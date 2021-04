Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint 2021 harmadik negyedévében érkezhetnek a Qualcomm Snapdragon 888 Plus processzorral szerelt androidos csúcsmobilok. A Honort már hírbe is hozták a lapkakészlettel.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint 2021 harmadik negyedévében érkezhetnek a Qualcomm Snapdragon 888 Plus processzorral...","id":"20210428_qualcomm_snapdragon_88_plus_mobilos_processzor_honor_50_pro_plus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a6aca4-efb9-4115-831b-197cd2d08fef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_qualcomm_snapdragon_88_plus_mobilos_processzor_honor_50_pro_plus","timestamp":"2021. április. 28. 15:20","title":"Már tesztelik a Qualcomm új csúcsprocesszorát, a Snapdragon 888 Plust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cea530-100a-4006-bbf0-c1edd236bbab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament jóváhagyta azt a jogszabályt, ami kötelezi a tárhelyszolgáltatókat, hogy a hatósági megkeresés után legfeljebb egy órával töröljék az adott platformon közzétett terrorista tartalmat. A rendelet egy év múlva léphet hatályba.","shortLead":"Az Európai Parlament jóváhagyta azt a jogszabályt, ami kötelezi a tárhelyszolgáltatókat, hogy a hatósági megkeresés...","id":"20210429_europai_parlament_eu_terrorista_tartalmak_eltavolitasa_facebook_youtube_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59cea530-100a-4006-bbf0-c1edd236bbab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0aec80-b2b4-4cec-a933-d979883aa912","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_europai_parlament_eu_terrorista_tartalmak_eltavolitasa_facebook_youtube_twitter","timestamp":"2021. április. 29. 18:03","title":"EP: Egy órán belül le kell szedni a terrorista tartalmakat az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4641f63-63a1-4ca9-889b-e1d9296c127e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiú annyit mondott, „ne dudáljál!”. Megverték, és még az iskolája igazgatója elé is becibálták.","shortLead":"A fiú annyit mondott, „ne dudáljál!”. Megverték, és még az iskolája igazgatója elé is becibálták.","id":"20210428_autos_konfliktus_gyerek_sofor_pofon_torokszentmiklos_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4641f63-63a1-4ca9-889b-e1d9296c127e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a534cef3-b0bd-44c2-a19c-df5f83493220","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_autos_konfliktus_gyerek_sofor_pofon_torokszentmiklos_vademeles","timestamp":"2021. április. 28. 16:01","title":"Megvertek egy iskolást, mert rászólt egy autósra, hogy ne dudáljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos problémákhoz vezető kialvatlanságot is segíthet megelőzni. Egy új kutatás ellentmond ennek.","shortLead":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos...","id":"20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5f7a8-da0c-41e0-af82-afdb620b260d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","timestamp":"2021. április. 29. 10:36","title":"Egy kutatás szerint az iPhone-ok kékfény-szűrője igazából nem segít hamarabb elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e2418c-bfac-4869-bc8f-03d698fafa6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi online lapokban és a különböző fórumokon kifejezetten pozitív kép rajzolódik ki a magyar egyetemekről. Az egyes intézményekről szóló hírek különböző húzótémák köré csoportosultak, van, ahol ez a koronavírus volt, a Corvinusnál Donald Trump tanácsadója, a pécsi egyetemnek egy valóságshow segített.","shortLead":"A nemzetközi online lapokban és a különböző fórumokon kifejezetten pozitív kép rajzolódik ki a magyar egyetemekről...","id":"20210428_Az_ELTE_a_kutyairol_a_Szegedi_Egyetem_Kariko_Katalinrol_hires_a_nagyvilagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1e2418c-bfac-4869-bc8f-03d698fafa6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d514291-b624-43fe-be1e-1a08889387b9","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Az_ELTE_a_kutyairol_a_Szegedi_Egyetem_Kariko_Katalinrol_hires_a_nagyvilagban","timestamp":"2021. április. 28. 10:53","title":"Az ELTE a kutyáiról, a Szegedi Egyetem Karikó Katalinról híres a nagyvilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bb1e12-b166-4a9c-bdb9-613778af95c2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A harminc évvel ezelőtti klímában a bajor gleccserek még jól megéltek, a mai sugárzási és hőmérsékleti viszonyok között azonban már nem.","shortLead":"A harminc évvel ezelőtti klímában a bajor gleccserek még jól megéltek, a mai sugárzási és hőmérsékleti viszonyok között...","id":"20210429_nemetorszag_gleccser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23bb1e12-b166-4a9c-bdb9-613778af95c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0c5a76-8bb7-4a4e-a92a-aeeacda95e97","keywords":null,"link":"/zhvg/20210429_nemetorszag_gleccser","timestamp":"2021. április. 29. 19:10","title":"Tíz éven belül eltűnhetnek Németország gleccserei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fichtinger Gyula csütörtökön távozik a posztjáról.","shortLead":"Fichtinger Gyula csütörtökön távozik a posztjáról.","id":"20210429_fichtinger_gyula_orszagos_atomenergia_hivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8902611-e59c-4888-91b5-76c6156fdf21","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_fichtinger_gyula_orszagos_atomenergia_hivatal","timestamp":"2021. április. 29. 07:45","title":"Lemondott az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8d93fa-8e2b-4734-8e43-030eb5a913cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság az 1959-es Le Mans-i 24 órás verseny győztes autójának állít emléket.","shortLead":"Az újdonság az 1959-es Le Mans-i 24 órás verseny győztes autójának állít emléket.","id":"20210428_itt_a_szelvedo_es_teto_nelkuli_legujabb_aston_martin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d8d93fa-8e2b-4734-8e43-030eb5a913cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ded59c1-9098-4591-87aa-10bd3e450dbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_itt_a_szelvedo_es_teto_nelkuli_legujabb_aston_martin","timestamp":"2021. április. 28. 07:59","title":"Itt a szélvédő és tető nélküli legújabb Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]