[{"available":true,"c_guid":"5fc1ab2d-97cd-430b-b35a-5809decf2b15","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventust, a Manchester Unitedet, a Liverpoolt és a Real Madridot magában foglaló csoport szakadár ligát tervez, amely teljesen felborítja a sportágat.","shortLead":"A Juventust, a Manchester Unitedet, a Liverpoolt és a Real Madridot magában foglaló csoport szakadár ligát tervez...","id":"20210418_Uj_ligat_alakitananak_a_legjobb_europai_futballcsapatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fc1ab2d-97cd-430b-b35a-5809decf2b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278c455e-ba15-4f13-bdfb-ee0e4b074fbd","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Uj_ligat_alakitananak_a_legjobb_europai_futballcsapatok","timestamp":"2021. április. 18. 18:02","title":"Új ligát alakítanának a legjobb európai futballcsapatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű nagy sebességgel haladt egy kanyarban, majd egy fának ütközött. A baleset éjszaka történt.","shortLead":"A jármű nagy sebességgel haladt egy kanyarban, majd egy fának ütközött. A baleset éjszaka történt.","id":"20210419_tesla_robotpilota_onvezeto_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119712a9-b3be-484c-a492-4779c634db92","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_tesla_robotpilota_onvezeto_auto","timestamp":"2021. április. 19. 05:05","title":"Meghalt két ember egy valószínűleg önvezető Teslában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcbe3f9-6abe-4023-a308-e7ffecff5660","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jótékonysági bikaviadalt rendeznek májusban a madridi Las Ventas arénában a járvány miatt munka nélkül maradt matadorok helyzetének megkönnyítésére – közölték a spanyol hatóságok szombaton.","shortLead":"Jótékonysági bikaviadalt rendeznek májusban a madridi Las Ventas arénában a járvány miatt munka nélkül maradt matadorok...","id":"20210417_Munka_nelkul_maradtak_a_matadorok_jotekonysagi_bikaviadalt_rendeznek_a_megsegitesukre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bcbe3f9-6abe-4023-a308-e7ffecff5660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1e53a2-90de-41c8-812f-5f0d751b84fa","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Munka_nelkul_maradtak_a_matadorok_jotekonysagi_bikaviadalt_rendeznek_a_megsegitesukre","timestamp":"2021. április. 17. 15:40","title":"Munka nélkül maradtak a matadorok, jótékonysági bikaviadalt rendeznek a megsegítésükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3597425b-788f-437a-8447-67469b66b87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn irányított repülést hajtott végre egy idegen bolygón a NASA, illetve az emberiség. Soha ilyen korábban nem történt.","shortLead":"Hétfőn irányított repülést hajtott végre egy idegen bolygón a NASA, illetve az emberiség. Soha ilyen korábban nem...","id":"20210419_dron_helikopter_mars_nasa_ingenuity","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3597425b-788f-437a-8447-67469b66b87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d305d0-4666-4ec2-8b90-5ef70346dbf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_dron_helikopter_mars_nasa_ingenuity","timestamp":"2021. április. 19. 12:57","title":"Történelmet írt a NASA, felszállt a Marson a kis helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szerbiában korcsoportokra lebontva elemzik az összes oltóanyag, így a Sinopharm hatékonyságát is, sőt országos vizsgálatra készülnek. Magyarországon a kormány nyilvános adatok nélkül állítja, hogy nem kell a harmadik dózist beadni. Az eddigi tapasztalatok alapján az oltóanyag hatékony, de előfordulhatnak esetek, amikor nem indult be az ellenanyag-termelés. Hivatalos iránymutatás hiányában sok érintett rohant a múlt héten magánlaborokhoz, de egy háziorvos szerint ez felesleges és félrevezető is lehet. ","shortLead":"Szerbiában korcsoportokra lebontva elemzik az összes oltóanyag, így a Sinopharm hatékonyságát is, sőt országos...","id":"20210419_sinopharm_hatekonysag_harmadik_dozis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69f7ef4-3ae4-4623-9361-a3a9a67ac4e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_sinopharm_hatekonysag_harmadik_dozis","timestamp":"2021. április. 19. 12:10","title":"Úgy is hatásos lehet a kínai vakcina, ha az ellenanyagteszt negatív eredményt hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bodó Sándor szerint sikerült megtartani a munkahelyeket.","shortLead":"Bodó Sándor szerint sikerült megtartani a munkahelyeket.","id":"20210419_bodo_sandor_kozfoglalkoztas_ujranyitas_allaskeresok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6ef624-1880-425b-8bb9-f8aa26e66f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_bodo_sandor_kozfoglalkoztas_ujranyitas_allaskeresok","timestamp":"2021. április. 19. 09:26","title":"Államtitkár: Akik nem tudnak a versenyszférában dolgozni, mehetnek közmunkásnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Drágulhat a baromfihús, az USA odaszólt az oroszoknak Navalnij miatt, Macron számít a turistákra nyáron. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Drágulhat a baromfihús, az USA odaszólt az oroszoknak Navalnij miatt, Macron számít a turistákra nyáron. Ez a hvg360...","id":"20210419_Radar360_Nyitnak_az_iskolak_szuperligat_inditananak_a_nagy_fociklubok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5680c1-d949-4c7f-a26c-97d9996197a8","keywords":null,"link":"/360/20210419_Radar360_Nyitnak_az_iskolak_szuperligat_inditananak_a_nagy_fociklubok","timestamp":"2021. április. 19. 08:00","title":"Radar360: Nyitnak az iskolák, szuperligát indítanak a nagy fociklubok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"melyik a legjobb hajtáslánc?\"-kérdésre első körben egy másik kérdéssel tudunk reflektálni: \"hova és milyen célra vásárolnánk új autót?\". Ha erre a kérdésre megvan a válasz, akkor kezdődhet a matekozás.","shortLead":"A \"melyik a legjobb hajtáslánc?\"-kérdésre első körben egy másik kérdéssel tudunk reflektálni: \"hova és milyen célra...","id":"20210419_benzines_dizel_hibrid_vagy_elektromos_autot_elonyok_hatranyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230636d8-46fe-4767-9b23-cdc1cb4a9852","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_benzines_dizel_hibrid_vagy_elektromos_autot_elonyok_hatranyok","timestamp":"2021. április. 19. 12:00","title":"Benzines, dízel-, hibrid- vagy elektromos autót? Előnyök, hátrányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]