[{"available":true,"c_guid":"30fa1055-0cd6-4847-b34a-b290a438aa5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sőt, egy QR-kód segítségével a véleményünket is elmondhatjuk róluk. ","shortLead":"Sőt, egy QR-kód segítségével a véleményünket is elmondhatjuk róluk. ","id":"20210420_mav_uj_jegyautomatak_tesztelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30fa1055-0cd6-4847-b34a-b290a438aa5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559ac05-d5c2-42ce-8298-cb84d6cff550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_mav_uj_jegyautomatak_tesztelese","timestamp":"2021. április. 20. 14:01","title":"Már ki lehet próbálni a MÁV új jegyautomatáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218eb21a-3c8b-4170-9b88-de51c4ecdd55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár értesüléseink szerint 4 milliós beoltottság esetén a kormányzat teljes kulturális nyitást tervez, mozikkal, színházakkal, ennek egyelőre nem sok jelét látják az ágazati szereplők. ","shortLead":"Bár értesüléseink szerint 4 milliós beoltottság esetén a kormányzat teljes kulturális nyitást tervez, mozikkal...","id":"20210420_4_millio_beoltott_kulturalis_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=218eb21a-3c8b-4170-9b88-de51c4ecdd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6c2a00-9750-4572-9c05-1a14b93f461e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_4_millio_beoltott_kulturalis_nyitas","timestamp":"2021. április. 20. 16:30","title":"Négymillió beoltottnál jöhet a teljes kulturális nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b71819-bbc3-4d8a-acc6-15588aa96a98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szag és egy bejelentés buktatta le a társasházi kertészetet.","shortLead":"A szag és egy bejelentés buktatta le a társasházi kertészetet.","id":"20210419_marihuana_etele_ut_lakas_ultetveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b71819-bbc3-4d8a-acc6-15588aa96a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f331051e-3570-481b-90a7-b571c4495f16","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_marihuana_etele_ut_lakas_ultetveny","timestamp":"2021. április. 19. 09:41","title":"Egy 3. emeleti lakásban találtak marihuánaültetvényt a rendőrök az Etele úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9115e5db-a26c-461e-bc7c-6842ddfcc5eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zajszennyezés hosszú távú kockázatot jelent a fák és más növények számára, a hatás pedig a zajforrás megszüntetése után is fennmaradhat – derül ki egy amerikai kutatásból. ","shortLead":"A zajszennyezés hosszú távú kockázatot jelent a fák és más növények számára, a hatás pedig a zajforrás megszüntetése...","id":"20210419_zajszennyezes_fak_novenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9115e5db-a26c-461e-bc7c-6842ddfcc5eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6e6bbe-02da-49dd-8c71-66d92e607392","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_zajszennyezes_fak_novenyek","timestamp":"2021. április. 19. 10:03","title":"Kiderült, hogy nem örülnek a fák a zajnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de003f53-fed8-4d0f-810a-8609d65ec39d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett az április végén induló Friderikusz-podcast előzetese. \r

