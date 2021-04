Egy jelentés szerint sokkal jobban kellene hangsúlyozni, hogy az oltások működnek, és érdemes őket beadatni

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b3f15623-0b81-4e88-8c0a-9c30ee61360c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt állította, tudatlansága miatt nem adott enni a kutyának, és nem vette le soha a láncáról sem.","shortLead":"A férfi azt állította, tudatlansága miatt nem adott enni a kutyának, és nem vette le soha a láncáról sem.","id":"20210420_Jogeros_bortont_kapott_a_kutyajat_ehezteto_veszpremi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f15623-0b81-4e88-8c0a-9c30ee61360c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cb1934-69de-4d9c-86c8-5de9d1529402","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Jogeros_bortont_kapott_a_kutyajat_ehezteto_veszpremi_ferfi","timestamp":"2021. április. 20. 19:47","title":"Jogerős börtönt kapott a kutyáját éheztető veszprémi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schanda Tamás szerint az LMP-s Ungár Péter és a párbeszédes Szabó Tímea Gyurcsány Ferenc parancsára cselekednek.","shortLead":"Schanda Tamás szerint az LMP-s Ungár Péter és a párbeszédes Szabó Tímea Gyurcsány Ferenc parancsára cselekednek.","id":"20210421_kinai_egyetem_szabo_timea_ungar_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a9599a-a197-4045-abd6-cf5e701549ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_kinai_egyetem_szabo_timea_ungar_peter","timestamp":"2021. április. 21. 18:21","title":"Pont a kínai egyetemről kérdező képviselőknek sikerült kommunistáznia egyet Schanda államtitkárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02382dd6-5396-40fb-8076-5d755278d432","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint az élelmiszerüzletben tüzet nyitó támadó a bolt egykori alkalmazottja lehetett.","shortLead":"A rendőrség szerint az élelmiszerüzletben tüzet nyitó támadó a bolt egykori alkalmazottja lehetett.","id":"20210420_Lovoldozes_Long_Island","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02382dd6-5396-40fb-8076-5d755278d432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866a68f3-2a5d-4787-bd99-6ed44e059f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Lovoldozes_Long_Island","timestamp":"2021. április. 20. 19:57","title":"Egy ember meghalt, ketten megsérültek egy lövöldözésben Long Islanden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ügyvédje szerint nemhogy vitaminokat nem kap a börtönkórházban Alekszej Navalnij, de injekcióból is csak egyet kapott, mert nem találták a vénáját.","shortLead":"Ügyvédje szerint nemhogy vitaminokat nem kap a börtönkórházban Alekszej Navalnij, de injekcióból is csak egyet kapott...","id":"20210420_alekszej_navalnij_oroszorszag_borton_korhaz_tuntetes_moszkva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33146abe-d3ad-4830-aa1a-0789c042c909","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_alekszej_navalnij_oroszorszag_borton_korhaz_tuntetes_moszkva","timestamp":"2021. április. 20. 18:39","title":"Nem engedték be Navalnijhoz az orvosait, betiltották az érte szervezett tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ráadásul Pfizert vagy Modernát kap az, aki a legészakibb amerikai államban tölt pár hetet.","shortLead":"Ráadásul Pfizert vagy Modernát kap az, aki a legészakibb amerikai államban tölt pár hetet.","id":"20210420_alaszka_oltas_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6142d59-76bf-4ced-ac43-77ece59dac1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_alaszka_oltas_turizmus","timestamp":"2021. április. 20. 15:09","title":"Alaszka már ingyen oltást kínál a turistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a96d7c-e417-40df-a39d-f171434e6a46","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Körhintával és a Szerelemmel aratta a leghangosabb sikereit a világ legjelentősebb filmfesztiválján a múlt héten elhunyt Törőcsik Mari, ám a cannes-i legjobb színésznő díjára sok évet, 1976-ig kellett várnia, amikor a Déryné, hol van? címszerepéért megkapta.\r

\r

","shortLead":"A Körhintával és a Szerelemmel aratta a leghangosabb sikereit a világ legjelentősebb filmfesztiválján a múlt héten...","id":"20210420_Szarnyalasi_naplo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a96d7c-e417-40df-a39d-f171434e6a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f06f32-8348-4ab2-a659-15f1871013cd","keywords":null,"link":"/360/20210420_Szarnyalasi_naplo","timestamp":"2021. április. 21. 17:00","title":"Első főszerepére nehezen találták meg Törőcsik Marit, aztán filmtörténetet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehetetlen vonattal közlekedni az újfehértói baleset helyszínén, ideiglenes közlekedési rendet vezetnek be a záhonyi vasútvonalon, amíg nem állítják helyre a balesetben érintett pályaszakaszt.","shortLead":"Lehetetlen vonattal közlekedni az újfehértói baleset helyszínén, ideiglenes közlekedési rendet vezetnek be a záhonyi...","id":"20210421_ujfeherto_vonat_baleset_menetrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13057085-7772-4140-bd31-db3a6780e7c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_ujfeherto_vonat_baleset_menetrend","timestamp":"2021. április. 21. 06:47","title":"Napokig tarthat a helyreállítás az újfehértói vonatbaleset után, új menetrendet vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ezúttal jól csinálta a bíróság, nem úgy, mint korábban, amikor annyi, de annyi fekete bőrű halt meg Amerikában a rendőrség keze által – írja a Washington Post vezércikke, miután az esküdtszék 12 órányi vita után minden vádpontban bűnösnek mondta ki a rendőrt, aki tavaly májusban megölt egy afroamerikait. 9 percig térdelt a nyakán, az hiába mondta, hogy nem kap levegőt, és könyörgött az életéért.\r

\r

","shortLead":"Ezúttal jól csinálta a bíróság, nem úgy, mint korábban, amikor annyi, de annyi fekete bőrű halt meg Amerikában...","id":"20210421_Washington_Post_Jo_itelet_szuletett_a_Flyodperben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55a40b-8fab-4b56-aa1a-08879dc88a79","keywords":null,"link":"/360/20210421_Washington_Post_Jo_itelet_szuletett_a_Flyodperben","timestamp":"2021. április. 21. 07:38","title":"Washington Post: Jó ítélet született a Floyd-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]