[{"available":true,"c_guid":"66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm még 2014-ben mutatta be a Snapdragon 801-es processzort, amit az akkori androidos mobilokba szántak. Most kiderült, ugyanilyen dolgozik az Ingenuity-ben is.","shortLead":"A Qualcomm még 2014-ben mutatta be a Snapdragon 801-es processzort, amit az akkori androidos mobilokba szántak. Most...","id":"20210414_nasa_ingenuity_qualcomm_snapdragon_801_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1704a137-9933-4fa1-a3e5-490b3f461499","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_nasa_ingenuity_qualcomm_snapdragon_801_processzor","timestamp":"2021. április. 14. 19:03","title":"Ugyanaz a processzor dolgozik a NASA marsi helikopterében, mint a régi androidos mobilokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Globálisan 19,7 százalékot esett a profit, a közép-európai részleg nyeresége még ennél is sokkal nagyobbat zuhant.","shortLead":"Globálisan 19,7 százalékot esett a profit, a közép-európai részleg nyeresége még ennél is sokkal nagyobbat zuhant.","id":"20210414_tesco_profit_beszamolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6211b8-7f98-455a-ae7f-9186f1855c43","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_tesco_profit_beszamolo","timestamp":"2021. április. 14. 15:51","title":"Közel tízmilliárd forint kiskereskedelmi adót fizetett be a Tesco Magyarországon egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"50 millióval több Pfizer-vakcinát kap az EU. Aláírta az ellenzék, hogy nem járatják le egymást. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"50 millióval több Pfizer-vakcinát kap az EU. Aláírta az ellenzék, hogy nem járatják le egymást. A hvg360 reggeli...","id":"20210415_Radar360_Nehez_lesz_elkerulni_az_ovodai_jarvanygocokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503271e0-74b8-487a-ba0b-ed182ceeaabd","keywords":null,"link":"/360/20210415_Radar360_Nehez_lesz_elkerulni_az_ovodai_jarvanygocokat","timestamp":"2021. április. 15. 07:47","title":"Radar360: Nehéz lesz elkerülni az óvodai járványgócokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dfe5ac-5987-4e03-ac32-40ef069e0f24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően szóba sem jöhetett valamiféle hibrid, vagy elektromos meghajtás egy ilyen ünnepi modell esetében, csak a 6.0 literes, 600 lóerő feletti klasszikus benzines erőforrás. ","shortLead":"Vélhetően szóba sem jöhetett valamiféle hibrid, vagy elektromos meghajtás egy ilyen ünnepi modell esetében, csak a 6.0...","id":"20210415_Fenseges_V12essel_unneplik_meg_a_Maybach_100_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3dfe5ac-5987-4e03-ac32-40ef069e0f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b22a9cd-25e4-4e6b-bbe1-9117efde8de1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Fenseges_V12essel_unneplik_meg_a_Maybach_100_evet","timestamp":"2021. április. 15. 16:43","title":"Fenséges V12-essel ünneplik meg a Maybach 100 évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány terveihez nem elég Libri-bevásárlás.","shortLead":"A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány terveihez nem elég Libri-bevásárlás.","id":"202115_mcc_press_a_libribevasarlas_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2f251b-5773-4c8f-9ef8-542874827de7","keywords":null,"link":"/360/202115_mcc_press_a_libribevasarlas_utan","timestamp":"2021. április. 15. 12:00","title":"Nem áll meg a könyvpiaci terjeszkedésben a kormányzati agytröszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"8 és 13 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet.","shortLead":"8 és 13 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet.","id":"20210416_Felhos_de_csapadekmentes_ido_varhato_penteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21170d74-f767-4edd-9674-5aa7fa0a1580","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_Felhos_de_csapadekmentes_ido_varhato_penteken","timestamp":"2021. április. 16. 05:59","title":"Felhős, de csapadékmentes idő várható pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d72d8b-5307-469b-a0bd-478646f16252","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A fizikai SIM-kártyákat a készülékbe beágyazott chippel felváltó eSIM technológia környezetkímélő, biztonságosabb, praktikusabb, és a használatával már az okosórában sem foglalja el a helyet semmi a memóriakártyától. Az innováció már ma is elérhető, de a szakértők szerint két év múlva már ez lesz az elsődleges mobiltelefon-azonosítási technológia. Összeszedtük, milyen előnyökkel jár eSIM-képes készülékre váltani.","shortLead":"A fizikai SIM-kártyákat a készülékbe beágyazott chippel felváltó eSIM technológia környezetkímélő, biztonságosabb...","id":"magyartelekomnyrt_20210310_Itt_a_biztonsagos_mobilozas_jovoje_a_SIMkartya_beleolvadt_a_telefonunkba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38d72d8b-5307-469b-a0bd-478646f16252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b4339-8da8-4cd7-8684-0d5d1f629c99","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210310_Itt_a_biztonsagos_mobilozas_jovoje_a_SIMkartya_beleolvadt_a_telefonunkba","timestamp":"2021. április. 14. 16:15","title":"Itt a biztonságos mobilozás jövője: a SIM-kártya beleolvadt a telefonunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint mindenre jó hivatkozási alap. ","shortLead":"A jelek szerint mindenre jó hivatkozási alap. ","id":"20210415_iskolak_nemzeti_konzultacio_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7363518-01fe-44c6-9e22-4fe535a480c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_iskolak_nemzeti_konzultacio_kormany","timestamp":"2021. április. 15. 14:07","title":"Az iskolanyitás körüli kavarás is bizonyítja, milyen szabadon értelmezi a kormány a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]