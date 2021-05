Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely főpolgármester vasárnap bemutatta a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) alternatív tervét az uniós helyreállítási alap forrásainak felhasználásáról.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester vasárnap bemutatta a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) alternatív tervét...","id":"20210509_Karacsony_Leginkabb_tarsadalmi_szolidaritasra_kellene_kolteni_az_EU_penzebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0babccd9-eb07-4856-9db0-7a6864871334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Karacsony_Leginkabb_tarsadalmi_szolidaritasra_kellene_kolteni_az_EU_penzebol","timestamp":"2021. május. 09. 18:23","title":"Karácsony: Leginkább társadalmi szolidaritásra kellene költeni az EU pénzéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a96d43-026f-4879-99c5-4ba8422305fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxoMark független tesztlabor 17 mobiltelefont vett górcső alá, hogy megnézze, milyen akkumulátor került a készülékekbe, és azok meddig bírják egy feltöltéssel.","shortLead":"A DxoMark független tesztlabor 17 mobiltelefont vett górcső alá, hogy megnézze, milyen akkumulátor került...","id":"20210510_dxomark_telefon_akkumulator_ranglista_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44a96d43-026f-4879-99c5-4ba8422305fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2f8c4d-387c-4778-8345-8823fe22bc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_dxomark_telefon_akkumulator_ranglista_teszt","timestamp":"2021. május. 10. 16:16","title":"A független tesztlabor szerint ennek a telefonnak van most a legjobb akkumulátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar munkavállalók egyharmada számolt be csökkenő stresszről mióta otthonról végzi a munkáját, ugyanakkor nyilatkozók közel fele panaszkodott arra, hogy a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartása problémát okoz.","shortLead":"A magyar munkavállalók egyharmada számolt be csökkenő stresszről mióta otthonról végzi a munkáját, ugyanakkor...","id":"20210510_munkahely_home_office_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d5c81e-d895-4efe-a983-e9a1d1353383","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_munkahely_home_office_kutatas","timestamp":"2021. május. 10. 15:26","title":"A magyar dolgozók négyötöde azonnal visszamenne a munkahelyére a home office-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális állóképességünket is próbára teszik – az idei télre pedig a járvány miatt ez fokozottan igaz volt. Most azonban, hogy a tavasz már érkezőben, érdemes megtervezni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy testünket és elménket is formába hozzuk.","shortLead":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális...","id":"calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ab9492-b7cc-49d9-8ddc-43930b9ac70b","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","timestamp":"2021. május. 10. 11:30","title":"Ellenálló szervezet a „téli álom” után – így hozza formába immunrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"2fab00ff-cf81-46ab-99be-264e32ac7b6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DBX típusjelzésű SUV-nak köszönhetően nincs panasz a kékvérű brit márka eladásaira.","shortLead":"A DBX típusjelzésű SUV-nak köszönhetően nincs panasz a kékvérű brit márka eladásaira.","id":"20210510_az_elso_divatterepjaro_porgeti_fel_az_aston_martin_eladasait_dbx","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fab00ff-cf81-46ab-99be-264e32ac7b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e3df4a-8371-4a22-a8d7-4968bb13e65e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_az_elso_divatterepjaro_porgeti_fel_az_aston_martin_eladasait_dbx","timestamp":"2021. május. 10. 11:21","title":"Az első divatterepjáró pörgeti fel az Aston Martin eladásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7fc468-77b9-40ff-9fa1-ded1db8e4204","c_author":"Bihari Ádám - Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Pont a világ egyik legátoltottabb részén indulhat újra a fegyveres konfliktus, a vírushelyzet miatt javarészt háttérbe szorult feszültségek újra a felszínre törtek Izraelben. Az okokról mindkét oldal mást mond. A palesztinok szerint arab családok kilakoltatása miatt tört ki az erőszak Kelet-Jeruzsálemben, az izraeliek szerint viszont a palesztin belháborúkat szította tüzet akarják a külső ellenségre irányítani a palesztin politikusok. A város egyik fele ma újraegyesítést ünnepelne, a másik gyászolna. Helyette könnygáz és kőzápor lepi el a két vallás egyik legfontosabb vallási szimbólumának számító Templom-hegyet, vagy Haram al-Sharifet. A hvg.hu-nak nyilatkozó helyiek szerint a Covid, a politikai helyzet és a ramadán miatt kimerült társadalomban csak olaj a tűzre a vallási konfliktus.","shortLead":"Pont a világ egyik legátoltottabb részén indulhat újra a fegyveres konfliktus, a vírushelyzet miatt javarészt háttérbe...","id":"20210510_Jeruzsalemnap_osszecsapasok_es_politikai_eszkalacio_az_Ovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7fc468-77b9-40ff-9fa1-ded1db8e4204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62e52f5-953a-4437-92d7-d4d4c249035c","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_Jeruzsalemnap_osszecsapasok_es_politikai_eszkalacio_az_Ovarosban","timestamp":"2021. május. 10. 18:27","title":"Jeruzsálem-nap: Reggel kőzápor és könnygáz, este megindult a rakétázás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c89cf6f-3341-4d30-aa67-582931d79a1e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új jogszabályt II. Erzsébet királynő jelenti be kedden.","shortLead":"Az új jogszabályt II. Erzsébet királynő jelenti be kedden.","id":"20210509_egyesult_kiralysag_gerinces_allatok_erzelmek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c89cf6f-3341-4d30-aa67-582931d79a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a9c036-7976-4618-9a0e-1bb36c1f7127","keywords":null,"link":"/elet/20210509_egyesult_kiralysag_gerinces_allatok_erzelmek","timestamp":"2021. május. 09. 15:14","title":"Az Egyesült Királyságban törvénybe foglalják, hogy a gerinces állatoknak érzelmeik vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afefc3fa-340d-45ef-8665-4b6a44a4400d","c_author":"Jeszenszky Géza","category":"360","description":"A sísport kifejezetten jót tesz az élővilágnak, ráadásul a hegyi idegenforgalom és sport segíti az egészséges életmódot és munkahelyeket teremt, írja szerzőnk. ","shortLead":"A sísport kifejezetten jót tesz az élővilágnak, ráadásul a hegyi idegenforgalom és sport segíti az egészséges életmódot...","id":"20210510_Jeszenszky_Geza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afefc3fa-340d-45ef-8665-4b6a44a4400d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f25e64d-a564-4b9e-8d80-725f8e089d8e","keywords":null,"link":"/360/20210510_Jeszenszky_Geza","timestamp":"2021. május. 10. 18:00","title":"Jeszenszky Géza: Nem a síelés veszélyes a természetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]