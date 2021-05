Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illetékes vadásztársaság egy nőstény medve kilövésére kapott engedélyt a minisztériumtól, ám a helyett egy kapitális hímmel végeztek. Josef-Emanuel, Liechtenstein hercege állítólag 7 ezer eurót fizetett a vadászatért.","shortLead":"Az illetékes vadásztársaság egy nőstény medve kilövésére kapott engedélyt a minisztériumtól, ám a helyett egy kapitális...","id":"20210505_liechtenstein_herceg_illegalis_vadaszat_medve_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ee16ef-3714-4538-908f-7945fb5b937b","keywords":null,"link":"/elet/20210505_liechtenstein_herceg_illegalis_vadaszat_medve_romania","timestamp":"2021. május. 05. 16:16","title":"Illegálisan lőhette ki az EU egyik legnagyobb medvéjét egy herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0195aad-ee74-4af4-a921-9e9b930cab05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fenyegető üzeneteket a Facebookon kapta a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja.","shortLead":"A fenyegető üzeneteket a Facebookon kapta a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja.","id":"20210504_kalman_olga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0195aad-ee74-4af4-a921-9e9b930cab05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d3c0f6-afb0-4d4c-ae3d-afb43e25a4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_kalman_olga","timestamp":"2021. május. 04. 16:31","title":"Fejlevágással, a családja kiirtásával fenyegették meg Kálmán Olgát a Facebookon, feljelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagyot nőtt az Erste nyeresége az év első három hónapjában – hangzott el a bank online sajtótájékoztatóján. Ugyan kevesebb új hitelt helyeztek ki, mint egy éve ilyenkor, a kisvállalkozásoknak adott hitelek száma nagyot nőtt, ami a válság utáni visszapattanás jele is lehet.","shortLead":"Nagyot nőtt az Erste nyeresége az év első három hónapjában – hangzott el a bank online sajtótájékoztatóján. Ugyan...","id":"20210505_erste_bank_hitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c54194b-c373-451e-a380-79943507f5e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_erste_bank_hitel","timestamp":"2021. május. 05. 10:25","title":"Erste-vezér: Ha valaki bajba kerül a hitelmoratórium vége után, nem küldik egyből a követeléskezelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10","c_author":"","category":"kultura","description":"Nemi erőszak miatt indított pert a sztár ellen a Trónok harca színésznője; a Los Angeles-i rendőrség most azt vizsgálja, szükség van-e vádemelésre is az ügyben.","shortLead":"Nemi erőszak miatt indított pert a sztár ellen a Trónok harca színésznője; a Los Angeles-i rendőrség most azt...","id":"20210505_Vizsgalodik_a_rendorseg_Marilyn_Manson_nemi_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3448acfc-60f4-417e-aac1-518d2404e845","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Vizsgalodik_a_rendorseg_Marilyn_Manson_nemi_eroszak","timestamp":"2021. május. 05. 18:14","title":"Vizsgálódik a rendőrség Marilyn Manson nemierőszak-ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Nehéz megjósolni, hogyan ér véget minden idők legértékesebb válása. Bill és Melinda Gates vagyonának megosztása jóval bonyolultabb lehet, mint az Amazon alapítójáé, az viszont biztosra vehető, hogy MacKenzie Scotthoz hasonlóan Bill Gates volt felesége is jócskán szán a hirtelen érkező vagyonból jótékonyságra.","shortLead":"Nehéz megjósolni, hogyan ér véget minden idők legértékesebb válása. Bill és Melinda Gates vagyonának megosztása jóval...","id":"20210504_Bill_Gates_Melinda_Gates_Microsoft_valas_alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455cd6b2-bdb8-4625-8043-98dcbf7b9049","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_Bill_Gates_Melinda_Gates_Microsoft_valas_alapitvany","timestamp":"2021. május. 04. 17:55","title":"Bill és Melinda Gates válóperében 39 ezer milliárd forintnyi vagyon a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Csörnyeföldnél történt.","shortLead":"A baleset Csörnyeföldnél történt.","id":"20210505_Autopalyapihenonel_gazoltak_halalra_egy_embert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90213451-5271-4c28-a142-d60c24bb2c04","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Autopalyapihenonel_gazoltak_halalra_egy_embert","timestamp":"2021. május. 05. 08:04","title":"Halálra gázoltak egy embert az M70-es autópálya egyik pihenőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napilap szerint az értesítő ugyan kiment, de azon nem szerepelt konkrét időpont.","shortLead":"A napilap szerint az értesítő ugyan kiment, de azon nem szerepelt konkrét időpont.","id":"20210505_tanarok_pedagogus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe206ccd-e9cb-4b79-9b00-b39104c45afa","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_tanarok_pedagogus_oltas","timestamp":"2021. május. 05. 08:31","title":"Népszava: több tanár úgy kapott oltási behívót, hogy azon nem volt időpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68455242-e0cb-4cc3-ab73-10672bcc39b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csaknem 30 éven át vezette a késő esti műsorát.","shortLead":"Csaknem 30 éven át vezette a késő esti műsorát.","id":"20210505_Veget_er_egy_korszak_az_utolso_keso_esti_adasara_keszul_Conan_OBrien","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68455242-e0cb-4cc3-ab73-10672bcc39b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e25239-5a34-46a4-a897-6056e340d435","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Veget_er_egy_korszak_az_utolso_keso_esti_adasara_keszul_Conan_OBrien","timestamp":"2021. május. 05. 10:12","title":"Véget ér egy korszak: az utolsó késő esti adására készül Conan O’Brien","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]