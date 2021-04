Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7236000a-931b-4067-b52c-dc8683b89772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem szorította erősen, arrébb is repült a pálca.","shortLead":"Nem szorította erősen, arrébb is repült a pálca.","id":"20210411_vipera_sofor_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7236000a-931b-4067-b52c-dc8683b89772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f680c16-ab98-4be7-8f41-8708f68e1657","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_vipera_sofor_lengyelorszag","timestamp":"2021. április. 11. 09:37","title":"Viperával akart emberkedni a lengyel sofőr, de nagyon beégett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06d8811-5d55-4ba2-aaee-5e0365464fe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több cég ismeri fel a digitális valutákban, vagyis a kriptopénzekben rejlő hasznot. Az Atari már régebb óta érdeklődik a terület iránt, de most minden korábbinál mélyebbre merülnének benne.","shortLead":"Egyre több cég ismeri fel a digitális valutákban, vagyis a kriptopénzekben rejlő hasznot. Az Atari már régebb óta...","id":"20210410_kriptopenz_atari_token_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c06d8811-5d55-4ba2-aaee-5e0365464fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2bb617d-83e6-40d2-8f16-2d7ae28f99db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_kriptopenz_atari_token_videojatek","timestamp":"2021. április. 10. 08:03","title":"Kitört a kriptoláz az Atarinál, játékokat is lehet majd venni a digitális pénzekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560299ec-60ce-4cbd-b8fe-7f0cfcbe577c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ketten járőröznek, melyik a keleti? Amelyik kevesebbet keres, és ez nem rendőrvicc. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Ketten járőröznek, melyik a keleti? Amelyik kevesebbet keres, és ez nem rendőrvicc. A német újraegyesítésről szóló...","id":"20210410_Balaton_rendor_vagyonugynokseg_ongyilkossag_1991_aprilis_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=560299ec-60ce-4cbd-b8fe-7f0cfcbe577c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca035b8b-d4cf-4538-837d-18d64b3e98b6","keywords":null,"link":"/360/20210410_Balaton_rendor_vagyonugynokseg_ongyilkossag_1991_aprilis_10","timestamp":"2021. április. 10. 16:30","title":"Másodosztályú helyett keményvalutásként: keletnémetek újra a Balatonnál – 1991. április 10.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnökét allergiás reakciók miatt vizsgálták a kórházban.","shortLead":"A DK elnökét allergiás reakciók miatt vizsgálták a kórházban.","id":"20210409_Gyurcsany_Ferenc_Nem_lesz_itt_baj_Meggyogyulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d3fcd7-443b-4290-b365-d51ca45347b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Gyurcsany_Ferenc_Nem_lesz_itt_baj_Meggyogyulok","timestamp":"2021. április. 09. 18:13","title":"Gyurcsány Ferenc: \"Nem lesz itt baj. Meggyógyulok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09da11f-b350-42ee-b024-00c48d05205a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Okoseszközökre letölthető alkalmazást fejleszt az a biztosításértékesítési cég, amelyet a Mészáros Lőrinc érdekeltségében álló Hungarikum Biztosítási Alkusz alapított.","shortLead":"Okoseszközökre letölthető alkalmazást fejleszt az a biztosításértékesítési cég, amelyet a Mészáros Lőrinc...","id":"202114_hunbenefits_meszarosek_digitalizalodnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b09da11f-b350-42ee-b024-00c48d05205a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bf7920-a6f2-4785-affc-91a3830d8eda","keywords":null,"link":"/360/202114_hunbenefits_meszarosek_digitalizalodnak","timestamp":"2021. április. 10. 08:30","title":"Mészárosék nagy dobásra készülnek a biztosítási piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b51c7e-a423-485a-ad30-673d31044824","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Huawei nemcsak a saját hibáiból tanult, hanem a riválisoktól is ellesett néhány ötletet, hogy végül elkészítse a nagyon komoly hardvert kapott Mate X2 összehajtható telefonját. Ezzel azonban még így is van két komoly probléma.","shortLead":"A Huawei nemcsak a saját hibáiból tanult, hanem a riválisoktól is ellesett néhány ötletet, hogy végül elkészítse...","id":"20210410_huawei_mate_x2_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40b51c7e-a423-485a-ad30-673d31044824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b56dd3-9685-40a6-809c-4e69d122eaa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_huawei_mate_x2_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 10. 18:00","title":"Ennyire jó telefont tud csinálni ma a Huawei, csak hát Google nélkül – teszten a Mate X2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"6296 új fertőzöttet találtak az elmúlt 24 órában.","shortLead":"6296 új fertőzöttet találtak az elmúlt 24 órában.","id":"20210411_Elhunyt_206_koronavirusfertozott_a_beoltottak_szama_283_millio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac808b58-d255-4c0e-8ad6-37bdedf88104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800a28fc-9857-4fc7-81fd-c8bc8e970150","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_Elhunyt_206_koronavirusfertozott_a_beoltottak_szama_283_millio","timestamp":"2021. április. 11. 09:04","title":"Elhunyt 206 koronavírus-fertőzött, a beoltottak száma 2,83 millió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre lekerült a napirendről a kínai CanSino és az indiai Covishield vakcinák beszerzése a késői szállítási határidők miatt.","shortLead":"Egyelőre lekerült a napirendről a kínai CanSino és az indiai Covishield vakcinák beszerzése a késői szállítási...","id":"20210409_szijjarto_vakcina_megrendeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29496396-662b-4d8b-9ff3-ba48c9e32abf","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_szijjarto_vakcina_megrendeles","timestamp":"2021. április. 09. 12:26","title":"Szijjártó: Egyelőre nem számol a kormány a két új keleti vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]