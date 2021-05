Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint két méterrel pakolta arrébb a határkövet. ","shortLead":"Több mint két méterrel pakolta arrébb a határkövet. ","id":"20210504_Belgium_Franciaorszag_hatarko_traktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8350d54c-829e-4c8d-b00c-a2adf5c4481b","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Belgium_Franciaorszag_hatarko_traktor","timestamp":"2021. május. 04. 17:24","title":"Arrébb rakta Belgium határát egy földműves, mert zavarta a traktorozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be857850-fb6d-433b-9e78-2055cfb03de2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legtöbb bejelentést a fővárosból és Pest megyéből kapták a tűzoltók szerdán.","shortLead":"A legtöbb bejelentést a fővárosból és Pest megyéből kapták a tűzoltók szerdán.","id":"20210506_katasztrofavedelem_tuzoltok_viharos_szel_karok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be857850-fb6d-433b-9e78-2055cfb03de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054cf4c5-9795-44a8-938b-ed1cd0cd00a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_katasztrofavedelem_tuzoltok_viharos_szel_karok","timestamp":"2021. május. 06. 08:26","title":"Villamosra is döntött fát a viharos szél Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df57da6-e1fa-4d88-9b6f-4b76b3125095","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Youtube-csatornát indított Vilmos herceg és Katalin hercegné.","shortLead":"Youtube-csatornát indított Vilmos herceg és Katalin hercegné.","id":"20210505_vilmos_es_kate_youtubecsatornaja_cambridge_hercege_es_hercegnoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df57da6-e1fa-4d88-9b6f-4b76b3125095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d66aa58-1f48-43a3-8bc5-03c903d965a6","keywords":null,"link":"/elet/20210505_vilmos_es_kate_youtubecsatornaja_cambridge_hercege_es_hercegnoje","timestamp":"2021. május. 05. 21:05","title":"Bemutatkoztak a brit királyi youtuberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718a51e2-e4f0-4ae3-a680-8b03cf0c6a9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idén őszre tervezett expó így már több, mint 11 milliárd forint.","shortLead":"Az idén őszre tervezett expó így már több, mint 11 milliárd forint.","id":"20210504_666_millio_forinttal_dubaj_expo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=718a51e2-e4f0-4ae3-a680-8b03cf0c6a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a41400-0db8-41fc-9e4f-32f860be3c7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210504_666_millio_forinttal_dubaj_expo","timestamp":"2021. május. 04. 20:16","title":"666 millió forinttal drágult a dubaji magyar pavilon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Amióta éves bontásban vezetik a statisztikát, soha nem volt akkora a halálozások és a születések közötti különbség, mint 2020-ban, és szinte biztosra vehetjük, hogy 2021-ben ennél is rosszabb lesz a helyzet. Tavaly 3800-zal több magyar tért haza külföldről, mint ahányan kivándoroltak. A házasságkötések száma 1986 óta nem volt ennyire magas, a válásoké 1958 óta nem volt ilyen alacsony – derül ki a KSH Népmozgalom, 2020 című kiadványából.","shortLead":"Amióta éves bontásban vezetik a statisztikát, soha nem volt akkora a halálozások és a születések közötti különbség...","id":"20210505_demografia_nepesedes_szuletes_halal_bevandorlas_hazassag_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8939fc1-666a-4247-9911-b3360aa1a2e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_demografia_nepesedes_szuletes_halal_bevandorlas_hazassag_ksh","timestamp":"2021. május. 05. 11:41","title":"Részletezte a KSH az elmúlt hetven év legrosszabb népesedési adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9167c61-5c06-49c1-9310-d8f9e5947e67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A partira a játékosok párjai is elmentek, ezzel a gyanú szerint megszegték a járvány miatti korlátozásokat.","shortLead":"A partira a játékosok párjai is elmentek, ezzel a gyanú szerint megszegték a járvány miatti korlátozásokat.","id":"20210504_csapatepito_grillezes_lionel_messi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9167c61-5c06-49c1-9310-d8f9e5947e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b881c1-3f7a-4755-b1fd-843d328ba982","keywords":null,"link":"/sport/20210504_csapatepito_grillezes_lionel_messi","timestamp":"2021. május. 04. 20:35","title":"Csapatépítő grillparti miatt indult vizsgálat Messi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sussexi hercegné első könyvét a férje és fiuk, Archie közötti kapcsolat inspirálta. ","shortLead":"A sussexi hercegné első könyvét a férje és fiuk, Archie közötti kapcsolat inspirálta. ","id":"20210505_Gyerekkonyvet_irt_Meghan_Markle_Harry_herceg_archie_mesekonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4867e8e0-73e9-45b8-b15b-d2f23073cd19","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Gyerekkonyvet_irt_Meghan_Markle_Harry_herceg_archie_mesekonyv","timestamp":"2021. május. 05. 10:49","title":"Gyerekkönyvet írt Meghan Markle az apa-fiú kapcsolatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27bd9c6-c688-4566-87a0-456d24114eaf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap szerint a lengyel vezetés igen hálás az EU-nak, amiért ugyan semmibe veszi az uniós elveket, mégis ömlik a pénz hozzá a közös alapokból és a Morawiecki-kormány azt csinál a milliárdokkal, amit csak akar. Ebben legutóbb még a hazai ellenzék második pártja segített neki.","shortLead":"A legnagyobb német lap szerint a lengyel vezetés igen hálás az EU-nak, amiért ugyan semmibe veszi az uniós elveket...","id":"20210506_Suddeutsche_Zeitung_Az_EUnak_le_kellett_volna_allitania_az_atutalasokat_Varsonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e27bd9c6-c688-4566-87a0-456d24114eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e315e3d9-ae30-4e87-bcdc-31b63a86dadc","keywords":null,"link":"/360/20210506_Suddeutsche_Zeitung_Az_EUnak_le_kellett_volna_allitania_az_atutalasokat_Varsonak","timestamp":"2021. május. 06. 07:14","title":"Süddeutsche Zeitung: Az EU-nak le kellett volna állítania az átutalásokat Varsónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]