Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","shortLead":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","id":"20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d32ab55-8c1d-42cd-a7c3-fb5d1fb41191","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","timestamp":"2021. április. 24. 20:40","title":"Kihúzták az eheti lottószámokat, nem lett ötös találat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig 9-15 fok lehet hétfőn.","shortLead":"Alig 9-15 fok lehet hétfőn.","id":"20210426_idojaras_hetfo_hideg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347b65fe-31e2-44af-9374-4b75501c8894","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_idojaras_hetfo_hideg","timestamp":"2021. április. 26. 05:35","title":"Hűvös idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében gyűjtsön talajmintákat - jelentette be szombaton a kínai holdkutatási program egyik szakértője. ","shortLead":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében...","id":"20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78740aa-b101-4320-af6a-f09569f719d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","timestamp":"2021. április. 25. 15:12","title":"Újabb szondát küld a Holdra Kína 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke mindenkit arra kér, ne dőljön be a telefonhívásoknak.","shortLead":"A DK elnöke mindenkit arra kér, ne dőljön be a telefonhívásoknak.","id":"20210424_Gyurcsany_telefon_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c93ac3-056a-4801-ab25-bf79268662ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Gyurcsany_telefon_oltas","timestamp":"2021. április. 24. 12:59","title":"Gyurcsány Ferenc szerint valaki az ő nevében beszéli le az embereket az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d709ec90-2525-4310-8482-41742cfcea7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet, röptében akart szerelmet vallani a sirály, de az is benne van a pakliban, hogy csak lusta volt.","shortLead":"Lehet, röptében akart szerelmet vallani a sirály, de az is benne van a pakliban, hogy csak lusta volt.","id":"20210426_siraly_siralyhaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d709ec90-2525-4310-8482-41742cfcea7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7e48c0-8bfb-4c7c-afa2-7a5b238618bf","keywords":null,"link":"/elet/20210426_siraly_siralyhaton","timestamp":"2021. április. 26. 12:07","title":"Nincs nagyobb király most a sirályháton lovagló sirálynál az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec63b7bd-5b2b-4d53-8863-615f7b3f8476","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagy valószínűséggel az eddig vélttel ellentétben a tirannoszauruszok nem magányos ragadozók voltak, hanem a farkasokhoz hasonlóan csapatban vadászhattak egy új kutatás szerint. ","shortLead":"Nagy valószínűséggel az eddig vélttel ellentétben a tirannoszauruszok nem magányos ragadozók voltak, hanem...","id":"20210425_tirannoszauruszok_falka_utahi_lelohely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec63b7bd-5b2b-4d53-8863-615f7b3f8476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c43f796-ef76-4ef1-81ab-85470a96d918","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_tirannoszauruszok_falka_utahi_lelohely","timestamp":"2021. április. 25. 16:03","title":"Megvizsgálták a harmadik \"tirannoszaurusz-tömegsírt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f318696f-eda6-41ee-8808-ecacee349b75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 82 ember meghalt és további 110 megsérült abban a tűzben, amely szombat éjjel keletkezett egy koronavírus-betegeket ellátó bagdadi kórházban, a város délkeleti részében. Orvosok és páciensek az ablakból kiugrálva próbáltak menekülni.","shortLead":"Legalább 82 ember meghalt és további 110 megsérült abban a tűzben, amely szombat éjjel keletkezett...","id":"20210425_Tobb_mint_nyolcvanan_meghaltak_a_bagdadi_korhaztuzben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f318696f-eda6-41ee-8808-ecacee349b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ccf88d-eb0e-4dd0-baf9-5e36e7b7b613","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Tobb_mint_nyolcvanan_meghaltak_a_bagdadi_korhaztuzben","timestamp":"2021. április. 25. 14:22","title":"Több, mint nyolcvanan meghaltak a bagdadi kórháztűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad304b71-cf48-4249-abe6-b11c2a95e333","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó egy-egy új szemrevaló változatot mutatott be a Ghibliből és a Levantéból.","shortLead":"Az olasz gyártó egy-egy új szemrevaló változatot mutatott be a Ghibliből és a Levantéból.","id":"20210426_unnepi_limitalt_szerias_maseratik_erkeztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad304b71-cf48-4249-abe6-b11c2a95e333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484edaff-65d8-4ffc-9ee5-f87fda19699f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_unnepi_limitalt_szerias_maseratik_erkeztek","timestamp":"2021. április. 26. 07:59","title":"Ünnepi limitált szériás Maseratik érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]