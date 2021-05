Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Máshol egyszerűen megnyitottak a vendéglátóhelyek, nálunk kampányt és visszaszámlálást indítottak rá, és a teljes NER ezt ünnepelte, hogy még annál is nagyobb dolognak tűnjön a járványügyi szabályokon lazítás, mint amekkora valójában volt. A végső sikerhez a valóság egy részét is el kellett hallgatni, és a szokásosnál engedékenyebben értelmezni a korlátozásokat. Orbán Viktor legújabb bejelentése előtt felidézzük, milyen is a nyitás NER módra.   Üdvözlendő, hogy a kormány minden lehetséges csatornát felhasznál az oltási kampány kiterjesztésére, ezt azonban a nyilvánosság teljes kizárásával teszi. Ráadásul az önkormányzatokat nemrég még elhessegették azzal, hogy nincs szükség a segítségükre.","shortLead":"Egyre több cégnél nyílik vállalati oltópont kormányzati engedéllyel. Üdvözlendő, hogy a kormány minden lehetséges...","id":"20210429_oltas_magancegek_oltopontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bf4dea-0cb6-455d-869f-670be01cd9e2","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_oltas_magancegek_oltopontok","timestamp":"2021. április. 29. 17:00","title":"A kormány fű alatt kiszervezi az oltási kampányt a magánszektorba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 380 ezren fertőződtek meg az ázsiai országban.","shortLead":"Egy nap alatt közel 380 ezren fertőződtek meg az ázsiai országban.","id":"20210429_Koronavirus_India_Honda_Suzuki_oxigen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6363c398-d3a1-406e-98f7-4e8d4e45dfe2","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_Koronavirus_India_Honda_Suzuki_oxigen","timestamp":"2021. április. 29. 20:09","title":"A Suzuki és a Honda átengedi az oxigénkészletét a koronavírusos betegeknek Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e830f646-d1a1-4809-8e50-e4c47b867585","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy védelmező genetikai mechanizmus óvhatja meg az embert a túlzott kávéfogyasztástól – állapították meg a Dél-Ausztráliai Egyetem kutatói, akik szerint a kávéfogyasztási szokások a szív egészségének állapotáról árulkodnak.","shortLead":"Egy védelmező genetikai mechanizmus óvhatja meg az embert a túlzott kávéfogyasztástól – állapították meg...","id":"20210430_tulzott_kavefogyasztas_genetikai_mechanizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e830f646-d1a1-4809-8e50-e4c47b867585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b95404-ae01-4746-868e-ae65610c7209","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_tulzott_kavefogyasztas_genetikai_mechanizmus","timestamp":"2021. április. 30. 13:03","title":"Mi óvhatja meg az embert a túlzott kávéfogyasztástól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97ef332-3267-4115-9190-fe627b80cffe","c_author":"Windisch Judit - Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Kígyózó sorok álltak pénteken a kórházaknál azután, hogy kiderült, ma soron kívül lehet Pfizer-vakcinához jutni. Az online időpontfoglaló rendszer pillanatokon belül összeomlott, így az emberek többsége órákat állt sorba, olykor egy másik városban azért, hogy a leginkább várt oltáshoz jusson. 