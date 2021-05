Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Kedden dönt az UEFA a BL-döntő helyszínéről, ha a brit korlátozások miatt elveszik Isztambultól a rendezés jogát, akkor London lehet a befutó érte. Kedden dönt az UEFA a BL-döntő helyszínéről, ha a brit korlátozások miatt elveszik Isztambultól a rendezés jogát, akkor London lehet a befutó érte. Ismét elbukhatja a Bajnokok Ligája döntőjét Isztambul A brit miniszterelnök ellen most egy 2019-es üdülése miatt indul vizsgálat, ugyanis nem tudni biztosan, ki finanszírozta a 15 ezer fontos utat. Vizsgálat indul Boris Johnson ellen karib-tengeri nyaralása miatt A feketegomba-fertőzés során elfeketedhet vagy elszíneződhet a beteg orra, látászavar és mellkasi fájdalom alakulhat ki. A fertőzés kifejezetten agresszív a legyengült immunrendszerű pácienseknél. Egyre több koronavírus-fertőzöttnél észlelnek ritka gombás betegséget Indiában Először találtak erős bizonyítékot arra, hogy a tengeri teknősökhöz hasonlóan a cápák is a Föld mágneses mezejét használva navigálnak hosszú távú utazásaik során. Kiderült, miért képes egy cápa akár 20 ezer kilométert is megtenni teljesen ugyanazon az útvonalon A rengeteg androidos telefonban dolgozó Qualcomm chipekben olyan sérülékenységre bukkantak kiberkutatók, mellyel még a hívások távolról történő lehallgatása is megvalósítható. A chipgyártó rengeteg mobilgyártó beszállítója, így a hiba nagyon sok eszközt érint. Óriási hiba van rengeteg androidos telefonban, akár le is hallgathatók – a Samsung már lépett