[{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszakban rendkívül sok elemzés készült arról, hogy milyen feltételekkel és hogyan lehet hozzájutni különböző állami támogatású hitelekhez. Nem ritkák azonban az olyan élethelyzetek, amikor bár külső forrásra van szükség, de az adott célra állami támogatás nem érhető el, vagy egyszerűen az igénylő nem felel meg a feltételeknek.","shortLead":"Az elmúlt időszakban rendkívül sok elemzés készült arról, hogy milyen feltételekkel és hogyan lehet hozzájutni...","id":"20210505_hiteligenyles_thm_bank360_majus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046f0c79-f414-410f-b16c-b29d21dada88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_hiteligenyles_thm_bank360_majus","timestamp":"2021. május. 05. 16:31","title":"Ennyibe kerül, ha most akar hitelt felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt-öt forinttal kell majd többet fizetni a benzinért és a gázolajért.","shortLead":"Öt-öt forinttal kell majd többet fizetni a benzinért és a gázolajért.","id":"20210505_Pentektol_ismet_emelkedik_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9109dee-0797-46da-9beb-8f51cccdf966","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Pentektol_ismet_emelkedik_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2021. május. 05. 13:11","title":"Péntektől ismét emelkedik az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc60268-ed64-430d-9491-25f1b6221329","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021 második negyedévében még inkább erőre kaphat a piac a CBRE szerint.","shortLead":"2021 második negyedévében még inkább erőre kaphat a piac a CBRE szerint.","id":"20210504_kulfoldi_befekteto_ingatlanpiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddc60268-ed64-430d-9491-25f1b6221329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5c43be-56a3-44eb-b5f1-11b416071d90","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210504_kulfoldi_befekteto_ingatlanpiac","timestamp":"2021. május. 04. 08:37","title":"Csak hazai befeketetők kötöttek üzletet a magyar ingatlanpiacon idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megválik a rasszista és szexista kijelentései miatt bepanaszolt oktatójától a Szegedi Tudományegyetem, 150 millió embert beoltottak már az EU-ban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megválik a rasszista és szexista kijelentései miatt bepanaszolt oktatójától a Szegedi Tudományegyetem, 150 millió...","id":"20210505_Radar360_Zuhan_a_kinai_raketa_ki_tudja_hol_all_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac33f23-56a7-4ea2-aca7-fae32688fb15","keywords":null,"link":"/360/20210505_Radar360_Zuhan_a_kinai_raketa_ki_tudja_hol_all_meg","timestamp":"2021. május. 05. 08:05","title":"Radar360: Zuhan a kínai rakéta, ki tudja, hol áll meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál augusztus 24-28. között lesz.","shortLead":"A fesztivál augusztus 24-28. között lesz.","id":"20210505_Megvan_a_Fishing_On_Orfu_datuma_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32d72a9-c0ab-4296-9965-85676e91e8b7","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Megvan_a_Fishing_On_Orfu_datuma_is","timestamp":"2021. május. 05. 13:40","title":"Megvan a Fishing on Orfű dátuma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b05c3e-e719-4eb2-91fa-5207e74066e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Beast nevű puli ugatását feliratozta a képmegosztó – ez a legújabb fejlesztés.","shortLead":"A Beast nevű puli ugatását feliratozta a képmegosztó – ez a legújabb fejlesztés.","id":"20210504_mark_zuckerberg_beast_instagram_funkcio_felirat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08b05c3e-e719-4eb2-91fa-5207e74066e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d4b54d-3883-4d26-99d2-1cf279099b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_mark_zuckerberg_beast_instagram_funkcio_felirat","timestamp":"2021. május. 04. 18:16","title":"Mark Zuckerberg puli kutyája jelentette be az Instagram legújabb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Javaslattal élt volna a független országgyűlési képviselő, de az végül nem került napirendre.","shortLead":"Javaslattal élt volna a független országgyűlési képviselő, de az végül nem került napirendre.","id":"20210504_szel_bernadett_gulyas_laszlo_allami_kituntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b31cfe9-ee6e-4963-aace-f5fdebd20cc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_szel_bernadett_gulyas_laszlo_allami_kituntetes","timestamp":"2021. május. 04. 16:57","title":"Szél Bernadett: A Fidesz nem engedi, hogy az államfő visszavehesse a szegedi professzor kitüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a világjárvány miatt sokak számára a videokonferencia szolgáltatások jelentik a kollegákkal való kapcsolattartást, a fejlesztők egyre több hasznos funkciót építenek ezekbe. A Microsoft Team sem kivétel.","shortLead":"Miután a világjárvány miatt sokak számára a videokonferencia szolgáltatások jelentik a kollegákkal való...","id":"20210505_microsoft_teams_automatikus_felvetel_rogzites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5494197c-888e-4b1f-bf20-03a2e2f211d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_microsoft_teams_automatikus_felvetel_rogzites","timestamp":"2021. május. 05. 11:03","title":"Ön is kedvelni fogja: újabb hasznos funkció készül a Teamsbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]