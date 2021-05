Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A valtonos Varga Lajos a Tiborcz István–Orbán Ráhel házaspár egyik kedvenc helyét, a Fröccsteraszt üzemeltető cégével szállt be az üzletbe.","shortLead":"A valtonos Varga Lajos a Tiborcz István–Orbán Ráhel házaspár egyik kedvenc helyét, a Fröccsteraszt üzemeltető cégével...","id":"202117_nebulomelo_biztonsagiak_diakmunkaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ebcb81-e813-40e2-9ef9-079904004f45","keywords":null,"link":"/360/202117_nebulomelo_biztonsagiak_diakmunkaban","timestamp":"2021. május. 03. 10:00","title":"Munkaerőt is kölcsönöz a kormánykedvenc biztonsági cég tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dc651c-1590-4426-9b5e-feda9cbae298","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. ","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. ","id":"20210502_Traktor_Debrecen_kulterulet_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53dc651c-1590-4426-9b5e-feda9cbae298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c946f73d-24b3-489f-90f1-b4f560106255","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Traktor_Debrecen_kulterulet_gazolas","timestamp":"2021. május. 02. 15:46","title":"Traktor gázolt halálra egy férfit Debrecen külterületén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Könnyebb lesz ügyet intézni a védettségi igazolványok esetében, új belépési szabályok Horvátországban, balhé a Manchester United és a Liverpool meccse előtt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Könnyebb lesz ügyet intézni a védettségi igazolványok esetében, új belépési szabályok Horvátországban, balhé...","id":"20210503_Radar360_Indul_az_erettsegi_megvan_a_DK_miniszterelnokjeloltje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02874193-6b93-4ae9-a579-e7c39cabb253","keywords":null,"link":"/360/20210503_Radar360_Indul_az_erettsegi_megvan_a_DK_miniszterelnokjeloltje","timestamp":"2021. május. 03. 08:00","title":"Radar360: Indul az érettségi, megvan a DK miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094f9b95-2ffa-4bff-85db-8b7ea1f4a171","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök is felköszöntötte az édesanyját anyák napján. ","shortLead":"A miniszterelnök is felköszöntötte az édesanyját anyák napján. ","id":"20210502_Orban_Viktor_anyak_napja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094f9b95-2ffa-4bff-85db-8b7ea1f4a171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357cf03e-dd43-400c-9c7a-1f93d0b90a1b","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Orban_Viktor_anyak_napja","timestamp":"2021. május. 02. 16:27","title":"Orbán Viktor útra kelt egy csokor tulipánnal, de a távirata is célba ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Piknikezés közben játszottak a gyerekek a puskával, amit egy erdész vitt magával.","shortLead":"Piknikezés közben játszottak a gyerekek a puskával, amit egy erdész vitt magával.","id":"20210504_legpuska_baleset_maros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb62e4b-54fd-40a5-8e98-a2ab00bdd1d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_legpuska_baleset_maros","timestamp":"2021. május. 04. 08:01","title":"Légpuskával lelőtte ötéves öccsét egy nyolcéves gyerek Maros megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2bdb28-1234-443e-aeea-5400b21241b4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tíz százalékkal több új személygépkocsit helyeztek forgalomba idén Magyarországon, de ezek harminc százaléka nem kerül ki tartósan a hazai utakra. ","shortLead":"Tíz százalékkal több új személygépkocsit helyeztek forgalomba idén Magyarországon, de ezek harminc százaléka nem kerül...","id":"20210504_Papiron_tiz_szazalekkal_nott_a_valosagban_csokkent_az_uj_auto_szama_az_elso_negy_honapban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf2bdb28-1234-443e-aeea-5400b21241b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14499361-9a53-4e46-a941-079de4080108","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Papiron_tiz_szazalekkal_nott_a_valosagban_csokkent_az_uj_auto_szama_az_elso_negy_honapban","timestamp":"2021. május. 04. 08:02","title":"Papíron tíz százalékkal nőtt, a valóságban csökkent az új autók száma az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675ea0e-f01d-498e-b7e5-0f5e9b48428f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy siker volt a tavalyi Galaxy S20 rajongói változata, a Galaxy S20 FE, azonban eddig csak sejtéseink lehettek arról, hogy a Samsung újrázni fog. Egy véletlenül kikerült információ viszont megerősíti ezt.","shortLead":"Nagy siker volt a tavalyi Galaxy S20 rajongói változata, a Galaxy S20 FE, azonban eddig csak sejtéseink lehettek arról...","id":"20210504_samsung_galaxy_s21_fe_nev_mexikoi_weboldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b675ea0e-f01d-498e-b7e5-0f5e9b48428f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e49b96-32e1-4aa3-8b2a-5eaa6e24f867","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_samsung_galaxy_s21_fe_nev_mexikoi_weboldal","timestamp":"2021. május. 04. 09:33","title":"Véletlenül kiszivárgott: tényleg lesz a Galaxy S21-nek is rajongói változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel és az AMD modern processzoraiban is megtalálni a három új biztonsági rést, amit szerencsére igen nehéz kihasználni.","shortLead":"Az Intel és az AMD modern processzoraiban is megtalálni a három új biztonsági rést, amit szerencsére igen nehéz...","id":"20210503_processzor_amd_intel_spectre_kiberbiztonsag_sebezhetoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd79cde4-f824-4157-86d8-8441b320e474","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_processzor_amd_intel_spectre_kiberbiztonsag_sebezhetoseg","timestamp":"2021. május. 03. 13:03","title":"Három sebezhetőséget találtak az Intel és az AMD processzoraiban, nincs ellene védelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]