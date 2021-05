Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Joe Biden elnök több mint 1000 milliárd dolláról beszélt a washingtoni kongresszus előtt, a Forbes gondosan utánaszámolt. Rájött: vannak vesztesek is, köztük egy bizonyos Donald Trump.","shortLead":"Joe Biden elnök több mint 1000 milliárd dolláról beszélt a washingtoni kongresszus előtt, a Forbes gondosan...","id":"20210507_1200_milliard_dollarral_nott_az_amerikai_szupergazdagok_vagyona_a_pandemia_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4992ca5b-e924-4f64-9f56-779deb8fbf72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_1200_milliard_dollarral_nott_az_amerikai_szupergazdagok_vagyona_a_pandemia_idejen","timestamp":"2021. május. 07. 15:05","title":"1200 milliárd dollárral nőtt az amerikai szupergazdagok vagyona a pandémia idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c41d33-6892-4c5b-9853-6356af3ed20f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel szerint ismeretlenek vették át az irányítást a több mint 18 ezer követővel rendelkező Facebook-oldal, a helyesiras.hu felett.","shortLead":"Minden jel szerint ismeretlenek vették át az irányítást a több mint 18 ezer követővel rendelkező Facebook-oldal...","id":"20210507_helyesiras_mta_magyar_tudomanyos_akademia_facebook_oldal_feltores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37c41d33-6892-4c5b-9853-6356af3ed20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043d9e6b-250f-40f9-ab1f-252a92ca6278","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_helyesiras_mta_magyar_tudomanyos_akademia_facebook_oldal_feltores","timestamp":"2021. május. 07. 18:53","title":"Feltörhették a Magyar Tudományos Akadémia egyik Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezzel zárul szombaton a Vígszínház ingyenes szülinapi sorozata.\r

\r

","shortLead":"Ezzel zárul szombaton a Vígszínház ingyenes szülinapi sorozata.\r

\r

","id":"20210508_Most_ingyen_megnezheti_A_Padlast_minden_idok_legsikeresebb_magyar_musicaljet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c444aab2-1b68-4a5c-a10a-31aeb0f696cc","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Most_ingyen_megnezheti_A_Padlast_minden_idok_legsikeresebb_magyar_musicaljet","timestamp":"2021. május. 08. 18:17","title":"Most ingyen megnézheti A Padlást, minden idők legsikeresebb magyar musicaljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e9881f-e62f-4a67-a1fe-be0265cc14ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Üdítő jelenség, hogy megvalósult az ellenzéki összefogás – mondja Juhász Péter, aki enélkül nem is tudna kit támogatni a választáson. A youtubernek állt egykori politikus egy esetleges ellenzéki győzelem esetén sem ambicionál kormányzati szerepet, az elszámoltatási munkában ugyanakkor el tudja képzelni a részvételét. Szerinte az elmúlt több mint 10 év össztársadalmi kudarc.



","shortLead":"Üdítő jelenség, hogy megvalósult az ellenzéki összefogás – mondja Juhász Péter, aki enélkül nem is tudna kit támogatni...","id":"20210507_Elesben_Juhasz_Peterrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e9881f-e62f-4a67-a1fe-be0265cc14ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96261116-c0f9-4189-9433-ccfd4b5082bb","keywords":null,"link":"/360/20210507_Elesben_Juhasz_Peterrel","timestamp":"2021. május. 07. 13:00","title":"Élesben Juhász Péterrel: Önállóan egyik pártra sem tudnék szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6857df89-532f-49a4-ad03-dbc6add3ddd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sun Valley nevű Windows-verzió az oprendszer régi ikonkészletét is újra cseréli.","shortLead":"A Sun Valley nevű Windows-verzió az oprendszer régi ikonkészletét is újra cseréli.","id":"20210507_windows_95_ikon_ikonkeszlet_windows_10_frissites_sun_valley","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6857df89-532f-49a4-ad03-dbc6add3ddd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed315887-2d33-44c8-a2db-3fc75bb0412b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_windows_95_ikon_ikonkeszlet_windows_10_frissites_sun_valley","timestamp":"2021. május. 07. 09:37","title":"Több mint 25 év után eltűnnek a Windows klasszikus ikonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901887f2-6c9a-470f-882e-4619cbb69b21","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ELTE Etológia tanszékének munkatársai négy tényezőt vizsgáltak legújabb kutatásukban, amelyek azt befolyásolhatják, mennyit néz a kutya az emberre. A fejformát, a fajta eredeti funkcióját, a kort és a személyiséget nézve arra jutottak, hogy a rövid orrú, együttműködő, fiatal és játékos kutyák néznek legszívesebben az ember szemébe.","shortLead":"Az ELTE Etológia tanszékének munkatársai négy tényezőt vizsgáltak legújabb kutatásukban, amelyek azt befolyásolhatják...","id":"20210508_kutyak_szemkontaktus_elte_etologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=901887f2-6c9a-470f-882e-4619cbb69b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30c8d09-42c4-444a-9b51-e22e8d559e3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_kutyak_szemkontaktus_elte_etologia","timestamp":"2021. május. 08. 08:03","title":"Mikor és miért néz az ember szemébe egy kutya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hamilton és Max Verstappen indulhatnak az első sorból a vasárnapi Spanyol Nagydíjon.","shortLead":"Hamilton és Max Verstappen indulhatnak az első sorból a vasárnapi Spanyol Nagydíjon.","id":"20210508_f1_szazadik_pole_pozicio_Hamilton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb03ab07-73f5-485a-a3b0-2ff4035ce4aa","keywords":null,"link":"/sport/20210508_f1_szazadik_pole_pozicio_Hamilton","timestamp":"2021. május. 08. 16:52","title":"Élete századik pole pozícióját szerezte Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőknél japán Oszaka Naomi teniszező nyert, de díjat kapott Lewis Hamilton, Mohamed Szalah és Patrick Mahomes is.","shortLead":"A nőknél japán Oszaka Naomi teniszező nyert, de díjat kapott Lewis Hamilton, Mohamed Szalah és Patrick Mahomes is.","id":"20210506_Rafael_Nadal_Bayern_Munchen_sport_Oscardij_Laureus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21397363-f241-4815-b2cb-4249fe13629b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e857bcc5-e49d-4222-b694-e35ab501e91b","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Rafael_Nadal_Bayern_Munchen_sport_Oscardij_Laureus","timestamp":"2021. május. 06. 21:34","title":"Rafael Nadal és a Bayern München is „sport Oscar-díjat” nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]