Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c1dddd97-a989-406f-8d7e-f02f50ed8e62","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Úgy volt, hogy a Magyar Copperfield kéziratának leadása után újra rendezői székbe ül, de igazából megkönnyebbült, hogy nem tartottak igényt se a Kádárról se a Petőfiről szóló sorozatára, mert rájött, ő most már csak írással szeretne foglalkozni. Életregényéből kiderül, hogy sok, a filmjeiből és Cseh Tamásnak írt dalaiból ismerős jelenet valóban megtörtént. Interjú Bereményi Gézával, akinek könyve kapta idén a Libri irodalmi díjat.","shortLead":"Úgy volt, hogy a Magyar Copperfield kéziratának leadása után újra rendezői székbe ül, de igazából megkönnyebbült...","id":"20210510_Nem_eleg_akarni_a_szabadsagot_sokszor_mazli_is_kell_hogy_megtalaljuk__interju_Beremenyi_Gezaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1dddd97-a989-406f-8d7e-f02f50ed8e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c865b0-2a16-4e61-b6a5-4910040901a3","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Nem_eleg_akarni_a_szabadsagot_sokszor_mazli_is_kell_hogy_megtalaljuk__interju_Beremenyi_Gezaval","timestamp":"2021. május. 10. 20:30","title":"„Nem elég akarni a szabadságot, sokszor mázli is kell, hogy megtaláljuk” – interjú Bereményi Gézával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hírhedett berlini fal és a szabad mozgásunkat korlátozó vasfüggöny is erre a sorsra jutott, a védőfalak közül azonban sok őrzi még történelmi hatalmak emlékét. Fal a kultúrtörténetben - elválaszt és összeköt.","shortLead":"A hírhedett berlini fal és a szabad mozgásunkat korlátozó vasfüggöny is erre a sorsra jutott, a védőfalak közül azonban...","id":"202105010_fal_kulturtortenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1669a463-0e3d-44f1-82ab-4adf47658970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146d2d81-5795-49b1-9435-d8994253165d","keywords":null,"link":"/ingatlan/202105010_fal_kulturtortenet","timestamp":"2021. május. 10. 10:30","title":"Az örökkévalóságnak épülnek a falak, de az emberek sokszor ledöntik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük sikeres, azzal más, súlyos genetikai betegségeket is kezelni lehetne.","shortLead":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük...","id":"20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2c181-6039-4d49-a75e-b046908fbcab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","timestamp":"2021. május. 10. 18:03","title":"Forradalmi megoldással szerkesztették a géneket a tudósok, reményeik szerint meggyógyíthatják a vakság egy fajtáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengeteg androidos telefonban dolgozó Qualcomm chipekben olyan sérülékenységre bukkantak kiberkutatók, mellyel még a hívások távolról történő lehallgatása is megvalósítható. A chipgyártó rengeteg mobilgyártó beszállítója, így a hiba nagyon sok eszközt érint.","shortLead":"A rengeteg androidos telefonban dolgozó Qualcomm chipekben olyan sérülékenységre bukkantak kiberkutatók, mellyel még...","id":"20210511_samsung_qualcomm_modem_hiba_serulekenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cd8324-4c1c-4efa-8aa5-98a8b2d85799","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_samsung_qualcomm_modem_hiba_serulekenyseg","timestamp":"2021. május. 11. 08:03","title":"Óriási hiba van rengeteg androidos telefonban, akár le is hallgathatók – a Samsung már lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c90906-fef7-4a64-b79d-bd8e67e89dfa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Boros Anitáék célja az építőipar zöldítése.","shortLead":"Boros Anitáék célja az építőipar zöldítése.","id":"202118_greenology_a_volt_allamtitkar_tudaskozpontja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2c90906-fef7-4a64-b79d-bd8e67e89dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e67f5fa-1f77-4eb6-baea-287e90e2dc71","keywords":null,"link":"/360/202118_greenology_a_volt_allamtitkar_tudaskozpontja","timestamp":"2021. május. 09. 13:40","title":"Tudásközpontot gründolt a volt államtitkár és a főosztályvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538512ea-7f3a-4c62-be47-a0dbdf043165","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16-18 éves korosztályban nagyjából 200 ezer fiatal van, és közülük eddig 84 ezren regisztráltak.","shortLead":"A 16-18 éves korosztályban nagyjából 200 ezer fiatal van, és közülük eddig 84 ezren regisztráltak.","id":"20210510_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=538512ea-7f3a-4c62-be47-a0dbdf043165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e36ef2c-4c85-4f38-9118-e7e2d06dbf05","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. május. 10. 12:14","title":"Operatív törzs: 17 külföldit találtak egy budapesti ház alagsorában, az V. kerületben 31-en buliztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0acec00-33d5-4b5a-87ed-ff1b525ba81c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az Életrevalók után A nomádok földjével és Az apával újra sokakhoz eljuthat az olasz zeneszerző-zongorista Ludovico Einaudi zenéje, aki az egyik legtöbbet streamelt klasszikus művész a világon, noha dalai nehezen sorolhatók a klasszikus zene kategóriába. Rajongói között szép számmal akadnak fiatalok is, első magyarországi fellépését pedig rögtön duplázni kellett, annyian voltak rá kíváncsiak. Szinte biztos, hogy ön is hallott már egy-két Einaudi-dalt, talán csak nem tud róla. ","shortLead":"Az Életrevalók után A nomádok földjével és Az apával újra sokakhoz eljuthat az olasz zeneszerző-zongorista Ludovico...","id":"20210509_Ludovico_Einaudi_A_nomadok_foldje_Az_apa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0acec00-33d5-4b5a-87ed-ff1b525ba81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466c8eac-42dd-45e4-af4f-1deff25b41b8","keywords":null,"link":"/elet/20210509_Ludovico_Einaudi_A_nomadok_foldje_Az_apa","timestamp":"2021. május. 09. 17:00","title":"Nem jelölhette az akadémia, pedig két Oscar-díjas filmért is nagyon sokat tett Ludovico Einaudi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenki arra számított, hogy a tévés szereplés megdobja az kriptopénz árfolyamát.","shortLead":"Mindenki arra számított, hogy a tévés szereplés megdobja az kriptopénz árfolyamát.","id":"20210509_elon_musk_dogecoin_arfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922201a9-e5d6-458a-a5cb-a9caae1f5541","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_elon_musk_dogecoin_arfolyam","timestamp":"2021. május. 09. 13:20","title":"Elon Musk elment viccelődni a tévébe, erre beszakadt a dogecoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]