Az iPhone X-zel együtt ismerhette meg a világ a később sok vitát kiváltó szenzorszigetet (notchot). Több gyártó is hamar a magáévá tette az Apple ötletét, hogy azután módosítson rajta, majd megpróbálja minél kisebbé tenni, illetve akár el is tüntetni. Az Apple azonban kitart az ötlete mellett (legalábbis a színfalak előtt), az iPhone-okat továbbra is egyértelműen jellemzi a szenzorsziget, azonban 2023-ra – állítja a 9to5Mac, a neves Apple-elemzőre, Ming-Chi Kuóra hivatkozva – mindez megváltozhat.

Az Apple berkeiben komoly munka folyik a notch eltüntetése ügyében, és ha minden a tervek szerint halad, akár már a 2023-as iPhone-családnál is bevágás nélküli lehet az előlap. Akár már ebben az évben 10 százalékkal kisebb lehet a bemetszés, majd jövőre is előrébb kerülhetünk egy lépéssel, amikor a notch helyét egy kis lyuk venné át. Ezután juthatnánk el oda, hogy a Face ID alkatrészei is kijelző alá kerülnének. Kuo szerint az Apple akkorra képes lehet egy teljesen keret nélküli iPhone kiadására, rés vagy kivágás nélküli frontoldallal.

© MacWorld

Persze az ilyen tervek könnyen megváltoznak egyik napról a másikra, ráadásul 2023 még igen messze van. Viszont tagadhatatlan a tendencia, amit az egész iparág követ: minél nagyobb kijelző, illetve periszkóp kamerák használata. Jelenleg úgy tűnik, ez utóbbinál az Apple azért megvárná, hogy a funkció elég érett legyen ahhoz, hogy egy iPhone-on is bemutatkozzon.

Úgy tudni, hogy a 2023-as iPhone-on Touch ID is lenne, természetesen ez is a kijelző alatt. Amennyiben igazak a fenti értesülések, akkor már jövőre jelentős változások tanúi lehetünk az iPhone-oknál.

