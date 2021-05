Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő összefüggést találtak amerikai kutatók az oly sokak által szedett aszpirin és a légszennyezés hatása között.","shortLead":"Meglepő összefüggést találtak amerikai kutatók az oly sokak által szedett aszpirin és a légszennyezés hatása között.","id":"20210510_aszpirin_es_legszennyezes_hatasa_az_agymukodesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e5240-18d6-42aa-9a97-b2adf748ba2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_aszpirin_es_legszennyezes_hatasa_az_agymukodesre","timestamp":"2021. május. 10. 08:03","title":"Véletlenül felfedezték az aszpirin egy különös mellékhatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee7b49d-eb81-4100-9c3b-25c13ef79275","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lábnyomról egy terepfutó fotókat is készített.","shortLead":"A lábnyomról egy terepfutó fotókat is készített.","id":"20210510_medvelabnyom_borzsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ee7b49d-eb81-4100-9c3b-25c13ef79275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9170bb-4ac4-4951-ba58-24e14a9ba3df","keywords":null,"link":"/elet/20210510_medvelabnyom_borzsony","timestamp":"2021. május. 10. 10:11","title":"Most a Börzsönyben találtak egy medvelábnyomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a magyar nyelv és a gazdaság teljesítménye közötti kapcsolatot boncolgatja legújabb írásában.","shortLead":"A jegybankelnök a magyar nyelv és a gazdaság teljesítménye közötti kapcsolatot boncolgatja legújabb írásában.","id":"20210510_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_magyar_nyelv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39513375-92a4-4601-9400-a8294e5d2d17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_magyar_nyelv","timestamp":"2021. május. 10. 17:42","title":"Matolcsy: A magyar nyelv csúcstermék, amely közvetíti az „ősi tudást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alekszandr Murahovszkijt tavaly novemberben regionális miniszternek nevezték ki.","shortLead":"Alekszandr Murahovszkijt tavaly novemberben regionális miniszternek nevezték ki.","id":"20210510_Elokerult_a_Navalnijt_kezelo_sziberiai_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f536be-0dd6-4565-87e0-0adce3cb7006","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_Elokerult_a_Navalnijt_kezelo_sziberiai_orvos","timestamp":"2021. május. 10. 13:27","title":"Előkerült a Navalnijt kezelő szibériai orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b58d9c-2477-4714-80a3-d9abdb6b25b6","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"Nem volt sok más lehetőségünk, ezt kellett választani, mégis szerettük: a Fabulon évtizedekig meghatározó szereplője volt a hazai kozmetikai piacnak. Miért lett annyira népszerű a most éppen ötvenéves márka, hogy – igaz, nem a hajdani választékkal – máig kaphatóak a termékei?","shortLead":"Nem volt sok más lehetőségünk, ezt kellett választani, mégis szerettük: a Fabulon évtizedekig meghatározó szereplője...","id":"20210507_Otven_eve_lett_a_borunk_ore_Fabulon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9b58d9c-2477-4714-80a3-d9abdb6b25b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13b1096-02c3-4073-ad73-5f86d42c82ba","keywords":null,"link":"/360/20210507_Otven_eve_lett_a_borunk_ore_Fabulon","timestamp":"2021. május. 10. 13:00","title":"Ötven éve lett a bőrünk őre, és még mindig nem untuk meg a Fabulont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82f092c-0872-4c3a-9bbd-4effa1378557","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20210509_michael_jordan_mez_arveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d82f092c-0872-4c3a-9bbd-4effa1378557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f042451c-757f-4065-a005-05e106297d29","keywords":null,"link":"/elet/20210509_michael_jordan_mez_arveres","timestamp":"2021. május. 09. 16:24","title":"Valaki több mint 1,3 millió dollárt fizetett Michael Jordan mezéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Parti Nagy Lajosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: vazallusok, derékbőség, Kalasnyikov, nemfüggő, kuss.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210509_az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781845a1-03de-48bb-8290-4d6ad680fefb","keywords":null,"link":"/360/20210509_az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. május. 09. 20:15","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos perzekurátorokról és vezéri alfélről értekezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25186f2-a4b2-43e8-ac63-f3c127301907","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti vállalat hétfőn bemutatta a Concept EQT nevű modelljét.","shortLead":"A stuttgarti vállalat hétfőn bemutatta a Concept EQT nevű modelljét.","id":"20210510_Elegans_lesz_a_Mercedes_csaladi_busza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e25186f2-a4b2-43e8-ac63-f3c127301907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e93fd8-abc5-44a9-adb6-ee2a306532c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_Elegans_lesz_a_Mercedes_csaladi_busza","timestamp":"2021. május. 10. 15:53","title":"Képeken a Mercedes elektromos családi busza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]