[{"available":true,"c_guid":"d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legendás kapus ismét elhagyja a Juventust, ezúttal végleg.","shortLead":"A legendás kapus ismét elhagyja a Juventust, ezúttal végleg.","id":"20210511_gianluigi_buffon_juventus_bucsu_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d44a0cb9-77d8-45b5-9b9f-1403d310276c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5351dd5-28f3-4c39-a6c5-5063459519c1","keywords":null,"link":"/sport/20210511_gianluigi_buffon_juventus_bucsu_foci","timestamp":"2021. május. 11. 16:53","title":"Buffon végleg búcsút int a Juventusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af54ddbf-ba5d-42fd-8e74-d41c7bef3531","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A civileknek megígérték, hogy megkapják a közösségi házról készült hatástanulmányokat, ám ez csütörtök óta sem történt meg. Folytatják az aláírásgyűjtést és a tiltakozást is a házért. ","shortLead":"A civileknek megígérték, hogy megkapják a közösségi házról készült hatástanulmányokat, ám ez csütörtök óta sem történt...","id":"20210511_viranyosi_kozossegi_haz_pokorni_zoltan_xii_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af54ddbf-ba5d-42fd-8e74-d41c7bef3531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68effd93-149c-4349-ab62-c81652531686","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_viranyosi_kozossegi_haz_pokorni_zoltan_xii_kerulet","timestamp":"2021. május. 11. 17:06","title":"Még mindig nem tudni, mi alapján záratta be Pokorni a Virányosi Közösségi Házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztonságos üzenetküldő a Facebook adatgyűjtési szokásaira világított volna rá egy fizetett hirdetéssel, de a közösségi oldalnak ez nagyon nem tetszett.","shortLead":"A biztonságos üzenetküldő a Facebook adatgyűjtési szokásaira világított volna rá egy fizetett hirdetéssel, de...","id":"20210510_signal_instagram_hirdetes_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e9efc0-c1f0-4085-9a17-4cfa61206908","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_signal_instagram_hirdetes_facebook","timestamp":"2021. május. 10. 08:33","title":"A Signal megpróbálta felfedni a Facebook adatgyűjtési technikáját, erre letiltották őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dddd97-a989-406f-8d7e-f02f50ed8e62","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Úgy volt, hogy a Magyar Copperfield kéziratának leadása után újra rendezői székbe ül, de igazából megkönnyebbült, hogy nem tartottak igényt se a Kádárról se a Petőfiről szóló sorozatára, mert rájött, ő most már csak írással szeretne foglalkozni. Életregényéből kiderül, hogy sok, a filmjeiből és Cseh Tamásnak írt dalaiból ismerős jelenet valóban megtörtént. Interjú Bereményi Gézával, akinek könyve kapta idén a Libri irodalmi díjat.","shortLead":"Úgy volt, hogy a Magyar Copperfield kéziratának leadása után újra rendezői székbe ül, de igazából megkönnyebbült...","id":"20210510_Nem_eleg_akarni_a_szabadsagot_sokszor_mazli_is_kell_hogy_megtalaljuk__interju_Beremenyi_Gezaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1dddd97-a989-406f-8d7e-f02f50ed8e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c865b0-2a16-4e61-b6a5-4910040901a3","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Nem_eleg_akarni_a_szabadsagot_sokszor_mazli_is_kell_hogy_megtalaljuk__interju_Beremenyi_Gezaval","timestamp":"2021. május. 10. 20:30","title":"„Nem elég akarni a szabadságot, sokszor mázli is kell, hogy megtaláljuk” – interjú Bereményi Gézával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3461b8-28b1-4321-8c0f-2e114d3124c7","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Szűk hárommilliárdosra tervezték, végül csaknem négymilliárd forintból épült új szakrendelő a budapesti X. kerületben. Jelentős késés után is csak a falak állnak, gyógyítás nincs az épületben, és nem is tudni, mikor lesz.","shortLead":"Szűk hárommilliárdosra tervezték, végül csaknem négymilliárd forintból épült új szakrendelő a budapesti X. kerületben...","id":"202118__egeszseges_budapest__fontolva_haladas__kulisszatitkok__rendelesre_varnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa3461b8-28b1-4321-8c0f-2e114d3124c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e28e54-a4e2-450c-919e-72938e62f79c","keywords":null,"link":"/360/202118__egeszseges_budapest__fontolva_haladas__kulisszatitkok__rendelesre_varnak","timestamp":"2021. május. 10. 11:00","title":"Drága volt, de legalább szép lett az új szakrendelő – kár, hogy teljesen üres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük sikeres, azzal más, súlyos genetikai betegségeket is kezelni lehetne.","shortLead":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük...","id":"20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2c181-6039-4d49-a75e-b046908fbcab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","timestamp":"2021. május. 10. 18:03","title":"Forradalmi megoldással szerkesztették a géneket a tudósok, reményeik szerint meggyógyíthatják a vakság egy fajtáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Balesetmegelőzési ellenőrzést tart a rendőrség, amely több napon át tart.","shortLead":"Balesetmegelőzési ellenőrzést tart a rendőrség, amely több napon át tart.","id":"20210511_Kedden_indul_a_rendorsegi_Zebra_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8a1f03-86dd-410b-a58d-1d415fe23c3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_Kedden_indul_a_rendorsegi_Zebra_terv","timestamp":"2021. május. 11. 07:34","title":"Kedden indul a rendőrségi Zebra terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09c0260-5337-43fd-8e04-a86776eb1c08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíróság szerint a férfi utasa halt meg a balesetben, elfogásakor amfetamint mutattak ki a szervezetéből, és több eljárás is folyamatban van ellene.","shortLead":"A bíróság szerint a férfi utasa halt meg a balesetben, elfogásakor amfetamint mutattak ki a szervezetéből, és több...","id":"20210510_letartoztatas_ferihegyi_uti_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b09c0260-5337-43fd-8e04-a86776eb1c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faefaa21-8d55-4cb6-b856-f79d024eb471","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_letartoztatas_ferihegyi_uti_baleset","timestamp":"2021. május. 10. 16:58","title":"Halmozta a bűncselekményeket a Ferihegyi úti baleset okozója, le is tartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]