Orbán Viktor már jó ideje flörtöl Pekinggel, ám a viszony egyre inkább kockázatot jelent az unió és a NATO számára – írja a konzervatív német Die Welt. Merthogy Kína mind gyakrabban Magyarországon keresztül találja meg az utat az EU-ba, de a Fidesz nem fél attól, hogy itt bármiféle veszély leselkedne. Die Welt: Magyarország Kína európai kapuja Szakértői munkacsoport vizsgálta meg a kínai oltóanyagról rendelkezésre álló adatokat, ez alapján "alacsony mértékben bizonyosak afelől", hogy a Sinopharm két dózisa hatásos 60 év feletti, idősebb felnőtteknél. Magyarországon éppen ezt a korosztályt oltották a kínai vakcinával, és a magyar kormány azt állítja, hogy a Sinopharm még a Pfizernél is jobb. A WHO szakértői szerint nem bizonyított, hogy a Sinopharm vakcina hatásos 60 év felett A középszintű írásbeli három óráig tart, míg az emelt szintű 240 perces. A matematika-írásbelikkel folytatódik az érettségi Egyre közelebb a szélesebb körű gyakorlati bemutatkozáshoz egy izraeli startup különleges hangfelismerő rendszere, amelyik mesterséges intelligencia támogatásával, a beszéd alapján kiszűrheti azokat, akik megfertőződtek a koronavírussal. Csak számoljon el 70-ig, és kiderül, covidos-e A negyedik ipari forradalom az élelmiszeripart is elérte, ám itt a digitalizáció nem csak azt jelenti, hogy a korábbiaknál nagyobb kapacitással működő gyárak az egyedi igények kielégítésére is képesek, hanem azt is, hogy új szintre emelkedik az élelmiszerbiztonság: tökéletesen nyomon követhetővé válik az alapanyagok útja. Tovább követjük a száraztészta útját, ezúttal a gyártással. Ilyen, amikor robotok gyúrják és nyújtják a tésztát Megérkeztek az első információk az idei középszintű történelemérettségi feladatairól. A szaktanár szerint olyan témákat érintenek a kérdések, amelyek népszerűek a diákok körében. A szaktanár szerint olyan témákat érintenek a kérdések, amelyek népszerűek a diákok körében. Alaptörvény, Kádár-korszak – ilyen feladatokat kaptak a diákok a történelemérettségin Két órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt. Robbantással fenyegette egy férfi az óbudai önkormányzatot egy elutasító határozat miatt A volt elnök bejegyzéseket, képeket és videókat posztolhat az új oldalán, amelyeket a követők megoszthatnak a Twitteren és a Facebookon, ahol letiltották Trump fiókjait. Egy nappal a Facebook döntése előtt saját oldalt indított Donald Trump