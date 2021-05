Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fc4bcee5-5e7e-45f9-b476-aadf17ec46e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony szerint nem követett el bűncselekményt, legfeljebb felelőtlen volt.","shortLead":"Az asszony szerint nem követett el bűncselekményt, legfeljebb felelőtlen volt.","id":"20210501_Azsiabol_gyogyszer_koronavirus_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc4bcee5-5e7e-45f9-b476-aadf17ec46e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeefdeb-1ee3-41a4-9805-924f0d7a0755","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Azsiabol_gyogyszer_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2021. május. 01. 15:35","title":"Tilos és veszélyes, mégis Dél-Ázsiából rendelt gyógyszert a koronavírus ellen egy piliscsabai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2048ca8-00a2-4f83-821a-bbeb5f5d350e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság hétfőn benyújtotta a tagállamoknak azt a javaslatot, amelynek célja, hogy enyhítsék az EU-ba történő nem alapvető utazásokra vonatkozó jelenlegi korlátozásokat, figyelembe véve az oltási kampányok előrehaladását és a világ járványügyi helyzetének alakulását.","shortLead":"Az Európai Bizottság hétfőn benyújtotta a tagállamoknak azt a javaslatot, amelynek célja, hogy enyhítsék az EU-ba...","id":"20210503_Az_oltottak_elott_megnyitna_a_kulso_hatarokat_az_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2048ca8-00a2-4f83-821a-bbeb5f5d350e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5d9f77-85c0-4d82-b321-652fdd0731ea","keywords":null,"link":"/eurologus/20210503_Az_oltottak_elott_megnyitna_a_kulso_hatarokat_az_EU","timestamp":"2021. május. 03. 12:47","title":"Az oltottak előtt megnyitná a külső határokat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mintegy 400 ezer tagja volt annak a gyerekpornót terjesztő online fórumnak, amelynek a három feltételezett üzemeltetőjét elfogták.","shortLead":"Mintegy 400 ezer tagja volt annak a gyerekpornót terjesztő online fórumnak, amelynek a három feltételezett...","id":"20210503_rendorseg_nemet_gyerekporno_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60ecac6-fdb5-43cd-a391-5d5943355c37","keywords":null,"link":"/elet/20210503_rendorseg_nemet_gyerekporno_elfogas","timestamp":"2021. május. 03. 13:06","title":"A világ egyik legnagyobb gyerekpornót terjesztő online fórumát számolta fel a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e917de81-c8ea-4c0f-b885-10fc4e91ab7f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"\"Nagyon jó élni. Ha majd már nem tudok dolgozni, akkor kérdezzen meg újra!\" - feleli Szüts Miklós festőművész arra a kérdésre, hogy miből táplálkozik optimizmusa, amit A Földön élni ünnepély című könyve is sugall. Szégyelli bevallani, de még a járvány miatti elszigeteltséget is jól viseli. HVG portré.","shortLead":"\"Nagyon jó élni. Ha majd már nem tudok dolgozni, akkor kérdezzen meg újra!\" - feleli Szüts Miklós festőművész arra...","id":"202117_szuts_miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e917de81-c8ea-4c0f-b885-10fc4e91ab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8218c15b-3c22-4a1b-95f9-836ecfd147e5","keywords":null,"link":"/360/202117_szuts_miklos","timestamp":"2021. május. 02. 11:00","title":"Szüts Miklós festőművész: Mindenféle nyomorúságom ellenére szeretek élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem utazott vele sehová.","shortLead":"A nő a bíróság előtt azt vallotta, Kósa Lajos többször is járt vele Svájcban. A fideszes politikus azt állítja, sosem...","id":"20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823a3c5b-9aeb-4028-895c-64fb83092e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3074e8d9-df85-4ff4-be66-539c7e6e8819","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_csengeri_orokosno_p_maria_svajci_hotelszamlak","timestamp":"2021. május. 03. 07:57","title":"Blikk: Svájci hotelszámlákat is lefoglaltak a „csengeri örökösnőnél”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5add39b-4da1-4e9a-9642-4a5b8595329c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félreállt az autópálya leállósávjában, majd egy kártya és egy szívószál segítségével felszippantott valamilyen fehér port egy autós Pozsonytól nem messze. Pechére az autópálya kamerái mindezt rögzítették, a szlovák rendőrség pedig nem volt rest nyilvánosságra hozni a felvételt. ","shortLead":"Félreállt az autópálya leállósávjában, majd egy kártya és egy szívószál segítségével felszippantott valamilyen fehér...","id":"20210502_Megallt_felszivni_egy_csikot_de_felvette_az_autopalya_kamera__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5add39b-4da1-4e9a-9642-4a5b8595329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216931ad-86d4-4d84-b4f9-e5216d7f2736","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Megallt_felszivni_egy_csikot_de_felvette_az_autopalya_kamera__video","timestamp":"2021. május. 02. 09:49","title":"Megállt felszívni egy csíkot, de felvette az autópálya kamerája - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26d5e11-f258-47c5-9b9a-3ecbb4c9f8c7","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Technikai malőrök, szabadalmi viták és emberi tragédiák kísérték Magyarországon az átállást a hangosfilmre, amelyre már a hazai gyártás 90 évvel ezelőtti indulása előtt sor került. ","shortLead":"Technikai malőrök, szabadalmi viták és emberi tragédiák kísérték Magyarországon az átállást a hangosfilmre, amelyre már...","id":"202117__a_hangosfilm_bejovetele__ugyetlen_szinkron__zeneszhalal__szora_fakadtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a26d5e11-f258-47c5-9b9a-3ecbb4c9f8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6773b8f0-f0c0-4b9d-b75b-0e457ed9a1b6","keywords":null,"link":"/360/202117__a_hangosfilm_bejovetele__ugyetlen_szinkron__zeneszhalal__szora_fakadtak","timestamp":"2021. május. 02. 16:00","title":"Tapssal, sikerrel, de vérrel és verítékkel érkezett meg a hangosfilm Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459180b8-0ed4-40cc-ae3f-802b1950292a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Igazi sokarcú kaméleon, aki remekül hasonul a környezetéhez. Az együgyű celebet és a francia entellektüelt is meggyőzően alakítja. És hogy melyik az igazi Kajdi Csaba? Ezt döntsék el önök. ","shortLead":"Igazi sokarcú kaméleon, aki remekül hasonul a környezetéhez. Az együgyű celebet és a francia entellektüelt is...","id":"20210502_Kajdi_Csaba_El_kellett_fogadnom_es_meg_kellett_szeretnem_magam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459180b8-0ed4-40cc-ae3f-802b1950292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e861c1b8-1d03-41da-8ea5-6720f34e8959","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210502_Kajdi_Csaba_El_kellett_fogadnom_es_meg_kellett_szeretnem_magam","timestamp":"2021. május. 02. 20:15","title":"Kajdi Csaba: „El kellett fogadnom és meg kellett szeretnem magam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]