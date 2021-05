Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d599c330-83ea-43aa-b0b0-b61b8dfa7dc6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Örkény István szövegeiből Bereményi Gézával közösen készített összeállítást, az Azt meséld el, Pista! című darabot május 12-én 700. alkalommal játssza az Örkény Színház igazgatója.","shortLead":"Az Örkény István szövegeiből Bereményi Gézával közösen készített összeállítást, az Azt meséld el, Pista! című darabot...","id":"202118_szinhaz__700_eloadas_azt_meseld_el_pista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d599c330-83ea-43aa-b0b0-b61b8dfa7dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2ca72b-a7af-4498-8b89-da95e94c53eb","keywords":null,"link":"/360/202118_szinhaz__700_eloadas_azt_meseld_el_pista","timestamp":"2021. május. 06. 16:00","title":"A járvány kevés, hogy megakadályozza Mácsai Pált egy csodálatos rekord felállításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e42d8a2-c131-4d4a-af62-338984d5997a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Apránként újabb részletek szivárognak a formálódó, új európai konzervatív szövetségről. Orbán Viktor nyilván nem véletlenül elejtett félmondatából tudhatjuk, hogy a francia Marine Le Pen is egyre közelebb kerül a magyar–olasz–lengyel tengelyhez.","shortLead":"Apránként újabb részletek szivárognak a formálódó, új európai konzervatív szövetségről. Orbán Viktor nyilván nem...","id":"20210506_Orosz_elefant_Orban_porcelanboltjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e42d8a2-c131-4d4a-af62-338984d5997a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97733eda-5d3f-4472-b632-91cdf4a387cb","keywords":null,"link":"/eurologus/20210506_Orosz_elefant_Orban_porcelanboltjaban","timestamp":"2021. május. 06. 14:47","title":"Orosz elefánt Orbán porcelánboltjában: mégse jön össze könnyen a Fidesz új pártszövetsége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudja, mibe nyúlt - mondták a képviselőre utalva.","shortLead":"Nem tudja, mibe nyúlt - mondták a képviselőre utalva.","id":"20210506_szel_bernadett_fenyegetes_hulladektelep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3eb5c7-9171-41c8-b322-b8bc6a0e00a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_szel_bernadett_fenyegetes_hulladektelep","timestamp":"2021. május. 06. 21:15","title":"Biztonsági őrök fenyegették Szél Bernadett munkatársait, amikor egy hulladéktelepnél fényképeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján nem ez lesz a legnyáriasabb kezdése a hétvégének.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján nem ez lesz a legnyáriasabb kezdése a hétvégének.","id":"20210507_pentek_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f54a99-70fe-46b6-bc5c-8f8bdaf82f57","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_pentek_idojaras","timestamp":"2021. május. 07. 07:11","title":"Ez egy esős péntek lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12fa03c3-e3db-4d66-ba8c-df987019fec3","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ennél azonban fontosabb, hogy az EU tagállamai tízéves programot fogadtak el a munkanélküliség és a szegénység csökkentésére.","shortLead":"Ennél azonban fontosabb, hogy az EU tagállamai tízéves programot fogadtak el a munkanélküliség és a szegénység...","id":"20210507_Uj_szocialis_celokat_tuzott_ki_az_EU_maga_ele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12fa03c3-e3db-4d66-ba8c-df987019fec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af128dc-548c-4ba4-b06c-dae653ebdcf7","keywords":null,"link":"/eurologus/20210507_Uj_szocialis_celokat_tuzott_ki_az_EU_maga_ele","timestamp":"2021. május. 07. 22:06","title":"Nem sikerült a nemek közötti egyenlőségre utaló kifejezést kifúrnia Orbánnak a portói nyilatkozatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf08884a-16bd-4a3e-9859-0d8034b3799a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrségi nyomozás indult a történtek miatt, a gyermekvédelmi hatóságok is nyomoznak. ","shortLead":"Rendőrségi nyomozás indult a történtek miatt, a gyermekvédelmi hatóságok is nyomoznak. ","id":"20210507_Az_edesanya_titokban_felvette_ahogy_a_hateves_gyereket_veri_az_igazgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf08884a-16bd-4a3e-9859-0d8034b3799a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ebd4f6-ba75-41fa-899b-2a3a9eccc875","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Az_edesanya_titokban_felvette_ahogy_a_hateves_gyereket_veri_az_igazgato","timestamp":"2021. május. 07. 10:04","title":"Az édesanya titokban felvette, ahogy a hatéves gyerekét veri az igazgató egy floridai iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Párizs azzal fenyegetőzik, hogy kikapcsolja az áramot a szigeten, ha nem jutnak dűlőre a halászati vitában, amely a Brexit egyik kellemetlen utóhatása.

","shortLead":"Párizs azzal fenyegetőzik, hogy kikapcsolja az áramot a szigeten, ha nem jutnak dűlőre a halászati vitában, amely...","id":"20210506_Brexit_a_kobon_francia_halaszhajok_a_brit_ornaszadok_ellen_Jersey_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403ec324-c3ee-4ebb-8a1f-033f97e25585","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_Brexit_a_kobon_francia_halaszhajok_a_brit_ornaszadok_ellen_Jersey_partjainal","timestamp":"2021. május. 06. 11:50","title":"Brexit a köbön: francia halászhajók a brit őrnaszádok ellen Jersey partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De az ország kereskedelmi minisztere szerint \"még sok minden változhat\".","shortLead":"De az ország kereskedelmi minisztere szerint \"még sok minden változhat\".","id":"20210507_ausztralia_hatar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f33da0-98fc-4b2c-88b9-ddf09ea78f5b","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_ausztralia_hatar_koronavirus","timestamp":"2021. május. 07. 06:16","title":"Ausztrália akár 2022 végéig is zárva tarthatja határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]