Több tudományos szakértő és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a ritka vérrögképződésről szóló esetek ellenére továbbra is használatra javasolja az AstraZeneca oltását, mivel álláspontjuk szerint a koronavírus önmagában is veszélyesebb. Ezt egy újabb vizsgálat is igazolni látszik.

Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Az Oxford Egyetem új, még független szakértők ellenőrzésére váró tanulmánya szerint a Covid–19-fertőzés nyolcszor nagyobb valószínűséggel vezet vérrög kialakulásához, mint az AstraZeneca nevű koronavírus elleni vakcina.

Ahogy a Sky News emlékeztet: az elmúlt hetekben több országban is felfüggesztették a brit oltóanyag használatát, miután kevés esetben a pácienseknél vérrögképződés volt tapasztalható. Ugyanakkor több szakember, köztük a magyar virológus, Kemenesi Gábor is azt hangsúlyozta, hogy a koronavírus önmagában is sokkal veszélyesebb, mint az oxfordi vakcina, és ugyanezen az állásponton van az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is.

Ezt a megállapítást erősítheti mostantól brit szakemberek újabb vizsgálata, amely szerint egymillió koronavírusos betegnél 39 esetben alakult ki a trombózis jelensége, míg az AstraZeneca oltóanyaga után egymillióból mindössze 5-nél.

A témában készült, tavaly januártól idén március végéig tartó kutatást több mint 500 ezer páciens bevonásával végezték, és az igen veszélyes, az úgynevezett agyi vénás sinustrombózis (CVST) problémáját vizsgálták. Azért ezt, mert néhány esetben a vérrögök az agyi vénákban jelentek meg azoknál, akik az AstraZenca vakcináját kapták. (Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, az OGYÉI hivatalos oldala szerint bizonyos pácienseknél a hasüregben és az artériákban is találtak vérrögöket.)

A Sky News híre szerint a kutatás ugyanakkor továbbra is a szakértők szavát erősíti, amely szerint a koronavírus-fertőzés sokkal nagyobb rizikót jelent, és nem csak az idősebb korosztályban. Érdemes azt is hozzátenni, hogy trombózis a világszerte felkapottnak számító Pfizer–BioNTech-féle oltás esetében is előfordulhat, igaz, ott is elenyésző számban: egymillió fertőzöttnél mindössze négynél alakulhat ki hasonló.

