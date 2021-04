Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különböző iparágak 27 vállalata nyílt levélben kérvényezte az Európai Uniónál, hogy legkésőbb 2035-tól tiltsa be az új, belső égésű motorral rendelkező autók forgalmazását.","shortLead":"Különböző iparágak 27 vállalata nyílt levélben kérvényezte az Európai Uniónál, hogy legkésőbb 2035-tól tiltsa be az új...","id":"20210426_A_Volvo_az_Uber_az_Ikea_es_meg_kettucatnyi_vallalat_2035tol_betiltatna_a_hagyomanyos_motorok_autokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2cb547-f6b8-4286-9424-b86da23aa927","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_A_Volvo_az_Uber_az_Ikea_es_meg_kettucatnyi_vallalat_2035tol_betiltatna_a_hagyomanyos_motorok_autokat","timestamp":"2021. április. 27. 04:23","title":"A Volvo, az Uber, az Ikea és még kéttucatnyi vállalat 2035-től betiltatná a hagyományos motorú autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt írta: attól, mert egy faluban sok a gyerek és sok a gólya, az még nem jelentheti azt, hogy a gyereket a gólya hozza.","shortLead":"A főpolgármester azt írta: attól, mert egy faluban sok a gyerek és sok a gólya, az még nem jelentheti azt...","id":"20210426_karacsony_gergely_oltas_vakcina_tablazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56674a97-61ea-4a6b-9440-41da413d7f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_karacsony_gergely_oltas_vakcina_tablazat","timestamp":"2021. április. 26. 13:37","title":"Karácsony a kormány vakcinatáblázatáról: Ez 1-es, leülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos szerint, ha az alapítványok eladják a vagyontárgyaikat, csak forradalommal lehet majd visszaszerezni őket.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint, ha az alapítványok eladják a vagyontárgyaikat, csak forradalommal lehet majd visszaszerezni őket.","id":"20210427_szel_bernadett_hadhazy_akos_egyetemek_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a911d5-41a0-4431-b1c6-a1d7744c7c99","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_szel_bernadett_hadhazy_akos_egyetemek_szavazas","timestamp":"2021. április. 27. 14:42","title":"Szél az egyetemek kiszervezéséről: Amit most látunk, hatalomátmentési kísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nők két százaléka élt át két vetélést, egy százaléknál kevesebben szenvedik el háromszor vagy ennél is többször.","shortLead":"A nők két százaléka élt át két vetélést, egy százaléknál kevesebben szenvedik el háromszor vagy ennél is többször.","id":"20210427_Kutatas_tizbol_egy_no_szenved_vetelest_elete_soran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241a0429-1d6e-4087-adf1-83c421f9f149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0666902b-0f40-4e1a-ab3a-af04b626d1b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_Kutatas_tizbol_egy_no_szenved_vetelest_elete_soran","timestamp":"2021. április. 27. 12:50","title":"Kutatás: tízből egy nő szenved vetélést élete során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A brit miniszterelnök korábban állítólag azt mondta, hogy \"inkább álljanak ezrével hegyekben a holttestek\", de nem vezet be újabb zárlatot. Közben vizsgálat is indul, hogy kiderítsék, ki fizette Johnson rezidenciájának felújítását.","shortLead":"A brit miniszterelnök korábban állítólag azt mondta, hogy \"inkább álljanak ezrével hegyekben a holttestek\", de nem...","id":"20210427_Vizsgalat_Boris_Johnson_rezidencia_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629ef6d0-82ac-4bc4-a7c1-f3e1074e8cf4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210427_Vizsgalat_Boris_Johnson_rezidencia_felujitas","timestamp":"2021. április. 27. 06:13","title":"Újabb botrány pattant ki Boris Johnson körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b490cfb-e68f-43a5-92c5-5383547acb50","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Francis Collins szerint kevésbé valószínű, hogy valakinél vérrögképződés alakul ki, mint hogy jövőre villámcsapás érje.","shortLead":"Francis Collins szerint kevésbé valószínű, hogy valakinél vérrögképződés alakul ki, mint hogy jövőre villámcsapás érje.","id":"20210426_Johnson_and_Johnson_vakcina_verrog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b490cfb-e68f-43a5-92c5-5383547acb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2145f17e-7030-4525-b064-e96e498d293a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_Johnson_and_Johnson_vakcina_verrog","timestamp":"2021. április. 26. 06:03","title":"Amerikai egészségügyi vezető: Kockázatosabb Aspirint szedni, mint a Johnson and Johnson vakcináját beadatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent a kórházban lévők száma, annyira kevés új fertőzöttet találtak, mint február közepe óta soha, 3,67 millió ember kapta meg eddig az első oltását.","shortLead":"Csökkent a kórházban lévők száma, annyira kevés új fertőzöttet találtak, mint február közepe óta soha, 3,67 millió...","id":"20210427_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02dde1e-79a8-4f9d-ab99-59c0ac41c983","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2021. április. 27. 09:14","title":"183 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legtöbb ország gazdasága még akkor is megsínyli majd a klímaváltozást 2050-re, ha elérjük a párizsi megállapodásba foglalt klímacélokat.","shortLead":"A legtöbb ország gazdasága még akkor is megsínyli majd a klímaváltozást 2050-re, ha elérjük a párizsi megállapodásba...","id":"20210426_vilaggazdasag_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8b6a65-5785-4ea3-b09c-d3e153912f41","keywords":null,"link":"/zhvg/20210426_vilaggazdasag_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 26. 18:39","title":"Egy kutatás szerint Magyarországon a turizmus, a mezőgazdaság és az egészségügy bánja, ha nem állítjuk meg a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]