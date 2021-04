Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a6f45e9-aee1-40b6-a2fe-46484d3f5d36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igazán nagy biztonságot sajnos csak Dél-Koreában kamatoztathatják az egyik új Galaxy telefon tulajdonosai, itt érhető majd el ugyanis a Samsung második kvantumtechnikával felszerelt okostelefonja, a Galaxy Quamtum2.","shortLead":"Az igazán nagy biztonságot sajnos csak Dél-Koreában kamatoztathatják az egyik új Galaxy telefon tulajdonosai, itt...","id":"20210420_samsung_galaxy_quantum2_kvantum_kriptografiai_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f45e9-aee1-40b6-a2fe-46484d3f5d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a645c5-d6ee-462c-9c11-e9dea73efc0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_samsung_galaxy_quantum2_kvantum_kriptografiai_technologia","timestamp":"2021. április. 20. 19:03","title":"Pénteken jelenik meg a Samsung legbiztonságosabb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bd157b-8b1e-4459-9386-c4e5ee2e107c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Háromszoros áron, közbeszerzés nélkül takaríttat a szegedi egyetem egy Fidesz közeli céggel. 