[{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új vezetést választott a Dunaferr, módosították az alapszabályt is - vagy nem...","shortLead":"Új vezetést választott a Dunaferr, módosították az alapszabályt is - vagy nem...","id":"20210506_Vezetes_Dunaferr_alapszabaly_parkolo_kozgyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d2a712-6ea4-4eb1-9f04-63f2ec5f63cc","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_Vezetes_Dunaferr_alapszabaly_parkolo_kozgyules","timestamp":"2021. május. 06. 21:06","title":"A parkolóban tartották meg a Dunaferr közgyűlését, és az sem biztos, hogy érvényes volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b37536-7302-45ea-998a-7a1205952cf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombaton lesz 95 éves Sir David Attenborough. A világhírű természettudós és dokumentumfilmes munkája előtti tisztelgésül a Spektrum műsorstruktúrája hetekre átalakul.","shortLead":"Szombaton lesz 95 éves Sir David Attenborough. A világhírű természettudós és dokumentumfilmes munkája előtti...","id":"20210506_sir_david_attenborough_95_szuletesnapja_spektrum_dokumentumfilmek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76b37536-7302-45ea-998a-7a1205952cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab478b8-9533-4eed-b23e-025771d031f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_sir_david_attenborough_95_szuletesnapja_spektrum_dokumentumfilmek","timestamp":"2021. május. 06. 08:03","title":"Érdemes lesz bekapcsolni a Spektrumot: 110 órányi lenyűgöző természetfilm jön David Attenborough 95. születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706eb08f-0a9b-4889-8de3-a8ae8c539a92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sajátos figyelemfelhívásból rendőrségi ügy lehet.","shortLead":"A sajátos figyelemfelhívásból rendőrségi ügy lehet.","id":"20210507_Peniszeket_rajzolt_az_utra_egy_ujzelandi_ferfi_mert_zavartak_a_katyuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=706eb08f-0a9b-4889-8de3-a8ae8c539a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8d019-96fc-456d-8c67-957f74bc4021","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Peniszeket_rajzolt_az_utra_egy_ujzelandi_ferfi_mert_zavartak_a_katyuk","timestamp":"2021. május. 07. 09:16","title":"Péniszeket rajzolt az útra egy új-zélandi férfi, mert zavarták a kátyúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ace3c58-229f-464a-9d41-d3b1bbaec842","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemzetközi csapat Zürich környékén vett részt illegális versenyekben. 200-300 kilométer per órás sebességgel hajtották a kocsikat a forgalomban.","shortLead":"A nemzetközi csapat Zürich környékén vett részt illegális versenyekben. 200-300 kilométer per órás sebességgel...","id":"20210505_svajc_gyorshajtas_kozuti_autoverseny_orizetbe_vetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ace3c58-229f-464a-9d41-d3b1bbaec842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbb53d4-b05e-457f-8fbf-bece13f5e79b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_svajc_gyorshajtas_kozuti_autoverseny_orizetbe_vetel","timestamp":"2021. május. 05. 18:08","title":"Háromszázzal száguldozó autósokat vettek őrizetbe Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6857df89-532f-49a4-ad03-dbc6add3ddd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sun Valley nevű Windows-verzió az oprendszer régi ikonkészletét is újra cseréli.","shortLead":"A Sun Valley nevű Windows-verzió az oprendszer régi ikonkészletét is újra cseréli.","id":"20210507_windows_95_ikon_ikonkeszlet_windows_10_frissites_sun_valley","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6857df89-532f-49a4-ad03-dbc6add3ddd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed315887-2d33-44c8-a2db-3fc75bb0412b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_windows_95_ikon_ikonkeszlet_windows_10_frissites_sun_valley","timestamp":"2021. május. 07. 09:37","title":"Több mint 25 év után eltűnnek a Windows klasszikus ikonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df57da6-e1fa-4d88-9b6f-4b76b3125095","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Youtube-csatornát indított Vilmos herceg és Katalin hercegné.","shortLead":"Youtube-csatornát indított Vilmos herceg és Katalin hercegné.","id":"20210505_vilmos_es_kate_youtubecsatornaja_cambridge_hercege_es_hercegnoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df57da6-e1fa-4d88-9b6f-4b76b3125095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d66aa58-1f48-43a3-8bc5-03c903d965a6","keywords":null,"link":"/elet/20210505_vilmos_es_kate_youtubecsatornaja_cambridge_hercege_es_hercegnoje","timestamp":"2021. május. 05. 21:05","title":"Bemutatkoztak a brit királyi youtuberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két sérültje van a Maglódnál történt balesetnek. ","shortLead":"Két sérültje van a Maglódnál történt balesetnek. ","id":"20210505_baleset_m0_dugo_torlodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f59a8fd-ad0c-4738-929e-43836bd3b8cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_baleset_m0_dugo_torlodas","timestamp":"2021. május. 05. 10:58","title":"Hét kocsi ütközött, 9 kilométeres a dugó az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple megszokott vonzó dizájnját hozza magával az elveszett tárgyak keresésére használható AirTag, azonban hiányzik egy olyan lyuk róla, ami egyszerűsíthetné a használatát. Mint kiderült, nem lehetetlen ilyet fúrni bele, de nem igazán érdemes ezzel kísérletezni.","shortLead":"Az Apple megszokott vonzó dizájnját hozza magával az elveszett tárgyak keresésére használható AirTag, azonban hiányzik...","id":"20210506_ifixit_airtag_teardown_lyukfuras_az_eszkozbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42bfaea-fa7a-47f0-8bd8-fd4074fc0d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_ifixit_airtag_teardown_lyukfuras_az_eszkozbe","timestamp":"2021. május. 06. 09:40","title":"Darabjaira szedték az Apple AirTaget – kényelmesebb, ha lyukat fúr bele, de inkább ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]