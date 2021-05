A járványügyi helyzet miatt az idei anyák napján a szokásosnál kevesebb személyes találkozásra lesz lehetőség, de érzelmeinket és a hálánkat egy hívással is kifejezhetjük. A Telenor közleménye Tari Annamária pszichológust idézi, aki szerint a rutinos csevegés helyett most sokat segíthetnek a minőségi beszélgetések. "Én meghallgatlak téged, te meghallgatsz engem. Ez a kölcsönösség oldja a szorongásokat, enyhít a feszültségen, segít abban, hogy kilépjünk a saját életünk keretei közül, mert valaki másra figyelünk. És ha jól hallgattunk, akkor vissza is kapjuk ugyanezt.”

A Telenor friss hazai kutatásában azt vizsgálta, hogyan tartjuk a kapcsolatot az édesanyánkkal. Az eredmények alapján a hívás alapú beszélgetés még mindig az egyik legelterjedtebb kommunikációs forma, ha az anya-gyerek kapcsolatról van szó, ráadásul minden harmadik résztvevő az édesanyjával telefonál a leggyakrabban. A válaszadók 89 százléka minimum hetente tartja a kapcsolatot az anyukájával ilyen módon, 44 százalék pedig naponta telefonál.

A felmérésből az is kiderült, hogy legtöbbször csak rövid időre hívjuk fel az édesanyánkat: a válaszadók döntő többsége (81%) kevesebb, mint fél órát telefonál vele. Leggyakrabban az életük történéseiről, mindennapjaikról (79%), a család többi tagjáról (74%) beszélnek, de emellett ugyancsak népszerű témák az egészségügyi kérdések (71%) és a tanács- vagy segítségkérés (71%) is. Ezen a téren a Telenor egy korábbi kutatásából kiderült, hogy a 35 év alatti felnőtt nők kétharmada az édesanyjához fordul, ha támogatásra vagy problémamegoldásra van szüksége. Ilyen esetekben a többség meg is fogadja a tanácsot.

Idén a Telenor anyák napja alkalmából május 2-án 60 perc ingyen belföldi beszélgetést ad minden lakossági számlás és kártyás, valamint dolgozói csomaggal rendelkező ügyfelének, hogy felhívhassák édesanyjukat, vagy a számukra legfontosabb személyt. A szolgáltató tájákoztatása szerint a bármely hálózat irányába eltelefonálható kedvezmény május 2-ig aktiválható a MyTelenor alkalmazásban.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.