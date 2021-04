Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1cfd538-cfaf-4250-ba98-189fc4d85466","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Filmintézet is emléket állít Törőcsik Marinak. ","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet is emléket állít Törőcsik Marinak. ","id":"20210416_Torocsik_Mari_film_Edes_Anna_Teketoria_Szamarkohoges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1cfd538-cfaf-4250-ba98-189fc4d85466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4adccd-832b-4459-ae42-f297b376e366","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Torocsik_Mari_film_Edes_Anna_Teketoria_Szamarkohoges","timestamp":"2021. április. 16. 13:15","title":"Szerda éjfélig ingyenesen megtekinthető három film Törőcsik Mari szereplésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Az oltás nem nagy ár a szabadságot jelentő biztonságért, írja szerzőnk, azonban jó volna tudni, pontosan mi is az oltás és a biztonság ára. Vélemény. ","shortLead":"Az oltás nem nagy ár a szabadságot jelentő biztonságért, írja szerzőnk, azonban jó volna tudni, pontosan mi is az oltás...","id":"202115_elojogok_azuj_normalis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e796be52-d97c-4564-a92b-4385faacc6d0","keywords":null,"link":"/360/202115_elojogok_azuj_normalis","timestamp":"2021. április. 15. 15:00","title":"Seres: Előjogok – az új normális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dfe5ac-5987-4e03-ac32-40ef069e0f24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően szóba sem jöhetett valamiféle hibrid, vagy elektromos meghajtás egy ilyen ünnepi modell esetében, csak a 6.0 literes, 600 lóerő feletti klasszikus benzines erőforrás. ","shortLead":"Vélhetően szóba sem jöhetett valamiféle hibrid, vagy elektromos meghajtás egy ilyen ünnepi modell esetében, csak a 6.0...","id":"20210415_Fenseges_V12essel_unneplik_meg_a_Maybach_100_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3dfe5ac-5987-4e03-ac32-40ef069e0f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b22a9cd-25e4-4e6b-bbe1-9117efde8de1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Fenseges_V12essel_unneplik_meg_a_Maybach_100_evet","timestamp":"2021. április. 15. 16:43","title":"Fenséges V12-essel ünneplik meg a Maybach 100 évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b2de00-2623-47ad-b534-e81fc72d6cc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő módon reinkarnálódott az egykori mobilos játéklegenda, a Flappy Bird. Egy vállalkozó kedvű mérnök beszorította az Apple interfészei közé.","shortLead":"Meglepő módon reinkarnálódott az egykori mobilos játéklegenda, a Flappy Bird. Egy vállalkozó kedvű mérnök beszorította...","id":"20210416_flappy_birds_macos_ertesitesek_panel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b2de00-2623-47ad-b534-e81fc72d6cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46992352-37a3-4df7-bf41-8155d5de14c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_flappy_birds_macos_ertesitesek_panel","timestamp":"2021. április. 16. 21:03","title":"Emlékszik a Flappy Birdre? Becsempészték az Apple gépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ADOM diákmozgalom kérésére rakták össze a bárki által használható, gyorsan kitölthető dokumentumot.","shortLead":"Az ADOM diákmozgalom kérésére rakták össze a bárki által használható, gyorsan kitölthető dokumentumot.","id":"20210415_TASZ_iskola_kerelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f07e72-873e-41d3-a574-1db87fd2e12f","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_TASZ_iskola_kerelem","timestamp":"2021. április. 15. 15:37","title":"Kérelemmintát készített azoknak a szülőknek a TASZ, akik nem küldenék iskolába gyereküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Nem nézi ölbe tett kézzel a titkosszolgálat a vírustagadó vagy oltásellenes propagandát folytató csoportok vezéreinek működését – információnk szerint ez is kiderült a parlament nemzetbiztonsági bizottságának keddi ülésén. ","shortLead":"Nem nézi ölbe tett kézzel a titkosszolgálat a vírustagadó vagy oltásellenes propagandát folytató csoportok vezéreinek...","id":"20210415_titkosszolgalat_virusszkeptikus_oltasellenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29df06c9-a5bb-44ac-bdf0-b27c1b9f08e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_titkosszolgalat_virusszkeptikus_oltasellenes","timestamp":"2021. április. 15. 13:00","title":"Rajta van a titkosszolgálat a keményvonalas oltáselleneseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Schwartz csoport a hulladék- és vízgazdálkodással foglalkozó Suez érdekeltségeiből vásárolt, több európai országban is.","shortLead":"A Schwartz csoport a hulladék- és vízgazdálkodással foglalkozó Suez érdekeltségeiből vásárolt, több európai országban...","id":"20210416_lidl_schwartz_csoport_megvette_suez_vallalatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c68f8-3b2e-448e-9fd7-40f8f5199502","keywords":null,"link":"/kkv/20210416_lidl_schwartz_csoport_megvette_suez_vallalatot","timestamp":"2021. április. 16. 16:22","title":"Csaknem 400 milliárd forintért vásárolta be magát az újrahasznosításba a Lidl cégcsoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felfüggesztés addig tart, amíg a jogszabályoknak megfelelő, független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves jelentést közzéteszik.

","shortLead":"A felfüggesztés addig tart, amíg a jogszabályoknak megfelelő, független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott éves...","id":"20210416_ott_one_nyrt_mnb_tozsdei_kereskedes_felfuggesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74436a3b-7b4e-416d-bced-17d851c59834","keywords":null,"link":"/kkv/20210416_ott_one_nyrt_mnb_tozsdei_kereskedes_felfuggesztese","timestamp":"2021. április. 16. 13:28","title":"Döntött az MNB: egyelőre nem lehet kereskedni a lélegeztetőgép-beszerzés egyik szereplőjének részvényeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]