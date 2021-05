Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"820815ae-f16f-4e67-b26f-b250f792d64e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Oroszország egykor volt legnagyobb oligarchája jelenleg Londonban él, és az orosz titkosszolgálatok európai akcióiról gyűjt adatokat. Feltárta, hogy az egyes országok hatalmon lévő politikusai hogyan képviselik Moszkva érdekeit. Erről most beszámolt az EP-nek.","shortLead":"Oroszország egykor volt legnagyobb oligarchája jelenleg Londonban él, és az orosz titkosszolgálatok európai akcióiról...","id":"20210510_Hodorkovszkij_Putyinnak_vannak_forrasai_Merkel_belso_koreibol_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820815ae-f16f-4e67-b26f-b250f792d64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce485b8d-9123-4b5b-9f50-dcce1ab5980e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210510_Hodorkovszkij_Putyinnak_vannak_forrasai_Merkel_belso_koreibol_is","timestamp":"2021. május. 10. 15:56","title":"Hodorkovszkij: Putyinnak vannak forrásai Merkel belső köreiben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f90f928-50c5-409e-8862-993acb18d723","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alaposan felpaprikázott újdonság csúcsnyomatéka a 700 Nm-t is meghaladja.","shortLead":"Az alaposan felpaprikázott újdonság csúcsnyomatéka a 700 Nm-t is meghaladja.","id":"20210510_kozel_600_loeros_lett_a_gyorben_gyartott_kompakt_szabadidoauto_az_rs_q3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f90f928-50c5-409e-8862-993acb18d723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08db4dc7-8507-4479-aca1-02dbbac4f10a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_kozel_600_loeros_lett_a_gyorben_gyartott_kompakt_szabadidoauto_az_rs_q3","timestamp":"2021. május. 10. 09:21","title":"Közel 600 lóerős lett a Győrben gyártott kompakt szabadidő-autó, az Audi RS Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20210509_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_mennyire_ved_bill_gates_valas_e171_karos_rakkelto_messenger_uj_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224c876c-cea4-48bb-b0ac-8ddef92c6b1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210509_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_mennyire_ved_bill_gates_valas_e171_karos_rakkelto_messenger_uj_funkciok","timestamp":"2021. május. 09. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, valójában mennyire véd az első dózis Pfizer és AstraZeneca oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32861ee-cd62-4e29-9860-062426df202f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lovetris egy korábbi kísérlet kifordítása, amiben tényleg csak a játékoson múlik, hogy mikor vet véget a játéknak.","shortLead":"A Lovetris egy korábbi kísérlet kifordítása, amiben tényleg csak a játékoson múlik, hogy mikor vet véget a játéknak.","id":"20210510_tetris_bongeszos_jatek_lovetris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a32861ee-cd62-4e29-9860-062426df202f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7772c4-0cd6-43b9-8931-ec9e45937fd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_tetris_bongeszos_jatek_lovetris","timestamp":"2021. május. 10. 19:03","title":"Elkészült a világ legjobb Tetrisze, mindig a legjobb alakzat jön benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4723c245-873c-4f3e-8a84-f97137403440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai parlamenti képviselő szerint ki kell derülnie, hogy tényleg terheléses támadás érte-e a vakcinaregisztrációs kormányzati oldalt, vagy csak a kabinet takargatja ezzel saját inkompetenciáját.","shortLead":"Az európai parlamenti képviselő szerint ki kell derülnie, hogy tényleg terheléses támadás érte-e a vakcinaregisztrációs...","id":"20210509_Remhirterjesztesert_eljarast_kezdemenyez_a_kormany_ellen_Ujhelyi_Istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4723c245-873c-4f3e-8a84-f97137403440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b738c1-77aa-44c7-bcce-83b6ed986379","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_Remhirterjesztesert_eljarast_kezdemenyez_a_kormany_ellen_Ujhelyi_Istvan","timestamp":"2021. május. 09. 17:05","title":"Rémhírterjesztésért eljárást kezdeményez a kormány ellen Ujhelyi István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus egy rendőrségi ügy állásáról kérdezte a belügyminisztert. ","id":"20210510_pinter_sandor_vadai_agnes_zte_budafok_meccs_kozvetites_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30083e48-07de-4605-a541-8800678d4684","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_pinter_sandor_vadai_agnes_zte_budafok_meccs_kozvetites_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 10. 19:22","title":"Pintér ennél semmitmondóbb választ nem is adhatott volna Vadainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava korábban úgy értesült, hogy vasárnap újra megnyílik ez a lehetőség.","shortLead":"A Népszava korábban úgy értesült, hogy vasárnap újra megnyílik ez a lehetőség.","id":"20210509_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_vedooltas_idopontfoglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68423636-4479-4f85-8211-ed463c07733e","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_vedooltas_idopontfoglalas","timestamp":"2021. május. 09. 19:18","title":"Cáfol a Koronavírus Sajtóközpont: nem lehet most Pfizer-oltásra időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f0e377-49ba-4eb4-8e91-1411be0d7fd2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Boris Johnson miniszterelnök nyaralása és lakásfelújítása közügy, amelyben az átláthatóság elengedhetetlen, hangsúlyozza a brit lap.","shortLead":"Boris Johnson miniszterelnök nyaralása és lakásfelújítása közügy, amelyben az átláthatóság elengedhetetlen...","id":"20210511_populistak_korrupcio_independent_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f0e377-49ba-4eb4-8e91-1411be0d7fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e718b2-b144-4899-8f77-46df9a2abd0f","keywords":null,"link":"/360/20210511_populistak_korrupcio_independent_lapszemle","timestamp":"2021. május. 11. 07:30","title":"Independent: A korrupciós vádak lesöprése a populista vezető ismertetőjegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]