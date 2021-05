Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Csak májusban 1,3 milliónál több oltóanyagot szállított a gyártó.

","shortLead":"Csak májusban 1,3 milliónál több oltóanyagot szállított a gyártó.

","id":"20210511_Pfizervakcina_szallitmanyt_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101868e0-76bd-4ae1-8e9c-4cfc88da6a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Pfizervakcina_szallitmanyt_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:23","title":"Már több mint 3,2 millió Pfizer-vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ad9d55-64c5-45e9-b7ae-6ab9080f4d2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából hatszáz embert oltanak be Sinopharmmal az Auróra utcában.","shortLead":"Nagyjából hatszáz embert oltanak be Sinopharmmal az Auróra utcában.","id":"20210512_Oltas_kinai_kozosseg_Jozsefvaros_Sinopharm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54ad9d55-64c5-45e9-b7ae-6ab9080f4d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab90c551-f4d9-47f3-afaa-ec653a792162","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Oltas_kinai_kozosseg_Jozsefvaros_Sinopharm","timestamp":"2021. május. 12. 17:25","title":"Háromnapos oltást szerveztek maguknak az itt élő kínaiak a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov távozása esetén az FTC új vezetőedzője lehet.","shortLead":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov...","id":"20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd2787-76d3-47ce-8ac6-b4b4b6836e6f","keywords":null,"link":"/sport/20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","timestamp":"2021. május. 12. 10:42","title":"Roberto Donadoni is lehet a Ferencváros következő vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba69450-6448-4e55-8372-b1b9e1250420","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-fertőzés következtében elhunyt olimpiai, világ- és Európa-bajnok koronglövőt a törökbálinti temetőben helyezték örök nyugalomra.","shortLead":"A koronavírus-fertőzés következtében elhunyt olimpiai, világ- és Európa-bajnok koronglövőt a törökbálinti temetőben...","id":"20210511_igaly_diana_temetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba69450-6448-4e55-8372-b1b9e1250420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f41b37-7255-4f3b-bb22-0f4b481e0e5c","keywords":null,"link":"/sport/20210511_igaly_diana_temetes","timestamp":"2021. május. 11. 18:30","title":"Utolsó útjára kísérték Igaly Diána hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767eefd2-8c5b-403c-92bf-b5251dc6a3de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az iMac és az iPhone 12-es széria után a pletykák szerint a MacBook Air külsejét is megváltoztatná, így az M2-es processzorral szerelt eszköz már másként nézhet ki, mint a jelenlegi modellek.","shortLead":"Az Apple az iMac és az iPhone 12-es széria után a pletykák szerint a MacBook Air külsejét is megváltoztatná...","id":"20210512_apple_macbook_air_dizajn_formatervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=767eefd2-8c5b-403c-92bf-b5251dc6a3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74111026-6f29-4677-aa24-bbc20de770d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_apple_macbook_air_dizajn_formatervezes","timestamp":"2021. május. 12. 09:33","title":"Újfajta MacBook Airen dolgozhat az Apple, olyan lenne, mint a MacBook Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A vakcinadiplomácia kora következik, miután hamarosan meghaladja az igényeket az uniós vakcinamennyiség.","shortLead":"A vakcinadiplomácia kora következik, miután hamarosan meghaladja az igényeket az uniós vakcinamennyiség.","id":"20210511_Az_EU_mar_azon_gondolkodik_mit_tegyen_a_sok_felgyulemlett_vakcinaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed463da9-bb92-4527-937c-52d8371ab0dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Az_EU_mar_azon_gondolkodik_mit_tegyen_a_sok_felgyulemlett_vakcinaval","timestamp":"2021. május. 11. 15:52","title":"Az EU már azon gondolkodik, mit tegyen a sok felgyülemlett vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról szóló pecsétes dokumentum is kell. Csak a 7 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól.","shortLead":"A konzuli szolgálat közzétette a technikai részleteket a Horvátországba készülő turistáknak: a beutazáshoz az oltásról...","id":"20210512_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_utazasi_feltelelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126deb60-4330-4306-825a-8fb8ef982232","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_horvatorszag_vedettsegi_igazolvany_utazasi_feltelelek","timestamp":"2021. május. 12. 14:45","title":"Horvátországba mégsem elég a magyar védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő három hónapban nem gyűjthet a német WhatsApp-felhasználókról adatot a Facebook. A cég azt mondja, ezzel együtt május 15-én életbe lép új adatvédelmi gyakorlatuk.","shortLead":"A következő három hónapban nem gyűjthet a német WhatsApp-felhasználókról adatot a Facebook. A cég azt mondja, ezzel...","id":"20210511_facebook_whatsapp_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b76b39-ff92-491c-8141-281f9ec93413","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_facebook_whatsapp_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok_nemetorszag","timestamp":"2021. május. 11. 19:03","title":"A németek rácsaptak a Facebook kezére, egységes EU-s lépést javasolnak WhatsApp-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]