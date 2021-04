Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0cfee265-d6a6-4a79-be95-ee5a73e2e84d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretű és tömegű luxusautónak hamar érkezhet a száguldásra optimalizált változata. ","shortLead":"A hatalmas méretű és tömegű luxusautónak hamar érkezhet a száguldásra optimalizált változata. ","id":"20210430_A_Nurburgingen_bukkant_fel_a_MercedesAMG_EQS_63","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee265-d6a6-4a79-be95-ee5a73e2e84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37eb5e42-25b3-4e20-b169-68bf558e5ffa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_A_Nurburgingen_bukkant_fel_a_MercedesAMG_EQS_63","timestamp":"2021. április. 30. 11:55","title":"A Nürburgringen bukkant fel a Mercedes-AMG EQS 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"667a1494-a3d7-451c-93e2-ec13d699a76c","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Örökös kormányfőnk sosem megy szembe a többség akaratával, írja szerzőnk. Olyan, mint a hedonista-karrierista férj, aki az önmegvalósításnak szenteli életét, de közben bölcsen megteszi azt a néhány dolgot, amit a felesége megkövetel.","shortLead":"Örökös kormányfőnk sosem megy szembe a többség akaratával, írja szerzőnk. Olyan, mint a hedonista-karrierista férj, aki...","id":"202117_Onody_Gomperz_Emese_alma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=667a1494-a3d7-451c-93e2-ec13d699a76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afdee80-00aa-47a6-bd08-4ac77a34fe77","keywords":null,"link":"/360/202117_Onody_Gomperz_Emese_alma","timestamp":"2021. április. 30. 13:00","title":"Ónody Gomperz: Emese álma, és Győző, aki sosem hazudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csinos üzleti lehetőség bontakozik ki még abból is, ha Mészáros Lőrinc nagyvonalúan adományoz. Ennek menedzselésébe vágott bele Várkonyi Andrea, aki immár vállaltan a milliárdos menyasszonya.","shortLead":"Csinos üzleti lehetőség bontakozik ki még abból is, ha Mészáros Lőrinc nagyvonalúan adományoz. Ennek menedzselésébe...","id":"202117__meszaros_es_varkonyi__kozpenzek_es_maganzsebek__mediaterv_fonoki_aldassal__jotekony_homaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245b6151-880b-416e-a366-0b95f0488f50","keywords":null,"link":"/360/202117__meszaros_es_varkonyi__kozpenzek_es_maganzsebek__mediaterv_fonoki_aldassal__jotekony_homaly","timestamp":"2021. április. 29. 06:30","title":"Várkonyi Andreának a magával jótékonykodó Mészáros Lőrincet kell jó színben feltüntetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üzemanyagcellás autózás alapfeltétele, hogy lehessen valahol tankolni is az autókat.","shortLead":"Az üzemanyagcellás autózás alapfeltétele, hogy lehessen valahol tankolni is az autókat.","id":"20210429_Mar_hidrogent_is_lehet_tankolni_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90076e4-0e16-4307-8b72-718f04de77a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_Mar_hidrogent_is_lehet_tankolni_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 29. 15:35","title":"Már hidrogént is lehet tankolni Magyarországon - igaz, nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e520a45d-2f2c-4bb9-89b2-6ff6dabebaa7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harcsa Veronika jazzénekes és Steiner Kristóf gasztroblogger is csatlakozott a berlini magyarok által alapított Freie Ungarische Botschaft kampányához. Videóban érvelnek a külföldi levélszavazás hasznossága mellett.","shortLead":"Harcsa Veronika jazzénekes és Steiner Kristóf gasztroblogger is csatlakozott a berlini magyarok által alapított Freie...","id":"20210429_Nincs_mindenkinek_egy_teljes_napja_arra_hogy_leadja_a_szavazatat__Harcsa_Veronika_a_levelszavas_mellett_kampanyol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e520a45d-2f2c-4bb9-89b2-6ff6dabebaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d4348d-3e9b-4810-9c76-6d7b3eaebae4","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Nincs_mindenkinek_egy_teljes_napja_arra_hogy_leadja_a_szavazatat__Harcsa_Veronika_a_levelszavas_mellett_kampanyol","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Nincs mindenkinek egy teljes napja arra, hogy leadja a szavazatát – Harcsa Veronika a levélszavazás mellett kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A miocén kor közepéről származó, tizenötmillió éves mamutcsontokat próbált meg autójában átcsempészni a boszniai-horvát határon egy 46 éves szlovén férfi – közölte a helyi sajtó csütörtökön. Az eset még április 17-én történt, de a horvát hatóságok most tájékoztattak róla.","shortLead":"A miocén kor közepéről származó, tizenötmillió éves mamutcsontokat próbált meg autójában átcsempészni a boszniai-horvát...","id":"20210429_15_millio_eves_mamutcsontok_horvat_boszniai_hatar_csempeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67861534-efd9-4af5-90a0-088951f6dc44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_15_millio_eves_mamutcsontok_horvat_boszniai_hatar_csempeszek","timestamp":"2021. április. 29. 21:03","title":"15 millió éves mamutcsontokat próbáltak átcsempészni a horvát-boszniai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Déryné ifjasszony című előadást dolgozzák fel Tarpai Viktória címszereplésével.



","shortLead":"A Déryné ifjasszony című előadást dolgozzák fel Tarpai Viktória címszereplésével.



","id":"20210429_Tevejatekot_keszit_Vidnyanszky_Derynerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b53b52-b87d-4730-b3d1-a60bb0efad9f","keywords":null,"link":"/kultura/20210429_Tevejatekot_keszit_Vidnyanszky_Derynerol","timestamp":"2021. április. 29. 09:17","title":"Vidnyánszky Attila Dérynéről készít tévéjátékot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak néhány videó esetében, és csak kevés felhasználó számára jelennek meg a hozzászólások a videó lejátszósávjában, de ha pozitívak lesznek a visszajelzések, szélesebb körben is bevezetik majd az újdonságot.","shortLead":"Egyelőre csak néhány videó esetében, és csak kevés felhasználó számára jelennek meg a hozzászólások a videó...","id":"20210430_kommenteles_hozzaszolas_youtube_video_idobelyeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e7b7e1-bc9e-4973-b9c5-3e0bc6789735","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_kommenteles_hozzaszolas_youtube_video_idobelyeg","timestamp":"2021. április. 30. 17:03","title":"Megváltoztatná a kommentelést a YouTube, már tesztelik az új verziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]