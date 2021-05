Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"173 otthon töltött tanítási nap után vágnak neki az érettséginek a végzős középiskolások.","shortLead":"173 otthon töltött tanítási nap után vágnak neki az érettséginek a végzős középiskolások.","id":"20210503_erettsegi_eduline_vizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c72e42d-9007-49a4-a1bf-52388628d3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580d97da-4b15-4273-a754-739c2cbaef58","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_eduline_vizsga","timestamp":"2021. május. 03. 06:24","title":"111 ezer vizsgázóval és speciális szabályokkal indul az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094f9b95-2ffa-4bff-85db-8b7ea1f4a171","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök is felköszöntötte az édesanyját anyák napján. ","shortLead":"A miniszterelnök is felköszöntötte az édesanyját anyák napján. ","id":"20210502_Orban_Viktor_anyak_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=094f9b95-2ffa-4bff-85db-8b7ea1f4a171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357cf03e-dd43-400c-9c7a-1f93d0b90a1b","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Orban_Viktor_anyak_napja","timestamp":"2021. május. 02. 16:27","title":"Orbán Viktor útra kelt egy csokor tulipánnal, de a távirata is célba ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemrégiben készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett magyarok kétharmada szeretne otthonába napelemes rendszert telepíteni, mert azt környezettudatos és megtérülő beruházásnak tartja. Losonczi Gergely, az E.ON Hungária Csoport kommunikációs vezetője szerint a cég is növekvő érdeklődést tapasztal, négy év alatt 17-szeresére emelkedett a cég működési területén telepített háztartási méretű napelemes rendszerek száma.","shortLead":"Egy nemrégiben készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett magyarok kétharmada szeretne otthonába napelemes...","id":"20210501_Ugrasszeruen_no_a_napelemes_rendszerek_nepszerusege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9632fc-f5ff-4a84-b481-0dbb1a18f22d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210501_Ugrasszeruen_no_a_napelemes_rendszerek_nepszerusege","timestamp":"2021. május. 01. 13:59","title":"Ugrásszerűen nő a napelemes rendszerek népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Szolnok nyerte a férfi vízilabda ob I alapszakaszát,miután a 30., záró forduló szombati játéknapjának nyitómeccsén nyolc góllal diadalmaskodott a KSI felett.","shortLead":"A Szolnok nyerte a férfi vízilabda ob I alapszakaszát,miután a 30., záró forduló szombati játéknapjának nyitómeccsén...","id":"20210501_A_Szolnok_nyerte_a_ferfi_vizilabda_ob_I_alapszakaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9511d502-dba9-4be4-ae5b-48e07c7cde11","keywords":null,"link":"/sport/20210501_A_Szolnok_nyerte_a_ferfi_vizilabda_ob_I_alapszakaszat","timestamp":"2021. május. 01. 12:54","title":"A Szolnok nyerte a férfi vízilabda ob I alapszakaszát,","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0984eb5b-874b-41c0-8285-210c554e4bd4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A repülőgép-hordozók (ez az anyahajók rendes neve) a mennybe mennek. De nem átvitt értelemben, sőt dicsőség helyett éppen hogy megaláztatás vár rájuk, ha a haditechnika fejlődése így folytatódik.","shortLead":"A repülőgép-hordozók (ez az anyahajók rendes neve) a mennybe mennek. De nem átvitt értelemben, sőt dicsőség helyett...","id":"202117__egi_repulogephordozok__gremlins__kamikaze__legbol_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0984eb5b-874b-41c0-8285-210c554e4bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc788f19-d838-4c39-acba-1ba05841dbcf","keywords":null,"link":"/360/202117__egi_repulogephordozok__gremlins__kamikaze__legbol_kapott","timestamp":"2021. május. 02. 13:30","title":"Kiszolgáltak az anyahajók – jönnek az anyarepülőgépek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már régóta próbálják az észak-magyarországi városba csábítani az étteremláncot, most sikerült. ","shortLead":"Már régóta próbálják az észak-magyarországi városba csábítani az étteremláncot, most sikerült. ","id":"20210501_McDonalds_Ozd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0296b1ed-336f-452a-9eb9-7325fd838aa5","keywords":null,"link":"/kkv/20210501_McDonalds_Ozd","timestamp":"2021. május. 01. 17:55","title":"Öt éve várják, idén megnyílik az első McDonald’s Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szurkolói rendbontás miatt csúszik a kezdés a Manchester United-Liverpool mérkőzésen az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"Szurkolói rendbontás miatt csúszik a kezdés a Manchester United-Liverpool mérkőzésen az angol labdarúgó-bajnokság 34...","id":"20210502_Szurkolok_tortek_be_a_Manchester_United_palyajara_csuszik_a_Liverpool_elleni_meccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f28ad6-ac75-4c41-875c-9f9a152de5fe","keywords":null,"link":"/sport/20210502_Szurkolok_tortek_be_a_Manchester_United_palyajara_csuszik_a_Liverpool_elleni_meccs","timestamp":"2021. május. 02. 17:35","title":"Szurkolók törtek be a Manchester United pályájára, csúszik a Liverpool elleni meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt telitalálatos szelvény, de a Jokerrel valaki nagyon jól járt. ","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény, de a Jokerrel valaki nagyon jól járt. ","id":"20210501_otoslotto_nyeremenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8660d93f-4a62-4365-8903-2088ad647001","keywords":null,"link":"/elet/20210501_otoslotto_nyeremenyek","timestamp":"2021. május. 01. 20:41","title":"Ezt az öt számot biztosan nem találta el a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]