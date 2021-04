Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ca5ead95-3663-4f5d-b586-d5221646efbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden Arlene Foster pártja, a Demokratikus Unionista Párt frakciójának 80 százaléka bizalmatlansági eljárást kezdeményezett a politikus ellen.","shortLead":"Kedden Arlene Foster pártja, a Demokratikus Unionista Párt frakciójának 80 százaléka bizalmatlansági eljárást...","id":"20210428_Lemond_EszakIrorszag_miniszterelnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5ead95-3663-4f5d-b586-d5221646efbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b72c686-89e3-4bbe-97da-7d3d7497278d","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Lemond_EszakIrorszag_miniszterelnoke","timestamp":"2021. április. 28. 18:30","title":"Lemond Észak-Írország miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abda3165-5764-490e-ad69-3dc1866bc62e","c_author":"Marabu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20210429_Marabu_Feknyuz_A_kinai_mellekhatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abda3165-5764-490e-ad69-3dc1866bc62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5eb430-98df-4a70-b5de-47c016ca2a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_Marabu_Feknyuz_A_kinai_mellekhatasa","timestamp":"2021. április. 29. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A kínai mellékhatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A \"kreatív tudása és nemzetközi kapcsolatai\" miatt választotta Georg Spöttlét Huth Gergely programigazgató.","shortLead":"A \"kreatív tudása és nemzetközi kapcsolatai\" miatt választotta Georg Spöttlét Huth Gergely programigazgató.","id":"20210429_Fidesz_migracios_szakerto_vezeto_szerkeszto_Pesti_TV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eadfec9-24ea-4e20-a128-1d29b0f2f871","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Fidesz_migracios_szakerto_vezeto_szerkeszto_Pesti_TV","timestamp":"2021. április. 29. 17:22","title":"A Fidesz egyik kedvenc migrációs szakértője vezető szerkesztő lett a Pesti TV-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","shortLead":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","id":"20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea32d84-a0cc-46a1-92a0-70e59a06674a","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","timestamp":"2021. április. 29. 06:00","title":"Kubatov: Ha megvan a 4 millió beoltott, szombaton nézők előtt játszik a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hibát is azonosított az Nvidia a videokártyáihoz tartozó illesztőprogramban. A problémák ellen készített frissítés már elérhető, és javasolt mielőbb letölteni.","shortLead":"Több hibát is azonosított az Nvidia a videokártyáihoz tartozó illesztőprogramban. A problémák ellen készített frissítés...","id":"20210429_nvidia_videokartya_illesztoprogram_sebezhetoseg_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659f1b18-1b82-45ea-892e-5fecfbe8262c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_nvidia_videokartya_illesztoprogram_sebezhetoseg_frissites","timestamp":"2021. április. 29. 09:45","title":"Ha Nvidia típusú videokártya van a számítógépében, jobb, ha azonnal frissít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d73f5b-e544-4b3f-a0a6-ddae6aa17d34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó új szabadidőautójának első példányai a nyáron érkeznek meg a kereskedésekbe. ","shortLead":"A japán gyártó új szabadidőautójának első példányai a nyáron érkeznek meg a kereskedésekbe. ","id":"20210429_bearaztak_a_teljesen_uj_nissan_qashqait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6d73f5b-e544-4b3f-a0a6-ddae6aa17d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe68a61a-2a65-4a2c-b54f-487223f0faa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_bearaztak_a_teljesen_uj_nissan_qashqait","timestamp":"2021. április. 29. 06:41","title":"Beárazták a teljesen új Nissan Qashqait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üzemanyagcellás autózás alapfeltétele, hogy lehessen valahol tankolni is az autókat.","shortLead":"Az üzemanyagcellás autózás alapfeltétele, hogy lehessen valahol tankolni is az autókat.","id":"20210429_Mar_hidrogent_is_lehet_tankolni_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90076e4-0e16-4307-8b72-718f04de77a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_Mar_hidrogent_is_lehet_tankolni_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 29. 15:35","title":"Már hidrogént is lehet tankolni Magyarországon - igaz, nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki jelentkezik, azt még ma beolthatják. ","shortLead":"Aki jelentkezik, azt még ma beolthatják. ","id":"20210430_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_online_idopontfoglalas_oltasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f4dc34-cdae-4495-b956-7d28911a3661","keywords":null,"link":"/elet/20210430_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_online_idopontfoglalas_oltasra","timestamp":"2021. április. 30. 06:53","title":"Már Pfizer-oltásra is lehetne időpontot foglalni online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]