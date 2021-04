Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez a válasz arra, hogy Prága szombaton 18 orosz diplomatát utasított ki, egy fegyverraktár felrobbantásával összefüggésben.","shortLead":"Ez a válasz arra, hogy Prága szombaton 18 orosz diplomatát utasított ki, egy fegyverraktár felrobbantásával...","id":"20210419_oroszorszag_kiutasitott_20_cseh_diplomatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4cd65-9a13-4ac9-bab8-491e7a6f48da","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_oroszorszag_kiutasitott_20_cseh_diplomatat","timestamp":"2021. április. 19. 07:29","title":"20 cseh diplomatát utasított ki Moszkva, többet, mint ahány oroszt Csehország hazaküldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bd157b-8b1e-4459-9386-c4e5ee2e107c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Háromszoros áron, közbeszerzés nélkül takaríttat a szegedi egyetem egy Fidesz közeli céggel. Most a rendőrség nyomoz az ügyben.","shortLead":"Háromszoros áron, közbeszerzés nélkül takaríttat a szegedi egyetem egy Fidesz közeli céggel. Most a rendőrség nyomoz...","id":"20210420_Bekes_megyeben_nyomoznak_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_takaritasi_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9bd157b-8b1e-4459-9386-c4e5ee2e107c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213a086c-3c53-41c6-b504-50f3315bcead","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Bekes_megyeben_nyomoznak_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_takaritasi_ugyeben","timestamp":"2021. április. 20. 17:44","title":"Békés megyében nyomoznak a Szegedi Tudományegyetem takarítási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a részletek a nyomozás ellenére is homályosak, az Europol még idejében leállította egy bérgyilkos és megbízója internetes ténykedését.","shortLead":"Bár a részletek a nyomozás ellenére is homályosak, az Europol még idejében leállította egy bérgyilkos és megbízója...","id":"20210419_gyilkossag_bergyilkos_sotet_dark_web","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa5c780-3855-4b8b-9283-75a4444281ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_gyilkossag_bergyilkos_sotet_dark_web","timestamp":"2021. április. 19. 09:33","title":"A sötét weben keresett bérgyilkost egy olasz férfi a barátnője ellen, de lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f882c-5ed0-4a1d-a889-fe2d6f254d9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi szabályok szerint tilos rendezvényeket tartani.","shortLead":"A járványügyi szabályok szerint tilos rendezvényeket tartani.","id":"20210419_dunavarsany_koronavirus_rendezveny_apolono","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=440f882c-5ed0-4a1d-a889-fe2d6f254d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9df91d-aeee-4da3-a991-0ed1751e4e85","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_dunavarsany_koronavirus_rendezveny_apolono","timestamp":"2021. április. 19. 05:40","title":"Harmincfős rendezvényen emlékeztek egy koronavírusban elhunyt ápolónőre Dunavarsányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig 700 BKV-s dolgozót oltottak be soron kívül.","shortLead":"Eddig 700 BKV-s dolgozót oltottak be soron kívül.","id":"20210420_bkv_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79147808-8d21-47f7-9516-7018d934b47b","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_bkv_koronavirus","timestamp":"2021. április. 20. 13:01","title":"22 halálos áldozata van a járványnak a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy sor intézkedést fontolgat az amerikai kormányzat arra az esetre, ha a bebörtönzött Navalnij meghalna.","shortLead":"Egy sor intézkedést fontolgat az amerikai kormányzat arra az esetre, ha a bebörtönzött Navalnij meghalna.","id":"20210419_amerikai_kormany_navalnij_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e13eda8-8f92-4d90-8e1d-758a19408c00","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_amerikai_kormany_navalnij_borton","timestamp":"2021. április. 19. 05:20","title":"Az amerikai kormány szerint következményei lesznek, ha Navalnij meghal a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi időben már olyan nap is volt, amikor a 7 százalékot is elérte az arányuk. A brit koronavírus-mutáns lehet a háttérben.","shortLead":"A legutóbbi időben már olyan nap is volt, amikor a 7 százalékot is elérte az arányuk. A brit koronavírus-mutáns lehet...","id":"20210419_koronavirus_alapbetegsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620703b8-2df0-488e-b839-363b654dcc58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_koronavirus_alapbetegsegek","timestamp":"2021. április. 19. 08:23","title":"Egyre több „alapbetegség” nélküli áldozatot szed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedül Miskolcon tapasztaltak növekedő tendenciát.","shortLead":"Egyedül Miskolcon tapasztaltak növekedő tendenciát.","id":"20210419_Koronavirus_koncentracio_szennyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d9b954-224d-4b58-82ab-59e569c28acf","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Koronavirus_koncentracio_szennyviz","timestamp":"2021. április. 19. 16:49","title":"Lassan, de csökken a koronavírus koncentrációja a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]