a375f853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2089f0-7a22-4716-a83f-d08a82a03eee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_Csodas_uj_Ferrarija_van_Charles_Leclercnek","timestamp":"2021. április. 12. 15:14","title":"Csodás új Ferrarija van Charles Leclerc-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]