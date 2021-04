Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője járt utána, mégis mennyit költ az állam az alkotásokra.","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője járt utána, mégis mennyit költ az állam az alkotásokra.","id":"20210421_vadaszati_vilagkiallitas_kocsis_cake_olivia_agancs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40431bd4-3579-430e-870b-aa0bec1bfb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b5392c-ceee-43cd-9f47-cefd52b4bb15","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_vadaszati_vilagkiallitas_kocsis_cake_olivia_agancs","timestamp":"2021. április. 21. 16:07","title":"240 millióból készülnek a vadászati világkiállítás szobrai és az agancskapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A demokrata képviselők nem örülnek a tervnek, szerintük nem ez a legfontosabb tennivaló egy járvány idején.","shortLead":"A demokrata képviselők nem örülnek a tervnek, szerintük nem ez a legfontosabb tennivaló egy járvány idején.","id":"20210421_donald_trump_park","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e615c7a2-680d-40e1-992a-2143cb7b32d6","keywords":null,"link":"/elet/20210421_donald_trump_park","timestamp":"2021. április. 21. 20:45","title":"A \"tisztelet jeleként\" Donald Trumpra változtatnák egy park nevét Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138d066d-81a7-4d3f-afde-319036fb7224","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A többek közt az aktuális Seat Leon formatervéért is felelős szakember gyorsan munkahelyet vált.","shortLead":"A többek közt az aktuális Seat Leon formatervéért is felelős szakember gyorsan munkahelyet vált.","id":"20210421_daciak_es_ladak_helyett_alfa_romeokat_tervez_a_sztardesigner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=138d066d-81a7-4d3f-afde-319036fb7224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d0c78a-1826-4dc2-b34a-17e38b0cb1c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_daciak_es_ladak_helyett_alfa_romeokat_tervez_a_sztardesigner","timestamp":"2021. április. 21. 11:21","title":"Daciák és Ladák helyett Alfa Romeókat tervez a sztárdesigner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6e65b3-9c73-4c35-bc3f-f2510d630e20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a The Lancet állt ki a Sinopharm vakcina mellett, hanem a kínai cég munkatársai írtak levelet a szaklapba.","shortLead":"Nem a The Lancet állt ki a Sinopharm vakcina mellett, hanem a kínai cég munkatársai írtak levelet a szaklapba.","id":"20210421_sinopharm_lancet_menczer_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6e65b3-9c73-4c35-bc3f-f2510d630e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddee6c2-187f-40f8-baf1-cd6f9b019354","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_sinopharm_lancet_menczer_tamas","timestamp":"2021. április. 21. 17:41","title":"Egy levelet nézett Menczer Tamás Sinopharm melletti kiállásnak a The Lancetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lengyelországban felfedezett ampullákban ránctalanító volt, Mexikóban 80 embert beoltottak a hamis oltóanyaggal.","shortLead":"A Lengyelországban felfedezett ampullákban ránctalanító volt, Mexikóban 80 embert beoltottak a hamis oltóanyaggal.","id":"20210422_hamis_pfizer_vakcina_lengyelorszag_mexiko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f3a580-04e9-4bca-9b60-ad3004d41f68","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_hamis_pfizer_vakcina_lengyelorszag_mexiko","timestamp":"2021. április. 22. 15:43","title":"Hamis Pfizer-vakcinákra bukkantak Lengyelországban és Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kormányhatározat hívja fel az illetékes kormánybiztost, Palkovics Lászlót, az egyezség megkötésére.

","shortLead":"Kormányhatározat hívja fel az illetékes kormánybiztost, Palkovics Lászlót, az egyezség megkötésére.

","id":"20210422_fudan_egyetem_magyar_kormany_kormanyhatarozat_strategiai_megallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cc798a-3ca9-49e4-86a7-8b1a27ac6c63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_fudan_egyetem_magyar_kormany_kormanyhatarozat_strategiai_megallapodas","timestamp":"2021. április. 22. 06:24","title":"Stratégiai megállapodást köt a Fudan Egyetemmel a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 207 áldozat közül tíz embernek, köztük több 40-50 évesnek nem volt ismert alapbetegsége.","shortLead":"A 207 áldozat közül tíz embernek, köztük több 40-50 évesnek nem volt ismert alapbetegsége.","id":"20210421_koronavirus_jarvany_aldozatok_fiatalok_alapbetegseg_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f758f1-0d7a-426c-98cf-479bc792ac5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_koronavirus_jarvany_aldozatok_fiatalok_alapbetegseg_nelkul","timestamp":"2021. április. 21. 12:49","title":"Egy 34 éves várandós nő is elhunyt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a dinoszauruszok már rég kihaltak, még napjainkban is bővülnek a velük kapcsolatos ismereteink. Ezúttal a Tyrannosaurus rexről érkezett egy meglepő állítás.","shortLead":"Bár a dinoszauruszok már rég kihaltak, még napjainkban is bővülnek a velük kapcsolatos ismereteink. Ezúttal...","id":"20210421_t_rex_tryannosaurus_rex_setalas_dinoszarusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90f9fd4-f7ea-4288-80cd-cbae1ae1bb58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_t_rex_tryannosaurus_rex_setalas_dinoszarusz","timestamp":"2021. április. 21. 15:03","title":"A T-rex olyan lassan sétált, hogy egy ember is lehagyhatta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]