[{"available":true,"c_guid":"34b45a4b-b313-4c0b-bd8d-d087d9e5d6d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zoe Roth édesapja még 2005-ben fotózta le a kislányát, a kép pedig olyan jól sikerült, hogy nemcsak egy versenyt nyert meg vele, de az internetet is meghódította.","shortLead":"Zoe Roth édesapja még 2005-ben fotózta le a kislányát, a kép pedig olyan jól sikerült, hogy nemcsak egy versenyt nyert...","id":"20210430_disaster_girl_nft_arveres_aukcio_ethereum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34b45a4b-b313-4c0b-bd8d-d087d9e5d6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a42fb30-c6ff-405b-9dcb-3b5fc0161c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_disaster_girl_nft_arveres_aukcio_ethereum","timestamp":"2021. április. 30. 19:03","title":"Egy csapásra gazdaggá vált a lány, aki eladta a róla készült világhírű mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A testület szerint Annelies Verlinden belga belügyminiszternek nem volt felhatalmazása meghozni az intézkedést, és nem is szabhatott volna ki büntetéseket a zárást megszegőkkel szemben.","shortLead":"A testület szerint Annelies Verlinden belga belügyminiszternek nem volt felhatalmazása meghozni az intézkedést, és nem...","id":"20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1c3f9e-7d6c-4326-a422-b713e23bd5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag","timestamp":"2021. április. 30. 21:38","title":"Jogellenes volt a belga éttermek és kávéházak bezárása a bíróság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"360","description":"Oroszország és a Nyugat végletesen megromlani látszó kapcsolatainak egyik utolsó bástyája, a földgáz-kereskedelem is veszélybe kerülhet, ám a gazdasági és politikai racionalitás valószínűleg felülírja az elveket.","shortLead":"Oroszország és a Nyugat végletesen megromlani látszó kapcsolatainak egyik utolsó bástyája, a földgáz-kereskedelem is...","id":"202116__eszaki_aramlat_ii__orosz_mozgositas__erkolcsi_kerdes__vezetekes_kapcsolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c911a67-92fa-4a37-bbd7-4b973a4a5292","keywords":null,"link":"/360/202116__eszaki_aramlat_ii__orosz_mozgositas__erkolcsi_kerdes__vezetekes_kapcsolat","timestamp":"2021. április. 30. 15:00","title":"Újra komolyan felmerült a kérdés Európában: szabad-e Putyinnal üzletet kötni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az EMA az Olumiant alkalmazhatóságát vizsgálja a 10 évesnél idősebbeknél.","shortLead":"Az EMA az Olumiant alkalmazhatóságát vizsgálja a 10 évesnél idősebbeknél.","id":"20210429_Europai_Gyogyszerugynokseg_oxigen_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1077202-9b48-415c-872b-0b436dde0a57","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_Europai_Gyogyszerugynokseg_oxigen_koronavirus","timestamp":"2021. április. 29. 21:01","title":"Új lehetséges covid-gyógyszert vizsgál az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb3b405-fc85-4571-b7fc-3cbc604f72e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházaknál többórás sorok alakultak ki, nem mindenkinek jutott Pfizer. ","shortLead":"A kórházaknál többórás sorok alakultak ki, nem mindenkinek jutott Pfizer. ","id":"20210430_Tobb_korhazban_elfogyott_a_Pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb3b405-fc85-4571-b7fc-3cbc604f72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f737d1-1c34-4c53-8270-9da36ccc9acf","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Tobb_korhazban_elfogyott_a_Pfizer","timestamp":"2021. április. 30. 14:20","title":"Több kórházban elfogyott a Pfizer, van, ahol rendőrrel zárták le a sort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibaüzenet fogadja az odalátogatókat.

","shortLead":"Hibaüzenet fogadja az odalátogatókat.

","id":"20210430_koronavirus_pfizer_vakcina_idopontfoglalas_osszeomlas_eeszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440c2eac-e74e-49c2-bf93-56216082c034","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_koronavirus_pfizer_vakcina_idopontfoglalas_osszeomlas_eeszt","timestamp":"2021. április. 30. 08:15","title":"Összeomlott az oldal, ahol már Pfizer-oltásra is lehetne időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2019-ben házasodtak össze.\r

","shortLead":"2019-ben házasodtak össze.\r

","id":"20210430_schmuck_andor_hanak_eszter_valas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310ec677-8fce-414a-a872-a0a939e1d9d4","keywords":null,"link":"/elet/20210430_schmuck_andor_hanak_eszter_valas","timestamp":"2021. április. 30. 06:16","title":"Válik Schmuck Andor és 26 évvel fiatalabb párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0244f193-599c-4ca1-88b4-4773c67d511e","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Megvette a Malévtól a volt amerikai nagykövet repülőgépét, helikopterrel villogott. A Nicolaus Peitlerként bemutatkozó nemzetközi szélhámos az a Peitler Miklós volt, aki már a hetvenes években félmillió forintot csalt ki gyanútlan emberekből. Rábeszélőképessége elképesztő volt, joggal nevezhető minden idők egyik legnagyobb magyar szélhámosának, kihagyhatatlan svindlertörténeti cikksorozatunkból.","shortLead":"Megvette a Malévtól a volt amerikai nagykövet repülőgépét, helikopterrel villogott. A Nicolaus Peitlerként bemutatkozó...","id":"20210429_Peitler_Mikos_Magyar_svindlerek_8_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0244f193-599c-4ca1-88b4-4773c67d511e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334413e5-6113-47c8-9cfd-c13e6fdd1f72","keywords":null,"link":"/360/20210429_Peitler_Mikos_Magyar_svindlerek_8_resz","timestamp":"2021. április. 29. 19:00","title":"Tudta, ha helikopterrel megy tárgyalni, beveszik a dumáját – Magyar svindlerek, 8. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]