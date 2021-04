Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március utolsó napjai óta negyedik alkalommal csökken a benzin és a gázolaj ára.","shortLead":"Március utolsó napjai óta negyedik alkalommal csökken a benzin és a gázolaj ára.","id":"20210412_benzin_gazolaj_uzemanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5db6e9-563c-4556-a63c-cd19b9db0b4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_benzin_gazolaj_uzemanyag","timestamp":"2021. április. 12. 12:23","title":"Olcsóbb lesz az üzemanyag szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ded561-33ae-44f8-b35d-8371d2ae955b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öröm ilyesmit hallani a jövő sportautóiról. ","shortLead":"Öröm ilyesmit hallani a jövő sportautóiról. ","id":"20210413_A_drifteles_is_tolti_majd_az_AMG_Mercedesek_akkumulatorait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27ded561-33ae-44f8-b35d-8371d2ae955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96977953-9618-4adf-8032-314e6f1ee62f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_A_drifteles_is_tolti_majd_az_AMG_Mercedesek_akkumulatorait","timestamp":"2021. április. 13. 12:24","title":"A driftelés is tölti majd az AMG Mercedesek akkumulátorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bolgár miniszterelnök árult el számokat arról, hogyan emelkedik a koronavírus elleni vakcina ára.","shortLead":"A bolgár miniszterelnök árult el számokat arról, hogyan emelkedik a koronavírus elleni vakcina ára.","id":"20210412_eu_pfizer_vakcina_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf13f2a-1030-4231-9e44-0c797b269f7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_eu_pfizer_vakcina_virus","timestamp":"2021. április. 12. 10:26","title":"Adagonként 19,5 euróért vett az EU újabb 900 millió Pfizer-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b784cc-37f6-4a3f-b564-4ac07be0d169","c_author":"HVG","category":"360","description":"Öt film bemutatását tervezik a holnap kezdődő Cseh Filmkarneválon, ám az egyik, az Öregfiúk című alkotás vetítése – a készítők által mellérendelt, orbánozó videóüzenet miatt – politikai vita tárgyává vált.","shortLead":"Öt film bemutatását tervezik a holnap kezdődő Cseh Filmkarneválon, ám az egyik, az Öregfiúk című alkotás vetítése –...","id":"202114_mozi__bohem_rapszodiak_cseh_filmkarneval_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13b784cc-37f6-4a3f-b564-4ac07be0d169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff612b36-9ce3-4131-beb6-c6b987b60c38","keywords":null,"link":"/360/202114_mozi__bohem_rapszodiak_cseh_filmkarneval_2021","timestamp":"2021. április. 13. 14:00","title":"Kafka, Kundera és Havel szelleme lengi be az induló Cseh Filmkarnevált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b1260b-760f-4c2b-a7de-410df280bc3a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szabadságharcban megakadályozta az oroszok által összeszedett magyarok deportálását a Szovjetunióba. 84 éves korában hunyt el.","shortLead":"A szabadságharcban megakadályozta az oroszok által összeszedett magyarok deportálását a Szovjetunióba. 84 éves korában...","id":"20210413_Meghalt_Racz_Sandor_Istvan_1956_szabadsagharc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b1260b-760f-4c2b-a7de-410df280bc3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a7a48a-4397-4e8e-8242-a376f1eb4f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Meghalt_Racz_Sandor_Istvan_1956_szabadsagharc","timestamp":"2021. április. 13. 11:59","title":"Meghalt Rácz Sándor István 56-os szabadságharcos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook évről évre többet költ a felső vezetők személyi védelmére. Egy olyan évben, mint amilyen a tavalyi volt, ez kimondottan sokba került.","shortLead":"A Facebook évről évre többet költ a felső vezetők személyi védelmére. Egy olyan évben, mint amilyen a tavalyi volt...","id":"20210412_facebook_biztonsag_szemelyi_vedelem_mark_zuckerberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd41701-b95f-4589-bf18-7a235a224477","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_facebook_biztonsag_szemelyi_vedelem_mark_zuckerberg","timestamp":"2021. április. 12. 08:33","title":"Minden eddiginél többe, 6,9 milliárdba került, hogy Mark Zuckerberg biztonságban legyen a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszergyártó elkezdte az oltóanyag egy új változatának a tesztelését.","shortLead":"A gyógyszergyártó elkezdte az oltóanyag egy új változatának a tesztelését.","id":"20210414_moderna_vakcina_vedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9226c0d2-2b19-4c53-a44a-b11c3b8821a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_moderna_vakcina_vedelem","timestamp":"2021. április. 14. 05:15","title":"Moderna: fél évvel a második oltás után is jól véd a vakcnia az összes vírusvariáns ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a860ed76-fc6c-4905-a006-efcbe878e1b2","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Rántott húsos szendvics Rákosrendezőn és bécsi szelet a bécsi gyorson. Az Utasellátó szocialista óriásvállalat e két állomás között kitöltött mindent, földön, vízen és levegőn. Retróvilág, retrókereskedelem.","shortLead":"Rántott húsos szendvics Rákosrendezőn és bécsi szelet a bécsi gyorson. Az Utasellátó szocialista óriásvállalat e két...","id":"20210407_utasellato_tortenete_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a860ed76-fc6c-4905-a006-efcbe878e1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90856e7c-6dbe-4cbb-a37e-57dae6a5d513","keywords":null,"link":"/360/20210407_utasellato_tortenete_mav","timestamp":"2021. április. 12. 11:05","title":"Hullámvasút a nosztalgiavonalon – Az Utasellátó története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]