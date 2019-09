Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b68f117-e1fe-4270-83b9-505a2273dff1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy az LG-nél is dolgoznak összehajtható telefonon. Eszközüket azonban – egy szabadalmi leírás szerint – másképp képzelik el, mint a Samsung vagy a Huawei, legalábbis aktuális telefonjuknál.","shortLead":"Nem titok, hogy az LG-nél is dolgoznak összehajtható telefonon. Eszközüket azonban – egy szabadalmi leírás szerint –...","id":"20190915_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon_harom_reszbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b68f117-e1fe-4270-83b9-505a2273dff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b517c342-f3cd-449e-a94a-da5575aa5104","keywords":null,"link":"/tudomany/20190915_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon_harom_reszbol","timestamp":"2019. szeptember. 15. 10:03","title":"Izgalmasnak tűnik: három részből hajtogatna új telefont az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","shortLead":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","id":"20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c580b7-e66a-4de3-ac39-fa6647d17a9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Másfél napja lángol ötszáz körbála Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög a kampány.","shortLead":"Dübörög a kampány.","id":"20190916_Berki_feljelentette_Puzsert_miutan_Puzser_feljelentette_Berkit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76895ae9-95a0-4c35-87c2-9f9283050e60","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Berki_feljelentette_Puzsert_miutan_Puzser_feljelentette_Berkit","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:37","title":"Berki feljelentette Puzsért, miután Puzsér feljelentette Berkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3466262-033a-42e3-896b-cd33c6725fef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael kedden sorsdöntő választásokra készül, amelyek eldöntik Benjámin Netanjahu miniszterelnök újabb kormányalakítási esélyeit.","shortLead":"Izrael kedden sorsdöntő választásokra készül, amelyek eldöntik Benjámin Netanjahu miniszterelnök újabb kormányalakítási...","id":"20190915_Izrael_sorsdonto_valasztasokra_keszul_fejfej_mellett_a_ket_fo_ero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3466262-033a-42e3-896b-cd33c6725fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d0d37c-5198-4d59-adb3-46ec7ce8be3d","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Izrael_sorsdonto_valasztasokra_keszul_fejfej_mellett_a_ket_fo_ero","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:51","title":"Izrael sorsdöntő választásokra készül, fej-fej mellett a két fő erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A közterület-felügyelet vette észre, hogy a Logodi utcai épület támfala leomlott, azonnali intézkedést kértek.","shortLead":"A közterület-felügyelet vette észre, hogy a Logodi utcai épület támfala leomlott, azonnali intézkedést kértek.","id":"20190916_Beomlott_egy_regeszetileg_vedett_telken_levo_epulet_tamfala_a_Varnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14fd6d21-54c0-4a0b-b4e8-0d29fde64a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7372207-13f5-4a2e-a332-d125c8e476a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Beomlott_egy_regeszetileg_vedett_telken_levo_epulet_tamfala_a_Varnal","timestamp":"2019. szeptember. 16. 19:03","title":"Beomlott egy épület támfala a Várnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portált anonim módon jegyezték be egy panamai cég segítségével. Az irodába Kubatov Gábor is ellátogatott már.","shortLead":"A portált anonim módon jegyezték be egy panamai cég segítségével. Az irodába Kubatov Gábor is ellátogatott már.","id":"20190916_fidesz_szavazok_adatgyujtes_kubatov_gabor_georg_spottle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d106640a-fa28-47d4-bdad-34243ac87483","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_fidesz_szavazok_adatgyujtes_kubatov_gabor_georg_spottle","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:59","title":"Amerikában regisztrált címen gyűjtik a Fidesz-szavazók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190915_Zsenialis_videon_a_tuzijatek_legszebb_pillanatai_es_Budapest_szepsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4af99c7-a3b9-44dd-8807-20f544313383","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Zsenialis_videon_a_tuzijatek_legszebb_pillanatai_es_Budapest_szepsege","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:35","title":"Zseniális videón a tűzijáték legszebb pillanatai és Budapest szépsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fc51de-8462-4a46-9c5d-0cfaa9a45715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple két reklámvideót is készített az iPhone 11 Próhoz. Az új csúcstelefonjukhoz zöldségeket, gumikacsákat és egy esküvői tortát is hozzávágtak.","shortLead":"Az Apple két reklámvideót is készített az iPhone 11 Próhoz. Az új csúcstelefonjukhoz zöldségeket, gumikacsákat és...","id":"20190916_apple_iphone_11_pro_okostelefon_reklam_szelcsatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74fc51de-8462-4a46-9c5d-0cfaa9a45715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e315a47a-5488-4d98-b3bb-3f0886a4e42c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_apple_iphone_11_pro_okostelefon_reklam_szelcsatorna","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:33","title":"Szélcsatornába vitte az Apple az iPhone 11 Prót, látványos lett a végeredmény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]