[{"available":true,"c_guid":"edcee30c-e8e0-4da2-8c67-958e60e6c23e","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A Nyugat-Európából Ázsiába vezető divatos Hippiösvény utazóit pécézte ki Charles Sobhraj a hetvenes években. A valós történetből sorozat készült. ","shortLead":"A Nyugat-Európából Ázsiába vezető divatos Hippiösvény utazóit pécézte ki Charles Sobhraj a hetvenes években...","id":"202116__sorozatgyilkos__hippiosveny__megbuvolt_aldozatok__kigyomaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edcee30c-e8e0-4da2-8c67-958e60e6c23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faed394e-57fa-4c73-af68-e1749fd4c029","keywords":null,"link":"/360/202116__sorozatgyilkos__hippiosveny__megbuvolt_aldozatok__kigyomaras","timestamp":"2021. április. 25. 16:00","title":"Kalandvágyó európai fiatalokra vadászott a hírhedt sorozatgyilkos, a Kígyó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee612dbf-e72e-4b38-b55f-276d9a1119b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple elsősorban saját ökoszisztémáján belülre tervezte az elveszett dolgok megkeresésében segítő kis eszközt, kiderült, hogy az AirTag azért ki tud lépni az Apple-világból.



","shortLead":"Bár az Apple elsősorban saját ökoszisztémáján belülre tervezte az elveszett dolgok megkeresésében segítő kis eszközt...","id":"20210426_apple_airtag_nfc_erzekelo_kompatibilis_androidos_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee612dbf-e72e-4b38-b55f-276d9a1119b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d018f8f-6b5f-4036-bc9e-439308aa1230","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_apple_airtag_nfc_erzekelo_kompatibilis_androidos_telefon","timestamp":"2021. április. 26. 10:03","title":"Nem gond, ha androidos, ön is használhatja az Apple AirTag eszközét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iskolák teljes mértékben online oktatásra állnak vissza, az óvodák bezárnak, vasárnap még a szupermarketek sem nyitnak ki.\r

\r

","shortLead":"Az iskolák teljes mértékben online oktatásra állnak vissza, az óvodák bezárnak, vasárnap még a szupermarketek sem...","id":"20210427_Lezaras_koronavirus_Torokorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9550bdd9-2081-4fab-9f26-b50272ee8f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753d3806-c652-44bb-9080-28ef857d8a25","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Lezaras_koronavirus_Torokorszag","timestamp":"2021. április. 27. 05:17","title":"Minden eddiginél szigorúbb, többhetes lezárás lép életbe Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac40aa0-b554-45bf-aa74-f5bb974c8eaa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök szombaton hivatalosan népirtásnak minősítette az Oszmán Birodalom által az örmények ellen 1915-ben elkövetett atrocitásokat, válaszul bekérették az amerikai nagykövetet. ","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök szombaton hivatalosan népirtásnak minősítette az Oszmán Birodalom által az örmények ellen...","id":"20210425_Az_Egyesult_Allamok_nem_ismeri_a_tortenelmet_mert_nincs_tortenelme__vagott_vissza_a_torok_belugyminiszter_Bidennek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ac40aa0-b554-45bf-aa74-f5bb974c8eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24591ad1-0420-4f1b-a441-1258aaaa5781","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Az_Egyesult_Allamok_nem_ismeri_a_tortenelmet_mert_nincs_tortenelme__vagott_vissza_a_torok_belugyminiszter_Bidennek","timestamp":"2021. április. 25. 13:31","title":"\"Az Egyesült Államok nem ismeri a történelmet, mert nincs történelme\" - vágott vissza a török belügyminiszter Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d833cc9-ea2a-4b51-879c-6da45e2d8a10","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban néhol még fagyhat, de aztán enyhülés jön. Április utolsó napjaiban is változékony lesz az időjárás: napsütésre, de záporokra is készülni kell.","shortLead":"A következő napokban néhol még fagyhat, de aztán enyhülés jön. Április utolsó napjaiban is változékony lesz...","id":"20210425_Aprilis_utolso_napjaiban_is_valtozekony_lesz_az_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d833cc9-ea2a-4b51-879c-6da45e2d8a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60824239-1dad-4681-ac2f-35cc2d1cec9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Aprilis_utolso_napjaiban_is_valtozekony_lesz_az_idojaras","timestamp":"2021. április. 25. 16:16","title":"Április utolsó napjaiban is változékony lesz az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1af7cd-a1e6-4b8a-ac83-8bdddccfc891","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglesz a böjtje, hogy a maszktalan tömegek rászabadultak a városra – mondta Ócsai Lajos a Népszavának.","shortLead":"Meglesz a böjtje, hogy a maszktalan tömegek rászabadultak a városra – mondta Ócsai Lajos a Népszavának.","id":"20210426_antsz_ocsai_lajos_teraszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1af7cd-a1e6-4b8a-ac83-8bdddccfc891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192b48d8-cb65-4efb-8eed-d9b9c65ce45c","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_antsz_ocsai_lajos_teraszok","timestamp":"2021. április. 26. 07:26","title":"Volt ÁNTSZ-vezető: Nagy ára lesz a teraszozásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc4a6b0-c402-436f-95fe-1fcc00137292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chiffa néven dolgozó fotós nemrég egy olyan tengeralattjáró fedélzetén járt, amit 30 év szolgálat után, 1995-ben vont ki állományából a szovjet – illetve akkor már orosz – hadsereg.","shortLead":"A Chiffa néven dolgozó fotós nemrég egy olyan tengeralattjáró fedélzetén járt, amit 30 év szolgálat után, 1995-ben vont...","id":"20210426_szovjet_tengeralattjaro_foxtrot_chiffa_photography","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efc4a6b0-c402-436f-95fe-1fcc00137292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ebbaea-b3c3-48c0-8355-178a999453d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_szovjet_tengeralattjaro_foxtrot_chiffa_photography","timestamp":"2021. április. 26. 08:03","title":"Fotók: Így néz ki belülről egy kiszuperált, 56 éves szovjet tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a947e913-0f7f-4d60-a0ec-83964c6be963","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kialakult a szervezeti keret, megvannak az időpontok, megszületett az etikai kódex: minden kész az ellenzék közös miniszterelnök- és képviselőjelöltjeinek előválasztásához.","shortLead":"Kialakult a szervezeti keret, megvannak az időpontok, megszületett az etikai kódex: minden kész az ellenzék közös...","id":"202116__elovalasztas__menetrend__kihivok__szereplovalogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a947e913-0f7f-4d60-a0ec-83964c6be963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037ace3f-4324-42d6-b1cf-1446131f3379","keywords":null,"link":"/360/202116__elovalasztas__menetrend__kihivok__szereplovalogatas","timestamp":"2021. április. 26. 07:00","title":"Beleszólna abba, ki legyen Orbán kihívója? Itt az előválasztási menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]